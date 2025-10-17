Hombre condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por el «atroz» asesinato de una maestra

Un hombre fue sentenciado el viernes a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de una maestra de Greenbelt, Maryland, que desapareció en julio de 2023.

Harold Landon III fue condenado por asesinato en primer grado por la muerte de Mariame Toure Sylla, de 59 años.

En junio, Landon fue declarado culpable de su muerte después de que los fiscales compartieran testimonio que incluía fotografías gráficas de los restos de Sylla, que fueron decapitados por el cuello, con extremidades amputadas a la altura de las rodillas y los hombros.

“La Srta. Sylla era una educadora, un miembro de confianza de nuestra comunidad, una maestra que dedicó su vida a formar mentes jóvenes e inspirar a los estudiantes”, declaró la fiscal estatal Tara Jackson el viernes a las afueras del tribunal. “Era una persona, un ser humano, y el Sr. Landon le quitó la vida, pero hoy recibió una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional por cometer los atroces actos contra la Srta. Sylla”.

Sylla fue vista por última vez dando uno de sus paseos habituales por Schrom Hills Park el 29 de julio de 2023. La comunidad de Greenbelt se unió para buscar a la querida maestra de tercer grado, realizó una vigilia y repartió volantes para difundir la noticia.

El caso pasó a ser una investigación por asesinato el 1 de agosto de 2023, cuando la policía recibió un aviso sobre restos humanos cerca de un estanque en Clinton.

Los rastros de sangre de Sylla coincidían con los encontrados en los restos.

El abogado de Landon, Richard Rydelek, atribuyó sus acciones a problemas de abuso de sustancias y a una infancia llena de violencia. Argumentó que Landon consumía drogas en el momento del asesinato y que no lo recuerda todo.

Pero el fiscal principal, Jonathan Church, argumentó que el asesinato fue planeado y reprodujo grabaciones de llamadas telefónicas que Landon hizo desde la cárcel, donde hablaba de intentar encubrir los crímenes. Esas conversaciones incluían la necesidad de destruir su teléfono y pedirle a sus familiares que lo ayudaran a ocultar pruebas.

También habló de dejar salir al “salvaje” antes de ser encarcelado.

“Este acto no fue causado por ningún tipo de ira basada en el abuso de sustancias”, declaró la Ejecutiva del Condado de Prince George, Aisha Braveboy, tras la sentencia. “Fue premeditado. Fue calculado antes, durante y después de este atroz y horrendo incidente que realmente conmocionó profundamente a nuestra comunidad”.

Landon mató a Sylla y desmembró su cuerpo. Las autoridades localizaron su torso, pero aún no han encontrado su cabeza, ni partes de su cuello, brazos y piernas.

Church dijo que usar sierras para desmembrar a Sylla requeriría precisión y fuerza. Señaló los antecedentes penales de Landon por estrangulamiento y maltrato infantil, e insinuó que su cargo previo por estrangulamiento le permitía saber dónde cortar si quería ocultar esa evidencia.

La jueza Carol Coderre finalmente se puso del lado del argumento de Church.

Coderre dijo que era difícil para el tribunal encontrar credibilidad a las afirmaciones de la defensa de que lo que sucedió fue debido al abuso de sustancias.

Citó la planificación y previsión necesarias para cortar, embolsar y separar partes del cuerpo.

Coderre dijo que Landon se deshizo de la mujer como si fuera basura doméstica: «Ella era más que eso».

“Señor, usted es alguien que nunca debería volver a ser una amenaza para nuestra comunidad”, dijo Coderre.

Quedan preguntas tras la sentencia

Church le dio crédito a un hombre que vio algo inusual y tomó una foto en Clinton, que los investigadores luego determinaron que mostraba a Landon arrojando el torso de Sylla a un estanque.

Los registros telefónicos de Landon también lo vincularon con el parque al mismo tiempo que secuestraron a Sylla. Cuando Landon fue acusado de asesinato por la muerte de Sylla, ya se encontraba bajo custodia policial por un cargo de violencia doméstica no relacionado.

Los investigadores han declarado que no hay pruebas de que Landon y Sylla se conocieran. El motivo del asesinato sigue sin estar claro.

«No puede decirnos por qué, señorita Sylla, porque creemos que no se conocían en absoluto. Eran perfectos desconocidos, lo cual es muy aterrador», dijo Braveboy.

Varios miembros de la familia de Sylla argumentaron que su asesino debería ser sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional.

Su hijo, Mohamaed Aziz Scylla-Djim, dijo en una declaración al tribunal que su madre era una mujer mayor, de aspecto extranjero, a quien Landon atacó porque era débil.

Sylla-Djim llamó a Landon un cobarde que cortó a su madre en pedazos como si fuera un animal.

“La sentencia de hoy realmente demostró que el juez fue claro al afirmar que esto no fue algo que hizo por algún tipo de furia de PCP”, dijo Braveboy. “Sino que lo hizo porque quería, y luego intentó encubrirlo”.

Los investigadores han dicho que no han renunciado a encontrar el resto de los restos de Sylla.

Recordando a ‘Madame Sylla’

Braveboy describió a Sylla como maestra, madre y miembro devoto de la comunidad musulmana.

“Caminaba para hacer ejercicio y rezaba en su mezquita”, dijo Braveboy. “Cuando no acudía a su mezquita para la oración vespertina, la extrañaban. Por eso se inició la investigación la noche de su desaparición”.

La maestra era conocida como “Madame Sylla” por sus alumnos de la Escuela de Inmersión Francesa Dora Kennedy.

Braveboy dijo que conoció a algunos de los estudiantes de Sylla y a sus padres.

“La recuerdan como si fuera un miembro de la familia debido al impacto que tuvo en la vida de su hijo durante el período de tiempo que estuvieron en su aula”, dijo Braveboy.