Noem defiende al DHS en comparecencias ante el Congreso tras el tiroteo

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, concluyó el miércoles dos días de escrutinio en el Congreso, apareciendo por primera vez frente a los legisladores desde la muerte a tiros de dos manifestantes en Minneapolis a manos de agentes de control de inmigración.

Noem fue duramente criticada por los demócratas —y algunos republicanos— debido a las acusaciones de que, bajo su autoridad, los agentes de inmigración han abusado de los derechos de inmigrantes y ciudadanos estadounidenses y han hecho uso excesivo de la fuerza. También fue duramente criticada por cómo su departamento gasta los miles de millones de dólares asignados por el Congreso y acusada de evadir responsabilidades.

Noem, la secretaria que lidera la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump , argumenta que ha fortalecido la seguridad nacional al frenar la migración desde la frontera sur. Aseguró que los agentes de inmigración están cumpliendo la ley ante la violencia de los manifestantes. La mayoría de los republicanos respaldaron su postura, presentándola como una líder comprometida con la reforma migratoria que la administración del presidente Joe Biden ha dejado sin control.

A continuación presentamos algunos puntos destacados de su testimonio.

Repetidos ataques demócratas sobre la aplicación de la ley migratoria

Durante los dos días de testimonio, Noem tuvo que responder repetidamente por su descripción de los dos manifestantes asesinados, Renee Good y Alex Pretti, como agitadores armados. El video y los relatos de los transeúntes contradicen la descripción de los hechos por Noem.

El demócrata de mayor rango en el comité de la Cámara, el representante Jamie Raskin de Maryland, presionó a Noem sobre sus comentarios .

—Mentiste sobre ellos. Dijiste que eran terroristas domésticos —dijo Raskin.

Otros demócratas cuestionaron por qué los oficiales del DHS usaron la fuerza para sacar a personas de sus vehículos o por qué sacaron a un ciudadano estadounidense de su casa de Minneapolis en pijama.

Noem también enfrentó críticas de algunos republicanos, entre ellos el senador republicano retirado Thom Tillis de Carolina del Norte, quien el martes calificó su liderazgo de «desastre».

Durante los dos días, Noem refutó las acusaciones, diciendo que los demócratas no tenían los datos correctos y defendió el modo en que operan sus oficiales.

“Realizamos una aplicación selectiva de la ley basada en información de inteligencia y vamos tras los peores de los peores”, dijo Noem.

El martes, al hablar sobre sus comentarios después de los tiroteos, Noem dijo que se basaba en información de personas en el lugar y culpó a los «manifestantes violentos» por contribuir al caos que encontraron los oficiales.

Los legisladores cuestionan si Noem está obstruyendo las investigaciones del organismo de control.

En la carta obtenida por The Associated Press, el Inspector General de Seguridad Nacional, Joseph Cuffari, dijo que el liderazgo del DHS ha “obstruido sistemáticamente” el trabajo de la oficina en 11 instancias, incluida una investigación criminal con un “nexo” con el departamento.

Cuffari dijo que a su departamento no se le permitió acceder a las bases de datos ni tomar otras medidas que eran necesarias para sus investigaciones.

El representante demócrata Hank Johnson de Georgia le preguntó a Noem sobre la carta y dijo que su departamento tenía un «patrón de obstrucción de investigaciones».

Noem negó la acusación y dijo que Cuffari no había detallado qué información quería ni el plazo para su solicitud.

«Quiere acceso sin restricciones a todo lo del departamento. Y ese no es el proceso», dijo Noem.

El DHS bajo escrutinio por su gasto

El departamento de Noem recibió 170 mil millones de dólares, dinero otorgado por el Congreso que desde entonces ha suscitado preguntas sobre dónde y cómo se está gastando.

El miércoles se le preguntó a la secretaria sobre la decisión de su departamento de llevar a cabo una campaña publicitaria de 220 millones de dólares con Noem como protagonista y que alentaba a las personas que se encontraban ilegalmente en el país a abandonar el país voluntariamente.

Los demócratas cuestionaron si los contratos pasaron por un proceso de licitación competitivo y si los asociados de Noem se beneficiaron injustamente del proceso.

«Están usando millones de dólares del dinero de los contribuyentes de esta manera», dijo el representante demócrata Joe Neguse, quien lo calificó de fraude. «Creo que, en última instancia, habrá rendición de cuentas».

Noem dijo que el gasto se realizó legalmente.

El demócrata de mayor rango en el comité también criticó a Noem por la compra de aviones de lujo por parte de su departamento.

Noem defiende el uso de órdenes administrativas

Associated Press informó a principios de este año que agentes federales estaban ejerciendo amplios poderes para entrar por la fuerza en el domicilio de un sospechoso sin una orden judicial , algo que según los expertos legales infringe los derechos constitucionales.

Noem afirmó ambos días que las órdenes eran apropiadas y legales. Aseguró que su uso en allanamientos fue limitado, indicando que solo se utilizaron 28 veces bajo su autoridad, sin especificar dónde.

“Lo usamos, pero es muy raro que lo hagamos”, dijo Noem.

Pero el uso de las órdenes judiciales fue rechazado incluso por los republicanos. El representante Thomas Massie, de Kentucky, dijo ser un firme defensor de la Cuarta Enmienda, y creo que sería útil que nos apegáramos a ella.

Preguntas sobre el rol del principal asesor de Noem

La representante Sydney Kamlager-Dove, demócrata de California, le preguntó a Noem sobre su relación con Corey Lewandowski , un empleado especial del gobierno que es uno de los principales asesores del secretario.

Lewandowski fue el primer jefe de campaña de Trump en 2016 y durante mucho tiempo fue uno de sus partidarios más activos. Posteriormente, se convirtió en un partidario clave de Noem, ayudándola a acceder a la esfera política del expresidente.

Cuando Noem asumió el cargo en el DHS, Lewandowski se convirtió en un empleado especial del gobierno, un puesto que supuestamente limita el número de días que puede trabajar en el departamento. Sin embargo, ha estado presente constantemente junto a Noem, lo que ha suscitado dudas sobre cuántos días trabaja realmente y sobre la naturaleza de su relación.

Kamlager-Dove dijo que Lewandowski ejerce un poder “sin control” y “no confirmado” y preguntó si Noem y Lewandowski estaban teniendo un romance.

“¿En algún momento durante su mandato como director del Departamento de Seguridad Nacional ha tenido relaciones sexuales con Corey Lewandowski?”, preguntó Kamlager-Dove.

“Señor presidente, me sorprende que estemos hoy difundiendo basura sensacionalista en este comité”, dijo Noem. Negó las acusaciones, calificó el interrogatorio de ofensivo y afirmó que Lewandowski no tiene autoridad para tomar decisiones.