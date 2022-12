Mujer y oficial se dispararon entre sí

Un oficial de policía de Mississippi disparó y mató a una mujer mientras la mujer disparaba fatalmente al oficial y a su pareja el miércoles en el estacionamiento de un motel en la costa del Golfo, dicen ahora las autoridades.

El comisionado de Seguridad Pública de Mississippi, Sean Tindell, dijo en un comunicado y entrevistas que las imágenes de la cámara corporal, las autopsias y otras pruebas forenses ayudaron a aclarar lo que sucedió durante el encuentro.

Tindell dijo que Amy Anderson, una veterinaria de Ocean Springs de 43 años, se registró en un motel en Bay St. Louis antes del amanecer del miércoles con su hija de 8 años y luego le pidió al gerente del motel que llamara a la policía.

“Ella pensó que alguien la estaba siguiendo”, dijo Tindell al Sun Herald of Biloxi . “Parece que tuvo un descanso mental”.

Oficiales de Bay St. Louis Branden Estorffe, de 23 años, y el sargento. Steven Robin, de 34 años, llegó y pasó 40 minutos hablando con Anderson, quien según las autoridades les dijo a los oficiales que creía que alguien la seguía en una camioneta blanca y amenazaba su vida.

Después de que los oficiales decidieran llamar a los Servicios de Protección Infantil del estado, Anderson y la hija comenzaron a cargar el Toyota Highlander marrón de Anderson para salir del motel. Tindell dijo que las imágenes de la cámara corporal muestran que Robin todavía estaba interactuando con Anderson cuando le disparó a Robin una vez en la cabeza desde el asiento del conductor de la camioneta a las 4:19 a.m.

Estorffe se acercó e intercambió disparos con Anderson que finalmente mataron tanto al segundo oficial como a la mujer. Anderson murió de una herida de bala en el pecho. Tindell dijo que una autopsia y otras pruebas forenses mostraron que la ronda que la mató provenía del arma de Estorffe. Eso contradice la declaración inicial de los investigadores estatales el miércoles de que creían que Anderson se disparó y se suicidó.

Robin murió en el estacionamiento. Estorffe, murió poco tiempo después en un hospital.

La niña no resultó herida en el tiroteo.

Los dos oficiales serán enterrados en un funeral conjunto el miércoles en Bay St. Louis, incluso mientras continúan los tributos a su servicio. Cientos de personas se reunieron el jueves para una vigilia con velas en una escuela secundaria en Bay St. Louis, una ciudad de 10.000 habitantes a unos 40 kilómetros (25 millas) al oeste de Biloxi. Incluían a la esposa de Robin, el padre y la hermana de Estorffe y otros parientes.

“Les encantaba venir a trabajar y ser oficiales, ponerse el uniforme y salir todos los días a servir”, dijo el jefe de policía de Bay St. Louis, Toby Schwartz, más temprano ese día. “Branden y Steven eran colegas de confianza y oficiales destacados cuya pasión era ayudar a los demás y brindar un servicio público. Eso fue evidente antes de su sacrificio final durante la tragedia de ayer”.

Robin fue un empleado del departamento durante 12 años y supervisor de turno.

“Se tomó muy en serio su papel de mentor de otros”, recordó Schwartz. “Él sabía que era su trabajo convertir a los jóvenes novatos en grandes policías. Y realmente abrazó su lugar como su modelo a seguir en la profesión”.

Estorffe, cuyo padre también ha sido agente de la ley, se graduó de la escuela secundaria en la cercana ciudad de Slidell, Luisiana, y comenzó a trabajar en Bay St. Louis en julio de 2021.

Schwartz lo llamó un «cadete excepcional que realmente estaba yendo a lugares en la aplicación de la ley y en nuestro departamento de policía».

“El sentido del humor de Branden siempre conducía a una buena historia. Podía aligerar la carga de cualquiera con su ingenio y encanto. Cuando nosotros, como agentes del orden público, perdemos a nuestros hermanos y hermanas, duele mucho”, dijo Schwartz.

La novia de Estorffe, Madison Bartlett, escribió en línea que Estorffe amaba a su hija como si fuera suya, enseñándole a Bartlett “lo que es ser amado”.

“Me trajiste tanta felicidad”, escribió. “Mi parte favorita de mi día fuiste tú. Me sacaste de un momento tan difícil. Fuiste paciente, amable y amoroso. La persona más desinteresada que conozco. No quiero esta vida sin ti. Te amo por siempre Branden Estorffe”.

Lily Estorffe dijo que Branden era su «único hermano de sangre» y el mejor hermano que podría haber pedido.

“Branden Estorffe, las palabras no pueden expresar lo destrozado que está mi corazón”, escribió. «Te extraño mucho. No es justo saber que te has ido. Siempre has sido la luz de mi vida.”