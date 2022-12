Ascenso abrupto en adolescentes víctimas de ‘sextorsión’ en línea

El FBI hizo sonar la alarma el lunes sobre un aumento explosivo de adolescentes que son atacados en línea y extorsionados por dinero después de haber sido engañados para que enviaran imágenes sexualmente explícitas.

Al menos 3.000 niños, en su mayoría adolescentes, han sido víctimas de esquemas relacionados con más de una docena de suicidios este año, una escala que las autoridades estadounidenses no habían visto antes, dijeron funcionarios del Departamento de Justicia. Muchos piensan que están chateando en línea con niños de su misma edad, pero rápidamente son manipulados para enviar imágenes explícitas y luego chantajeados por dinero con amenazas de publicar las imágenes, dijo el FBI.

La mayoría de las víctimas tienen entre 14 y 17 años, pero se ha atacado a niños de hasta 10 años.

El FBI dijo que estaba emitiendo la alerta nacional de seguridad pública ahora, ya que los niños pueden pasar más tiempo en línea a medida que las escuelas cierran por las vacaciones de invierno.

Ha habido un aumento asombroso de diez veces en los informes desde el año pasado, y es probable que haya más víctimas que nunca se presentaron, dijeron funcionarios del FBI. La vergüenza y la vergüenza pueden impedir que pidan ayuda.

“Las víctimas pueden sentir que no hay salida; depende de todos nosotros asegurarles que no están en problemas, que hay esperanza y que no están solos”, dijo el director del FBI, Christopher Wray, en un comunicado.

Se cree que muchos de los esquemas actuales se originan con estafadores con sede en países de África Occidental como Nigeria y Costa de Marfil. Los sospechosos normalmente se hacen pasar por niños de edad similar, a menudo usando la foto de perfil de una niña. Ocurre a menudo en grandes plataformas como Instagram o Facebook, pero también puede ser en juegos o chats de video, dijeron las autoridades.

La alerta está destinada a poner el problema en el centro de la atención pública, para que los niños se sientan más cómodos y los adultos puedan ayudarlos a aprender a detectar identidades falsas y rechazar a cualquiera que solicite imágenes explícitas, dijo el fiscal general adjunto Kenneth Polite del Departamento de Justicia. división penal.

El Departamento de Seguridad Nacional también está trabajando para rastrear las cuentas falsas hasta su origen, dijo Steve Francis, director ejecutivo interino de Investigaciones de Seguridad Nacional. No está claro si los fiscales federales presentaron algún caso relacionado con las estafas.

Las tácticas utilizadas por quienes están detrás de las cuentas falsas se están volviendo más agresivas y los casos han aumentado en todo el mundo, dijeron los defensores.

“Esta es una crisis creciente y hemos visto cómo la sextorsión devasta por completo a niños y familias”, dijo Michelle DeLaune, directora ejecutiva del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. “La mejor defensa contra este delito es hablar con sus hijos sobre qué hacer si son atacados en línea”.