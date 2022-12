Pistolero mata a 5

Un hombre de 73 años disparó y mató a cinco personas en varios pisos diferentes de un edificio de condominios en los suburbios de Toronto antes de que la policía lo matara, dijeron las autoridades.

La policía dijo que el oficial le disparó fatalmente al hombre armado dentro del edificio, que es donde vivía el hombre armado y está en Vaughan, Ontario.

La policía no reveló un posible motivo del ataque ni dio a conocer los nombres o las edades de las personas que murieron, incluido el presunto agresor. Pero la Unidad de Investigaciones Especiales de Ontario, que se involucra cuando hay una muerte o lesiones graves que involucran a la policía, dijo el lunes que el atacante tenía 73 años.

La portavoz de SIU, Kristy Denette, dijo que la policía encontró a las víctimas en diferentes pisos. No pudo decir si los mataron dentro de sus unidades o en sus puertas.

Denette dijo que la SIU no daría a conocer el nombre del atacante porque su familia no lo había aceptado. Ella dijo que tenía una pistola semiautomática y que los investigadores no creen que intercambió disparos con el oficial que lo mató.

“Escena horrenda”, dijo el jefe James MacSween de York Regional MacSween el domingo por la noche. “Seis fallecidos. Uno de ellos es el sujeto. Los otros cinco son víctimas”.

Una persona que recibió un disparo del atacante fue hospitalizada y se esperaba que sobreviviera, dijo el jefe.

MacSween dijo que no sabía si el tirador vivía en el edificio de condominios.

La Policía Regional de York dice que los agentes fueron llamados al condominio de Vaughan, Ontario, por un tiroteo activo alrededor de las 7:20 p. m. del domingo.

La policía evacuó el edificio el domingo, pero MacSween dijo que no había más amenazas para la comunidad. A los residentes se les permitió regresar a casa el lunes temprano.

El residente John Santoro dijo que la policía fue de piso en piso para tratar de averiguar si alguien más estaba involucrado.

“Cuando abrí la puerta, la policía estaba en el pasillo. Había dos oficiales justo afuera de mi puerta en el vestíbulo del ascensor”, dijo.

Los tiroteos masivos son raros en Canadá, y Toronto se ha enorgullecido durante mucho tiempo de ser una de las grandes ciudades más seguras del mundo. Vaughan está justo al norte de Toronto.

Los canadienses están nerviosos por cualquier cosa que pueda indicar que se están acercando a la situación de violencia armada en los EE. UU., donde los tiroteos masivos son comunes.

“Todo el mundo está horrorizado”, dijo el alcalde de Vaughan, Steven Del Duca. “Despertar con esta noticia esta mañana o verla anoche, estamos en shock absoluto. … Esto es algo que nunca pensé que vería aquí”.