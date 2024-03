Muere el astronauta Thomas Stafford, comandante del Apolo 10

El astronauta Thomas P. Stafford, quien comandó un vuelo de ensayo general para el alunizaje de 1969 y la primera conexión espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, murió el lunes. Tenía 93 años.

Stafford, un general retirado de tres estrellas de la Fuerza Aérea, participó en cuatro misiones espaciales. Antes del Apolo 10, realizó dos vuelos Gemini, incluido el primer encuentro de dos cápsulas estadounidenses en órbita. Murió en un hospital cerca de su casa en Space Coast Florida, dijo Max Ary, director del Museo del Aire y el Espacio Stafford en Weatherford, Oklahoma.

Stafford fue uno de los 24 astronautas de la NASA que volaron a la luna, pero no aterrizó en ella. Sólo siete de ellos siguen vivos.

«Hoy, el general Tom Stafford fue a los cielos eternos que tan valientemente exploró como astronauta Géminis y Apolo, así como pacificador en la Apolo Soyuz», dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson, a través de X, anteriormente conocido como Twitter. «Aquellos de nosotros que tuvimos el privilegio de conocerlo estamos muy tristes pero agradecidos de haber conocido a un gigante».

Después de guardar su traje de vuelo, Stafford fue la persona a quien acudió la NASA cuando buscó asesoramiento independiente sobre todo, desde misiones humanas a Marte hasta cuestiones de seguridad y el regreso al vuelo después del accidente del transbordador espacial Columbia en 2003. Presidió un grupo de supervisión que estudió cómo reparar el entonces defectuoso Telescopio Espacial Hubble, lo que le valió un premio de servicio público de la NASA.

«Tom estuvo involucrado en tantas cosas que la mayoría de la gente no conocía, como ser conocido como el ‘Padre del sigilo'», dijo Ary en un correo electrónico. Stafford estaba a cargo de la famosa base desértica “Área 51”, que fue el lugar de muchas teorías ovni, pero el hogar de pruebas de tecnologías furtivas de la Fuerza Aérea.

La misión Apolo 10 en mayo de 1969 preparó el escenario para la histórica misión Apolo 11 dos meses después. Stafford y Gene Cernan llevaron el módulo de aterrizaje lunar apodado Snoopy a 14 kilómetros (9 millas) de la superficie lunar. El astronauta John Young se quedó en la nave espacial principal llamada Charlie Brown.

“Creo que la vista más impresionante que realmente cambió tu visión de las cosas es cuando ves la Tierra por primera vez”, recordó Stafford en una historia oral de 1997, hablando de la vista desde la órbita lunar.

Luego llegó la cara oculta de la Luna: “La Tierra desaparece. Hay un gran vacío negro”.

El regreso del Apolo 10 a la Tierra estableció el récord mundial de velocidad más rápida para un vehículo tripulado a 24.791 mph (39.897 kph).

Después de que terminaron los alunizajes, la NASA y la Unión Soviética decidieron realizar una misión de acoplamiento conjunta y Stafford, un general de una estrella en ese momento, fue elegido para comandar el lado estadounidense. Significó una formación lingüística intensiva, un seguimiento de la KGB mientras estaba en la Unión Soviética y amistades de por vida con cosmonautas. Los dos equipos de viajeros espaciales incluso fueron a Disney World y montaron juntos en Space Mountain antes de entrar en órbita y unirse a las naves.

“Tenemos captura”, dijo Stafford por radio en ruso mientras las naves espaciales Apolo y Soyuz se conectaban. Su homólogo ruso, Alexei Leonov , respondió en inglés: “Bien hecho, Tom, fue un buen espectáculo. Yo voto por ti”.

La misión de 1975 incluyó dos días durante los cuales los cinco hombres trabajaron juntos en experimentos. Después, los dos equipos recorrieron juntos el mundo y se reunieron con el presidente Gerald Ford y el líder soviético Leonid Brezhnev.

«Ayudó a demostrarle al resto del mundo que dos sistemas políticos completamente opuestos pueden trabajar juntos», recordó Stafford en una reunión del 30 aniversario en 2005.

Las dos tripulaciones se volvieron tan cercanas que años más tarde Leonov hizo arreglos para que Stafford pudiera adoptar a dos niños rusos cuando Stafford tenía 70 años.

«Somos demasiado mayores para adoptar, pero ellos eran demasiado mayores para ser adoptados», dijo Stafford a The Oklahoman en 2004. «Simplemente agregaron mucho significado a nuestra vida, y el hecho de que te jubiles no significa que no lo hagas». No me queda nada para dar”.

Más tarde, Stafford fue una parte central de las discusiones en la década de 1990 que llevaron a Rusia a la asociación para construir y operar la Estación Espacial Internacional.

Al crecer en Weatherford, Oklahoma, Stafford dijo que miraba hacia arriba y veía aviones gigantes DC-3 sobrevolando sus cabezas en las primeras rutas transcontinentales.

“Quería volar desde que tenía 5 o 6 años viendo esos aviones”, dijo a los historiadores de la NASA.

Stafford fue a la Academia Naval de Estados Unidos, donde se graduó entre el 1% de los mejores de su clase, voló en el asiento trasero de algunos aviones y le encantó. Se ofreció como voluntario para la Fuerza Aérea y esperaba volar en combate en la Guerra de Corea. Pero cuando consiguió sus alas, la guerra terminó. Fue a la escuela de pilotos de pruebas experimentales de la Fuerza Aérea, donde se graduó primero de su clase y permaneció como instructor.

En 1962, la NASA seleccionó a Stafford para su segundo grupo de astronautas, que incluía a Neil Armstrong, Frank Borman y Pete Conrad.

Stafford fue asignado junto con Wally Schirra a Gemini 6. Su misión original era encontrarse con una nave espacial vacía. Pero su lanzamiento en 1965 fue cancelado cuando la nave espacial explotó poco después del despegue. La NASA improvisó y en diciembre, Gemini 6 se reunió con dos astronautas a bordo de Gemini 7, pero no se acopló con ellos.

El siguiente vuelo de Stafford en 1966 fue con Cernan en Gemini 9. La caminata espacial de Cernan, conectada a un dispositivo similar a un jet-pack, no salió bien. Cernan se quejó de que el sol y la máquina le daban mucho calor y le dañaban la espalda. Luego se le empañó el visor y no pudo ver.

“Déjalo, Gene. Sal de allí”, le dijo Stafford, el comandante, a Cernan. Stafford lo convenció de nuevo, diciéndole «mueva la mano, comience a flotar… levante la mano… simplemente camine de la mano».

En total, Stafford registró 507 horas en el espacio y voló cuatro tipos diferentes de naves espaciales y 127 tipos de aviones y helicópteros.

Después de la misión Apollo-Soyuz, Stafford regresó a la Fuerza Aérea y trabajó en investigación y estuvo al mando del Centro de Pruebas de Vuelo de la Fuerza Aérea antes de retirarse en 1979 como general de tres estrellas.

Los deberes de Stafford en la Fuerza Aérea no solo lo llevaron a dirigir la escuela de vuelo superior del ejército y la base de pruebas de aviones experimentales, sino que también era el comandante general del Área 51. Una biografía de su museo decía que, mientras Stafford estaba a cargo del Área 51 y más tarde como el desarrollo y jefe de adquisiciones del Pentágono, “escribió las especificaciones y estableció el programa que condujo al desarrollo del F-117 Stealth Fighter y, más tarde, del B-2 Stealth Bomber”.

Stafford se convirtió en ejecutivo de una empresa de transporte con sede en Oklahoma y luego se mudó a Florida, cerca de Cabo Cañaveral.

Le sobrevive su esposa. Linda, dos hijos, dos hijas y dos hijastros, según el museo.