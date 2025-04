Miles de trabajadores de las agencias de salud del país se preparan para despidos masivos

Mientras se preparaban para salir del trabajo el lunes, a algunos trabajadores de la Administración de Alimentos y Medicamentos se les dijo que empacaran sus computadoras portátiles y se prepararan para la posibilidad de no regresar, según un correo electrónico obtenido por The Associated Press.

Los empleados, nerviosos —unos 82.000 en las agencias de salud pública del país— esperaban con ansias la llegada de las cartas de despido. Los despidos masivos se esperaban desde que el secretario Robert F. Kennedy Jr. anunció la semana pasada una reorganización masiva que resultará en 20.000 empleos menos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Unos 10.000 serán eliminados mediante despidos.

El correo electrónico enviado a algunos empleados de la FDA indicaba que debían revisar su correo electrónico por si se les notificaba que sus puestos serían eliminados, lo que también les impediría el acceso a los edificios gubernamentales. Un empleado de la FDA compartió el correo electrónico con AP bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a revelar asuntos internos de la agencia.

Kennedy ha criticado al departamento que supervisa por su ineficiente «burocracia descontrolada» y ha afirmado que su presupuesto anual de 1,7 billones de dólares «no ha logrado mejorar la salud de los estadounidenses». Planea optimizar sus operaciones e integrar agencias enteras, como la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental , en una nueva Administración para una América Saludable.

Anand Parekh, quien trabajó en el departamento durante las administraciones de Bush y Obama y ahora es el asesor médico principal del Centro de Política Bipartidista, se pregunta qué tipo de análisis ha realizado Kennedy para llegar a los recortes de empleos. Cuestionó el grado de minuciosidad con el que Kennedy pudo examinar cada una de las agencias después de pasar poco más de un mes como secretario de salud.

“Es de esperar que, al hacer estos recortes, hayan analizado a fondo el asunto”, dijo Parekh. “Desde una perspectiva de transparencia, no está del todo claro cómo llegaron a esta situación”.

El viernes, a decenas de empleados sanitarios federales que trabajan para detener la propagación de enfermedades infecciosas se les comunicó que serían suspendidos.

Varios funcionarios federales, tanto actuales como anteriores, informaron a AP que la Oficina de Enfermedades Infecciosas y Políticas sobre VIH/SIDA quedó vacía esa noche. Algunos empleados publicaron en LinkedIn sobre el vaciamiento de la oficina. Un experto en VIH y salud pública que trabaja directamente con la oficina recibió un aviso por correo electrónico informando de que se había solicitado la salida de todo el personal. El experto habló con AP bajo condición de anonimato por temor a perder trabajo futuro sobre el tema.

Se han cancelado reuniones de varios de los comités asesores de la oficina, incluido el Comité Asesor Nacional de Vacunas y otros que asesoran sobre la respuesta al VIH/SIDA.

“Pone en riesgo una serie de esfuerzos importantes para mejorar la salud de los estadounidenses”, dijo el Dr. Robert H. Hopkins Jr., ex presidente del Comité Asesor Nacional de Vacunas, un comité asesor de la oficina.

Un funcionario del HHS dijo que la oficina no se cerrará, pero que el departamento está buscando consolidar el trabajo y reducir los despidos.

Además, a partir del lunes, se desactivó un sitio web de la Oficina de Salud de las Minorías, con un mensaje de error que decía que la página «no existe».

Más allá de los despidos en las agencias de salud federales, han comenzado los recortes en los departamentos de salud estatales y locales como resultado de una decisión del HHS la semana pasada de retirar más de $11 mil millones en fondos relacionados con COVID-19.

Los funcionarios de salud locales y estatales aún están evaluando el impacto, pero algunos departamentos de salud ya han identificado cientos de empleos que podrían eliminarse debido a la pérdida de fondos, «algunos de ellos de la noche a la mañana, algunos de ellos ya desaparecieron», dijo Lori Tremmel Freeman, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades.