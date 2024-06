Melania Trump se mantiene alejada del ojo público

Después de que Melania Trump se perdiera eventos clave en la candidatura presidencial de su esposo a principios de este año, desde el inicio de las elecciones de 2024 en Iowa hasta la fiesta de la victoria de Donald Trump en el Súper Martes , los periodistas le preguntaron a la ex primera dama si planeaba emprender la campaña electoral. Su respuesta: «Estén atentos».

Pero desde que hizo ese comentario en marzo, después de que ella y Donald Trump votaran en las primarias de Florida, Melania Trump se ha abstenido en gran medida de aparecer en público. Las pocas excepciones han incluido un par de eventos para recaudar fondos en abril y la graduación de la escuela secundaria de su hijo.

Es evidente que la ex primera dama no acompañó al presunto candidato presidencial republicano en ninguno de los días de su juicio de más de un mes de duración en Nueva York. Ella no estuvo allí el mes pasado para el veredicto de culpabilidad ni al día siguiente para sus comentarios en la Torre Trump. Tampoco apareció el 14 de junio en una fiesta de cumpleaños número 78 organizada para Trump por su club de fans, ni en ninguno de los mítines de campaña que ha celebrado en los últimos meses.

Su ausencia durante el juicio y en otros momentos importantes es inusual, dijo Katherine Jellison, profesora de historia en la Universidad de Ohio que estudia a las primeras damas. Pero Jellison dijo que tal vez no debería ser una sorpresa, ya que Melania Trump parece reacia a seguir el papel público tradicional de la esposa de un político. Como primera dama, también mantuvo un perfil bajo y no tuvo una presencia regular en la perdedora campaña presidencial de 2020 de su marido.

“Pero todo lo que hacen los Trump parece ir en contra del manual estándar de cómo se comportan los candidatos y sus cónyuges”, dijo Jellison.

El comportamiento de Melania Trump se desvía de cómo otros políticos han confiado en sus cónyuges. A veces los políticos recurren a sus esposas para intentar llegar a las votantes femeninas. Los cónyuges también pueden acompañar a los candidatos como una forma de darles a los votantes una idea más clara de cómo es el candidato fuera del ámbito político.

Durante las primarias republicanas de este año, por ejemplo, la esposa del gobernador de Florida, Ron DeSantis, Casey DeSantis, viajó con él, concedió entrevistas y formó una coalición llamada Mamas for DeSantis antes de que él suspendiera su candidatura a la nominación. La esposa de Vivek Ramaswamy, la Dra. Apoorva Ramaswamy, también estuvo en la campaña electoral, apareciendo a menudo junto con sus dos hijos pequeños para hablar sobre la importancia de la familia.

The Associated Press contactó a 15 personas que han estado recientemente en importantes eventos de recaudación de fondos o en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago. Ninguno dijo haberse encontrado con Melania Trump en la propiedad de Florida.

Su oficina no ha respondido a varias solicitudes de comentarios. Su única declaración pública últimamente se produjo dos días después de que el Partido Republicano de Florida anunciara con fanfarria que su hijo Barron Trump, de 18 años, fue elegido delegado estatal para la Convención Nacional Republicana y su oficina dijo que no podría asistir , citando compromisos previos.

Los periodistas en el tribunal de Nueva York durante el juicio por delitos graves de Trump le preguntaron repetidamente: «¿Dónde está Melania?». pero nunca respondió. Los aliados de Trump citaron el calendario escolar de su hijo como el principal motivo de su ausencia sin negar que era un momento delicado para la familia.

Se le preguntó al abogado de Trump, Todd Blanche, si se hablaba de que ella lo acompañara a la corte.

“Esa no era una discusión que quisiera tener”, respondió Blanche, hablando con el abogado litigante de Miami, David Oscar Markus, para su podcast “For The Defense”. «Este fue un caso difícil debido a la naturaleza de los cargos, las pruebas que llegaron, la historia, cuánto tiempo había transcurrido».

Algunos de los testimonios transmitieron cómo Trump supuestamente tuvo relaciones sexuales con la actriz porno Stormy Daniels en julio de 2006, unos cuatro meses después de que Melania Trump diera a luz a Barron; Trump ha negado la afirmación de Daniels. El ex abogado y mediador de Trump, Michael Cohen, testificó que a Trump no parecía importarle cómo la historia de un encuentro que buscaba enterrar dañaría su matrimonio tanto como le importaba que dañara sus aspiraciones presidenciales de 2016.

Pero Hope Hicks, jefa de comunicaciones de la campaña de Trump en 2016, testificó que Trump estaba preocupado en 2016 por cómo su esposa vería una historia relacionada con la modelo de Playboy Karen MacDougal y quería que ella se asegurara de que los periódicos no fueran entregados en su residencia.

Melania Trump no publicó nada en sus cuentas de redes sociales después de que su esposo fuera condenado por 34 delitos graves. Eso contrasta con los hijos mayores de Trump, quienes rápidamente condenaron el veredicto. La hija Ivanka Trump publicó en Instagram una foto de ella cuando era pequeña con un Trump más joven y el mensaje «Te amo papá». Tiffany Trump, su hija menor, lo acompañó al tribunal el mes pasado para los argumentos finales del juicio.

«Creo que es muy difícil para ella», dijo Trump sobre su esposa, en una entrevista con Fox News después del veredicto. “Quiero decir, ella está bien. Pero, ya sabes, ella tiene que leer toda esta basura”.

A pesar de su ausencia en la campaña electoral, Trump la menciona a menudo y comparte conversaciones entre los dos, mostrando a sus seguidores que ella todavía está involucrada detrás de escena al ofrecer comentarios al expresidente.

Larry Snowden, presidente del grupo de fans “Club 47”, dijo que vio por última vez a la ex primera dama en una gala de febrero organizada por las “Trumpettes”, un grupo de simpatizantes femeninas. Dijo que nunca había tenido una interacción cara a cara con ella, pero que cuando la vio allí, era «tan encantadora».

«Estaba muy feliz, sonreía y atendía a cualquiera que quisiera acercarse y estrecharle la mano o cualquier cosa», dijo Snowden.

Snowden dijo que espera que Melania Trump muestre su rostro durante toda la campaña y pronuncie discursos clave, pero que también cree que el expresidente “seguirá siendo muy protector con ella”.