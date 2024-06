DC presta ayuda a las víctimas de crímenes de odio LGBTQ

“Continúe siendo valiente, continúe siendo inteligente y continúe estando seguro”, es el consejo que Monroe Poston, una mujer transgénero nativa de DC, comparte con las personas LGBTQ que intentan superar los desafíos de la vida.

Poston es el especialista en extensión y desarrollo laboral de la Oficina de Asuntos LGBTQ del alcalde de DC . También ha sido víctima de un crimen de odio.

«Es algo que no prevés que sucederá, algo que no esperas», dijo Poston. «Es algo de lo que no te recuperas fácilmente».

Poston dijo que programas como el Equipo de Respuesta y Prevención de la Violencia del Distrito (VPART) facilitan el camino para las personas de su comunidad que han pasado por el trauma de un delito de odio.

Mientras crecía en el área de DC, Poston recordó muchos crímenes cometidos contra la comunidad LGBTQ. Pero agregó que los tiempos están cambiando con la ayuda de programas como VPART, que brinda recursos, que incluyen terapia basada en trauma, asistencia legal, servicios de salud mental, asistencia en refugios y otros servicios de apoyo esenciales.

Programas como VPART no existían para Japer Bowles, director de la Oficina de Asuntos LGBTQ de la Alcaldía, cuando crecía en el suroeste de Missouri. Bowles dijo que no había muchas personas abiertamente homosexuales en su área, ni acceso a recursos para personas LGBTQ.

Bowles dijo que su interés en la defensa y el trabajo comunitario lo trajo a DC después de completar su educación y haber realizado algunas campañas.

Bowles dijo que el programa reúne a organizaciones comunitarias y agencias gubernamentales, como la Unidad de Enlace LGBTQ de la policía de DC y la Oficina de Derechos Humanos para abordar, reducir y prevenir el crimen, particularmente los incidentes de prejuicios de odio dentro de la comunidad LGBTQ+.

Se reúnen periódicamente para revisar los datos de los informes sobre prejuicios de odio y también para asegurarse de que los miembros de su comunidad estén directamente conectados con los servicios que necesitan, dijo Bowles.

Sus proveedores de servicios dedicados incluyen el Centro Comunitario LGBTQ+ de DC , el Centro Juvenil Latinoamericano y DC SAFE .

«Me alegro de que tengamos un alcalde y un Consejo de DC que nos escuche y quiera abordar estas causas y preocupaciones de nuestra comunidad», dijo Bowles.