Melania Trump invita a estudiantes a participar en un concurso nacional de inteligencia artificial

Melania Trump invitó el martes a estudiantes de kínder a duodécimo grado a participar en un concurso nacional patrocinado por el gobierno que está diseñado para alentarlos a trabajar juntos para usar herramientas de inteligencia artificial para resolver problemas comunitarios.

“Como creadora de un audiolibro con IA y defensora de la seguridad en línea mediante la Ley Take It Down , he visto de primera mano el potencial de esta poderosa tecnología”, afirma la primera dama en un breve video que anuncia el Desafío Presidencial de IA. “Ahora, les cedo la antorcha de la innovación”.

“Así como Estados Unidos lideró al mundo en su momento, estamos listos para liderar de nuevo”, continuó. “Esta vez, en la era de la IA”.

Se invita a todos los estudiantes, desde el jardín de infantes hasta el 12º grado, a “dar rienda suelta a su imaginación y mostrar el espíritu de la innovación estadounidense”, dijo Trump.

Los estudiantes que se inscriban completarán un proyecto utilizando un método o herramienta de inteligencia artificial para abordar un desafío de la comunidad.

Michael Kratsios, director de la oficina de ciencia y tecnología de la Casa Blanca, dijo que las posibilidades para los proyectos son “infinitas”, pero el objetivo del desafío es lograr que los estudiantes trabajen juntos, ya que utilizarán inteligencia artificial en la edad adulta.

«Queremos que los jóvenes estadounidenses se conecten y trabajen y utilicen herramientas de inteligencia artificial», dijo el martes durante una entrevista en el programa «Fox and Friends» de Fox News Channel.

Las inscripciones abren el martes en el sitio web . Un mentor o profesor adulto debe patrocinar un equipo. El plazo de inscripción vence a finales de diciembre. Las competencias regionales se celebrarán en primavera, seguidas de un evento en la Casa Blanca con los ganadores nacionales, según Kratsios.

El concurso fue convocado en una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para promover la educación en inteligencia artificial para la juventud estadounidense.

La primera dama anunció en mayo que la versión en audio de sus memorias de 2024, “Melania”, fue “narrada íntegramente mediante inteligencia artificial, con mi propia voz”.

También destacó un lado negativo de la IA al presionar al Congreso para que aprobara una ley que penalizara la explotación sexual en línea mediante imágenes reales o deepfakes generadas por IA. El presidente Trump promulgó la Ley Take It Down en mayo, e hizo que la primera dama también la firmara.