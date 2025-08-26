La amenaza de Trump de desplegar tropas en Chicago genera miedo y desafío en una ciudad al límite

Las amenazas del presidente Donald Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago resonaron en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, mientras muchos residentes defendían sus hogares ante la creciente retórica de Trump hacia el crimen violento, incluyendo afirmaciones de que es un «campo de la muerte».

La amenaza de las tropas federales generó una mezcla de miedo, frustración y desafío entre los residentes, quienes señalaron las históricas disminuciones en la delincuencia violenta. Grupos que presionan constantemente por una reforma policial afirmaron que enviar tropas sin entrenamiento para reducir la violencia ni conocimiento sobre las particularidades de los barrios que aún lidian con la delincuencia violenta revertiría el progreso logrado en los últimos años.

El mismo sentimiento fue compartido por la gente que realizaba sus actividades cotidianas (viajantes que se dirigían al trabajo, ciclistas que se abrían paso entre el tráfico y amigos que se detenían para tomar fotografías a lo largo de Michigan Avenue) y que dijeron que la presencia de tropas solo aumentaría las tensiones, no las aliviaría.

“Es un ataque directo al progreso que han logrado nuestras comunidades”, dijo Bradly Johnson, quien dirige BUILD Chicago. La organización contra la violencia centra sus esfuerzos en los barrios del oeste de la ciudad que han experimentado una delincuencia persistente, incluso cuando las tasas en general han disminuido.

“No es una zona de guerra”, dijo Johnson. “Son comunidades vibrantes y resilientes donde los jóvenes merecen oportunidades, no intimidación”.

Trump se ha centrado en Chicago

El martes, Trump calificó a Chicago de «un infierno» y reiteró que los habitantes de Chicago le piden que «Trump intervenga» para reducir la delincuencia en la ciudad. Estas declaraciones hicieron eco de comentarios de principios de mes, cuando Trump indicó que Chicago podría ser la próxima ciudad en recibir una ofensiva federal, afirmando que Chicago es «un desastre» y que los residentes están «pidiendo a gritos que intervengamos».

Trump ha destacado desde hace tiempo a Chicago , convirtiéndola en un tema recurrente en la campaña electoral de 2016 y 2024. Ha establecido comparaciones controvertidas entre la ciudad y zonas de guerra como Afganistán, y en 2017 prometió «enviar a los federales» en respuesta a la violencia armada.

Pero los datos pintan un cuadro más matizado del delito, que varía dramáticamente de un barrio a otro y que ha experimentado avances recientes.

Los delitos violentos en Chicago disminuyeron significativamente en el primer semestre del año, lo que representa el descenso más pronunciado en más de una década, según datos municipales. Los tiroteos se redujeron un 37% y los homicidios un 32%, mientras que el total de delitos violentos disminuyó más del 22%.

“Los datos empíricos demuestran claramente que la tendencia en Chicago es extremadamente positiva”, afirmó John Roman, director del Centro de Seguridad Pública y Justicia de la Universidad de Chicago. “Chicago se desempeña mejor que el resto del país en muchos indicadores cruciales”.

La delincuencia en Chicago también presenta desafíos persistentes y localizados, afirmó Kimberley Smith, directora de programas nacionales del Laboratorio de Criminalística de la Universidad de Chicago. Los barrios con las tasas de homicidio más altas experimentan aproximadamente 68 veces más homicidios que aquellos con las tasas más bajas.

René Cardona, un trabajador de mantenimiento nacido y criado en Chicago, reconoció estas desigualdades en la exposición a delitos violentos aunque sostuvo que se siente seguro en Chicago en general.

“Depende de dónde estés y de la hora”, dijo. “En general, Chicago es un buen lugar para vivir… Aquí hay más gente buena que mala”.

La delincuencia ha disminuido en Chicago gracias a los esfuerzos de los grupos

Smith atribuye gran parte de las caídas en los crímenes violentos a un enfoque en Chicago sobre las causas sistémicas de la violencia, en lugar del enfoque militarista que Trump ha promocionado en Washington, DC. Ella alentó una mayor inversión federal en la investigación de este tipo de estrategias de prevención de la violencia, llamando a Chicago «un centro de innovación en la prevención de la violencia armada».

Jahmal Cole, fundador de la organización comunitaria My Block, My Hood, My City, dijo que los comentarios de Trump “borran el trabajo que se está realizando sobre el terreno por parte de líderes locales, organizaciones comunitarias y los propios residentes” para combatir la violencia armada.

“En cuanto a las declaraciones de Trump, vale la pena recordar que la retórica por sí sola no mejora la seguridad pública”, dijo. “Necesitamos inversiones inteligentes y centradas en la comunidad, no sensacionalismo”.

Como muestra de unidad contra la medida, el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, posible candidato presidencial para 2028 , convocó a aproximadamente 100 funcionarios electos, pastores, líderes empresariales y activistas en una llamativa conferencia de prensa con los relucientes rascacielos a orillas del río Chicago como telón de fondo. Entre los asistentes del lunes se encontraban desde el senador estadounidense Dick Durbin, el segundo demócrata más importante del Senado, hasta el reverendo Michael Pfleger, un reconocido sacerdote católico de la ciudad.

“Tomen el dinero desperdiciado en enviar a la Guardia Nacional y el dinero desperdiciado usado en comerciales amenazantes por su secretario de Seguridad Nacional y úsenlo en programas reales de prevención y violencia que traerán paz”, dijo Pfleger.

Residentes rechazan declaraciones de Trump

Art Jarrett, dueño de un negocio al sur del centro, también destacó la presencia empresarial de Trump en la ciudad, diciendo: «No puede pensar que es un campo de batalla tan grande; no habría construido un edificio aquí».

«Está lleno de mierda», dijo Jarrett, quien se ha sentido seguro durante los 57 años que lleva viviendo en Chicago.

El pastor Donovan Price, defensor local de las víctimas de delitos con armas de fuego, afirmó que Trump, sin duda alguna, no sabe de qué habla cuando se trata de la delincuencia en Chicago. Añadió que las tropas federales amenazan con deshacer los avances en la reducción de la delincuencia.

“Cuando las cosas por fin empiezan a mejorar, alguien se le ocurre algo totalmente innecesario que quizás podría cambiar el rumbo”, dijo. “Está intentando quitarle la esperanza a la gente buena de nuestra ciudad”.

Sydney Aldrich, de 26 años, dijo que desplegar tropas federales no es la respuesta y esperaba desafiar la dura narrativa de violencia que tan a menudo define a su ciudad en las noticias.

“Tenemos muchos miembros de la comunidad en la ciudad que se apoyan entre sí y nos cuidamos entre nosotros”, dijo.