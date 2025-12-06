Melania Trump desea fuerza y ​​juguetes de Santa Claus durante visita a niños hospitalizados

Melania Trump visitó el viernes un hospital infantil y deseó a los pacientes fortaleza y muchos juguetes de parte de Santa Claus, continuando una tradición de décadas para las primeras damas.

Dos pacientes —un niño de 11 años y una niña de 5— la acompañaron al atrio, decorado festivamente, del Hospital Infantil Nacional de la capital del país. Trump se sentó en una gran silla roja frente a un alto árbol de Navidad y leyó «¿Cómo baja Santa por la chimenea?», de Mac Barnett, ante unas dos docenas de niños pacientes y otras personas del público.

Después de cerrar el libro, deseó a los niños fuerza y ​​“muchos juguetes”.

«Estoy segura de que Papá Noel los visitará a todos esta Navidad y les traerá un montón de juguetes, así que les deseo a todos una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo», dijo. «Les deseo mucha fuerza y ​​mucho amor».

El presidente Donald Trump “también está enviando amor y mejores deseos”, dijo.

La primera dama conversó individualmente con los niños de la audiencia antes de salir a visitar en privado a los pacientes en el ala de hematología y oncología del hospital.

El Papá Noel que estaba en la habitación le entregó una moneda dorada que decía «Cree» y «Feliz Navidad». Trajo regalos para los pacientes, incluyendo adornos para el árbol con el sello «Sé el Mejor», el nombre de su iniciativa para el bienestar infantil.

La visita al hospital continuó una tradición navideña iniciada por Bess Truman, quien fue primera dama entre 1945 y 1953.