Más de 130 detenidos en Carolina del Norte

Agentes de inmigración estadounidenses arrestaron a más de 130 personas en una redada realizada el fin de semana en la ciudad más grande de Carolina del Norte , dijo un funcionario federal el lunes, mientras el gobernador advirtió que la represión simplemente está “avivando el miedo”.

El gobierno de Trump ha convertido a Charlotte, una ciudad demócrata de aproximadamente 950.000 habitantes, en su nuevo objetivo para un aumento en la aplicación de la ley de inmigración, que según afirma, combatirá la delincuencia, a pesar de las fuertes objeciones de los líderes locales y la disminución de los índices de criminalidad . Los residentes de la ciudad informaron haber tenido encuentros con agentes de inmigración cerca de iglesias, complejos de apartamentos y tiendas.

“Hemos visto agentes enmascarados y fuertemente armados, vestidos con atuendos paramilitares, conduciendo coches sin distintivos, discriminando a ciudadanos estadounidenses por el color de su piel, realizando perfiles raciales y deteniendo a personas al azar en aparcamientos y en las aceras”, declaró el gobernador Josh Stein, demócrata, en un comunicado en vídeo el domingo por la noche. “Esto no nos hace más seguros. Está sembrando el miedo y dividiendo a nuestra comunidad”.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró que agentes de la Patrulla Fronteriza habían arrestado a más de 130 inmigrantes indocumentados que habían infringido las leyes de inmigración. La agencia indicó que los antecedentes de los detenidos incluían pertenencia a pandillas, agresión con agravantes, hurto en tiendas y otros delitos, pero no especificó cuántos casos habían resultado en condenas, cuántas personas enfrentaban cargos ni ningún otro detalle.

El gobernador pide a la población que mantenga la paz.

Stein reconoció que era un momento estresante, pero pidió a los residentes que mantuvieran la calma. Si alguien ve algo que le parezca incorrecto, dijo, debe grabarlo y denunciarlo a la policía local.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, ha dicho que se está centrando en Carolina del Norte debido a las llamadas políticas de santuario, que limitan la cooperación entre las autoridades locales y los agentes de inmigración.

Sin embargo, la mayoría de las cárceles de los condados de Carolina del Norte han respetado durante mucho tiempo las órdenes de detención, es decir, las solicitudes de las autoridades federales para retener a un inmigrante arrestado por un tiempo limitado mientras los agentes se hacen cargo de su custodia. No obstante, en algunos lugares del estado, como Charlotte, existen políticas comunes de no cooperación, donde la policía no colabora con la aplicación de las leyes de inmigración.

En el condado de Mecklenburg, que incluye Charlotte, la cárcel no atendió las órdenes de detención durante varios años, hasta que la ley estatal las hizo obligatorias a partir del año pasado. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que aproximadamente 1400 órdenes de detención en todo Carolina del Norte no se habían cumplido, poniendo en riesgo a la población.

Los tribunales estadounidenses han confirmado repetidamente la legalidad de las leyes de ciudades santuario.

La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, dijo el lunes que estaba “profundamente preocupada” por los videos que ha visto de la represión, pero que aprecia la actitud pacífica de los manifestantes, diciendo que su compromiso de expresar sus preocupaciones “al mismo tiempo que protege la seguridad de nuestra comunidad refleja lo mejor de nuestra ciudad”.

“A todos los habitantes de Charlotte que se sienten ansiosos o temerosos: No están solos. Su ciudad está con ustedes”, dijo.

Mientras tanto, un comité del Ayuntamiento de Charlotte se reunió el lunes por la tarde para intentar ayudar a los residentes afectados.

“La actividad de la Patrulla Fronteriza Federal se ha intensificado y hemos visto cómo nuestras familias, incluyendo ciudadanos estadounidenses, son víctimas de discriminación racial, son blanco de ataques, interrogatorios, detenciones y acoso”, declaró la concejala Dimple Ajmera. “Esto no es seguridad para la comunidad. Esto es caos en la comunidad”.

El panel votó a favor de destinar fondos para ayudar a las organizaciones que asisten a las comunidades afectadas por los arrestos y las detenciones.

Manolo Betancur, propietario de Manolo’s Bakery, una panadería latina que opera en Charlotte desde 1997, cerró su negocio temporalmente porque, según dijo, los agentes de inmigración estaban acosando a sus clientes.

El sábado, a pocas cuadras de su negocio, vio a agentes deteniendo a personas que caminaban por la calle.

“Los vi con mis propios ojos”, dijo. “Y simplemente empujaban a la gente al suelo”.

El sábado, vio varias veces agentes uniformados en vehículos en el estacionamiento cerca de su negocio.

—Tengo miedo —dijo—. Nadie quiere ver a otro ser humano tratado así. —Añadió que les entregaría los cheques de pago en mano a sus empleados para que no tuvieran que ir a trabajar.

Las detenciones en Charlotte siguen a una iniciativa similar en Chicago.

Anteriormente, Gregory Bovino , quien dirigió a cientos de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en una operación similar en Chicago, documentó en redes sociales el domingo algunas de las más de 80 detenciones que, según él, realizaron sus agentes. Publicó fotos de personas que residen en Estados Unidos sin permiso legal y que presuntamente tienen antecedentes penales. Entre ellas, la imagen de un hombre acusado de tener antecedentes por conducir ebrio.

La actividad ha generado temor y preguntas, entre ellas dónde se retendría a los detenidos, cuánto duraría la operación y si las tácticas utilizadas en Carolina del Norte serían similares a las que fueron criticadas en otros lugares por ser agresivas y racistas .

Sin embargo, algunos acogieron con satisfacción la iniciativa, entre ellos Kyle Kirby, presidente del Partido Republicano del condado de Mecklenburg, quien afirmó en una publicación el sábado que el Partido Republicano del condado “apoya el estado de derecho y la seguridad de todos los habitantes de Charlotte como prioridad”.

Las operaciones de Bovino en Chicago y Los Ángeles provocaron demandas por el uso excesivo de la fuerza, incluyendo el despliegue generalizado de agentes químicos . Líderes demócratas de ambas ciudades acusaron a los agentes de exacerbar las tensiones comunitarias. Agentes federales mataron a tiros a un hombre de un suburbio de Chicago durante un control de tráfico.

Bovino, jefe de un sector de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, y otros funcionarios de la administración Trump han calificado sus tácticas de apropiadas para las crecientes amenazas contra los agentes.