Los residentes de California varados por la nieve necesitan comida, arados y ayuda

Olivia Duke dijo que estuvo atrapada en su casa en las montañas cubiertas de nieve al este de Los Ángeles durante tanto tiempo que para el jueves lo único que le quedaba era avena.

Las máquinas quitanieves han creado una pared de hielo entre su entrada y la carretera en las montañas de San Bernardino, y hay al menos 5 pies (1,5 metros) de nieve que pesan sobre su techo. Si bien su energía ha sido restaurada, solo le queda medio galón de gasolina para su generador en caso de que se apague nuevamente.

“California no está acostumbrada a esto. No tenemos este tipo de nieve”, dijo Duke, un reclutador corporativo que vive en la comunidad de Cedarpines Park. “Pensé que estaba preparado. Pero no para esta especie de Godzilla bomba de nieve. Esto es algo para lo que no podrías haberte preparado realmente”.

Con las comunidades montañosas del sur de California bajo una emergencia de nieve, los residentes están lidiando con cortes de energía, derrumbes de techos y falta de fórmula y medicamentos para bebés. Muchos han estado atrapados en sus hogares durante una semana, con sus autos enterrados en la nieve. Los trabajadores del condado respondieron más de 500 llamadas de asistencia el miércoles, mientras que los bomberos abordaron posibles explosiones relacionadas con la tormenta y evacuaron a los más vulnerables con camiones quitanieves.

Los californianos suelen estar encantados de ver montañas cubiertas de nieve desde Los Ángeles y conducir un par de horas hasta llegar al trineo, esquiar y hacer snowboard. Pero lo que comenzó como una hermosa vista se ha convertido en una peligrosa pesadilla para aquellos que alquilan casas de vacaciones en las pintorescas comunidades arboladas o que viven allí todo el año. Tormentas de nieve consecutivas han cubierto la región repetidamente, sin dar tiempo a la gente ni siquiera para palear.

Algunas comunidades turísticas recibieron hasta 10 pies (3 metros) de nieve durante la semana pasada, según el Servicio Meteorológico Nacional. Cayó tanta nieve que las estaciones de esquí tuvieron que cerrar y las carreteras se volvieron intransitables. No nevaba el jueves y las autoridades dijeron que esperaban despejar la mayor cantidad posible de las carreteras mientras el clima fuera benigno.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró una emergencia en 13 condados el miércoles por la noche y llamó a la Guardia Nacional para ayudar.

En la parte norte del estado, las comunidades montañosas están lidiando con condiciones similares, aunque la población es más pequeña y los residentes están más acostumbrados a nevadas significativas, dijo Brian Ferguson, portavoz de la Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador.

“Estas son solo áreas que normalmente no reciben tanta nieve”, dijo sobre las comunidades montañosas del sur de California. “Excedió la percepción del público de cuál es el riesgo”.

James Norton, de 39 años, dijo que él y su novia han estado varados en Crestline durante casi una semana después de que su camioneta quedó atrapada en la nieve. Han estado acumulando deudas de tarjetas de crédito para pagar un hotel mientras compraban cenas de televisión en una tienda cercana.

Norton, que vive a unos 45 minutos de distancia en San Bernardino, dijo que le preocupa perder su trabajo en una planta de empaque de Amazon porque falta turnos. Dijo que hicieron el viaje para cuidar perros para un amigo el viernes y pensaron que estaban preparados porque instaló cadenas en las llantas de la camioneta.

“Sabíamos que iba a haber una tormenta de nieve”, dijo Norton. “No sabíamos que iba a ser un desastre”.

Los bomberos han estado evacuando a los residentes médicamente vulnerables y sin calefacción o con casas dañadas a un refugio de la Cruz Roja establecido en una escuela secundaria local. También han estado respondiendo a informes de fugas de gas e incendios relacionados con tormentas con hidrantes enterrados en la nieve profunda, dijo Mike McClintock, jefe del batallón de bomberos del condado de San Bernardino.

Dos casas reportaron explosiones que están bajo investigación pero atípicas para el área y probablemente relacionadas con tormentas, dijo.

Más de 1.000 clientes se quedaron sin electricidad a partir del miércoles por la noche, dijo. Se cerraron muchas carreteras y se suspendieron las escoltas de emergencia proporcionadas a los automovilistas a principios de semana para acceder al área, ya que la región recibió 60 centímetros (2 pies) de nieve fresca.

Alrededor de 80,000 personas viven en las comunidades de las montañas de San Bernardino, ya sea a tiempo parcial o completo. El condado ha recibido más de 500 llamadas en una línea directa establecida para la emergencia, muchas de personas que buscan ayuda con el arado, fórmula para bebés y medicamentos, dijo Dawn Rowe, presidenta de la junta de supervisores del condado.

Los miembros de la comunidad también se han estado ayudando unos a otros a través del grupo de Facebook Rim Guardian Angels. Respondieron a las solicitudes para llevar a un anciano con presión arterial alta a un hospital después de que se quedó sin medicamentos, proporcionar vendajes a alguien que sufrió una laceración profunda y comida a las personas que quedaron atrapadas en una casa alquilada.

Andrew Braggins, de 43 años, dijo que el techo de su cocina en Crestline comenzó a combarse por el peso de toda la nieve, lo que lo obligó a palear el techo. La nieve tenía 5 pies (1,5 metros) de profundidad.

Pero Braggins, que es uno de los administradores del grupo de Facebook, se considera uno de los más afortunados.

“Tengo amigos a pocas calles de distancia y han estado sin electricidad durante días”, dijo Braggins, quien trabaja como organizadora de bodas y eventos. “Puedes abastecerte para una tormenta. Pero esta tormenta siguió llegando”.

Los funcionarios estatales están instando a las personas a mantenerse alejadas de las carreteras de montaña este fin de semana para mantenerlas alejadas de los socorristas.

No se pronostica nieve para las montañas del sur de California durante varios días, pero el Servicio Meteorológico Nacional dijo que las montañas del norte de California pueden esperar fuertes nevadas el sábado con una alerta de tormenta de invierno vigente para las comunidades al este de Sacramento hasta South Lake Tahoe en la frontera con Nevada.