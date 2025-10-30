Los estadounidenses se oponen a que Trump derribe el Ala Este de la Casa Blanca para construir su salón de baile

La mayoría de los estadounidenses se oponen a la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para dar paso al salón de baile del presidente Donald Trump, según una encuesta de ABC News/Washington Post/Ipsos realizada con Ipsos KnowledgePanel.

Una mayoría del 56% de los estadounidenses se opone a que la administración Trump derribe el Ala Este de la Casa Blanca como parte de la construcción de un salón de baile de 90,000 pies cuadrados pagado con 300 millones de dólares en donaciones privadas, incluyendo un 45% que se opone “firmemente”, según la encuesta.

Solo el 28% de los estadounidenses lo apoya, y el 15% apoya firmemente la demolición del Ala Este para un salón de baile, según la encuesta. Otro 16% dice no estar seguro.

El apoyo se divide por líneas partidistas, con una mayoría del 62% de republicanos a favor y el 88% de demócratas en contra. Una mayoría del 61% de los independientes se opone a la demolición del Ala Este y al salón de baile, y casi la mitad se opone firmemente, según la encuesta

Las opiniones son mucho más firmes entre los demócratas: el 78% de los demócratas se opone firmemente a la demolición y al salón de baile, mientras que un porcentaje mucho menor, el 35%, de los republicanos lo apoya firmemente

La mayoría de los liberales (76%) y aproximadamente la mitad de los moderados (51%) se oponen firmemente a la demolición del Ala Este y la construcción de un salón de baile, mientras que solo alrededor de un tercio de los conservadores (34%) la apoyan firmemente.

El apoyo firme alcanza su punto máximo entre los partidarios más acérrimos de Trump, con un 58% que dice apoyar firmemente la demolición del Ala Este y la construcción de un salón de baile. Entre aquellos que aprueban en cierta medida a Trump, solo el 11% apoya firmemente el plan.

Entre los que desaprueban firmemente a Trump, el 82% se opone firmemente a la demolición del Ala Este y la construcción de un salón de baile, mientras que un porcentaje mucho menor, el 37%, de aquellos que desaprueban en cierta medida al presidente se opone firmemente al plan.

Aproximadamente cuatro de cada diez republicanos conservadores (42%) dicen estar firmemente a favor del plan. Por el contrario, el 82% de los demócratas liberales y el 73% de los demócratas moderados y conservadores se oponen firmemente a él

Metodología: Esta encuesta de ABC News/Washington Post/Ipsos se realizó en línea a través del panel probabilístico Ipsos KnowledgePanel® del 24 al 28 de octubre de 2025, en inglés y español, entre una muestra nacional aleatoria de 2725 adultos estadounidenses y tiene un margen de error de más o menos 1.9 puntos porcentuales, incluido el efecto de diseño. Los márgenes de error son mayores para los subgrupos. Las divisiones partidistas son 28% demócratas, 31% republicanos y 41% independientes u otra.

