Los despliegues de la Guardia Nacional en Washington, DC, y Portland, Oregón, son el foco de las audiencias judiciales

El despliegue de tropas de la Guardia Nacional en las calles de Washington enfrenta desafíos en dos tribunales el viernes, uno en la capital de la nación y otro en Virginia Occidental, mientras que al otro lado del país un juez en Portland, Oregon, considerará si permitir que el presidente Donald Trump despliegue tropas allí.

Las audiencias son los últimos acontecimientos en una serie de demandas y fallos confusos, provocados por la iniciativa de Trump de enviar militares a ciudades gobernadas por demócratas, a pesar de la férrea resistencia de alcaldes y gobernadores. El despliegue sigue bloqueado en el área de Chicago, donde todas las partes esperan la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos para autorizarlo.

Esto es lo que debe saber sobre los esfuerzos legales para bloquear o desplegar la Guardia Nacional en varias ciudades.

Un desafío a las tropas en Washington, DC

La jueza federal de distrito Jia Cobb, designada por el expresidente Joe Biden, fijó una audiencia el viernes para considerar si conceder la solicitud del fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb , de una orden que sacaría a más de 2.000 miembros de la Guardia de las calles de Washington.

En agosto, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva declarando una emergencia criminal en la ciudad, aunque el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que los delitos violentos allí están en su nivel más bajo en 30 años .

En menos de un mes, más de 2300 efectivos de la Guardia Nacional de ocho estados y el distrito patrullaban la ciudad bajo el mando del Secretario del Ejército. Trump también desplegó a cientos de agentes federales para ayudar en las patrullas.

No está claro cuánto durarán los despliegues, pero los abogados de la oficina de Schwalb dijeron que es probable que las tropas de la Guardia permanezcan en la ciudad al menos hasta el próximo verano.

“Nuestra democracia constitucional nunca será la misma si se permite que estas ocupaciones persistan”, escribieron .

Los abogados del gobierno afirmaron que el Congreso autorizó al presidente a controlar las operaciones de la Guardia Nacional de D.C. Argumentaron que la demanda de Schwalb es una maniobra política frívola que amenaza con socavar una exitosa campaña para reducir la delincuencia violenta en el distrito.

Gobernadores republicanos de varios estados también enviaron unidades a Washington D. C. Aunque el período de emergencia terminó en septiembre, aún quedan más de 2200 soldados. Varios estados informaron a The Associated Press que traerían sus unidades a casa antes del 30 de noviembre, a menos que se prorrogue la medida.

Un juez de Virginia Occidental considera que el despliegue del estado

Entre los estados que enviaron tropas a la capital del país se encontraba Virginia Occidental. Una organización cívica llamada Grupo de Acción Ciudadana de Virginia Occidental afirma que el gobernador Patrick Morrisey se excedió en su autoridad al desplegar entre 300 y 400 miembros de la Guardia Nacional para apoyar las acciones de Trump allí.

Según la ley estatal, sostiene el grupo, el gobernador puede desplegar la Guardia Nacional fuera del estado sólo para ciertos fines, como responder a un desastre natural o a una solicitud de emergencia de otro estado.

“El Gobernador no puede transformar a nuestros ciudadanos-soldados en una fuerza policial itinerante disponible al capricho de funcionarios federales que eluden los canales legales adecuados”, escribieron los abogados del grupo, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Virginia Occidental, en un documento judicial.

Morrisey ha declarado que Virginia Occidental «se enorgullece de apoyar al presidente Trump en su esfuerzo por restaurar el orgullo y la belleza de la capital de nuestra nación», y su oficina ha declarado que el despliegue fue autorizado por la ley federal. La fiscalía general del estado ha solicitado al juez del Tribunal de Circuito del Condado de Kanawha, Richard D. Lindsay, que rechace el caso, argumentando que el grupo no ha sufrido daños y carece de legitimidad para impugnar la decisión del gobernador.

Las tropas en Oregón permanecen en el limbo

La jueza de distrito estadounidense Karin Immergut, designada por Trump en Portland, se encuentra en una situación legal particularmente complicada.

A principios de este mes, emitió dos órdenes de restricción temporales : una que prohibía al presidente llamar a las tropas de Oregon para poder enviarlas a Portland, y otra que le impedía enviar miembros de la Guardia a Oregon después de que intentó evadir la primera orden desplegando en su lugar tropas de California.

El lunes, un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. suspendió su primer fallo, lo que le permitió a Trump asumir el mando de los 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregón. Ahora debe decidir si también disuelve su segunda orden, lo que allana el camino para el despliegue.

El Departamento de Justicia ha insistido en que debe anular inmediatamente la segunda orden, ya que su razonamiento coincidió con el que rechazó el panel de apelaciones. Los abogados del estado discrepan y afirman que debe esperar a ver si el Noveno Circuito reconsidera la decisión del panel.

Se esperaba que la audiencia fijada para el viernes se centrara en esos argumentos.

En Chicago, a la espera de la palabra de la Corte Suprema

La jueza federal de distrito April Perry bloqueó el miércoles el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago hasta que el caso se resuelva en su tribunal o intervenga la Corte Suprema de Estados Unidos. Perry ya había bloqueado el despliegue durante dos semanas mediante una orden de restricción temporal.

Los abogados que representan al gobierno federal dijeron que estarían de acuerdo en extender la orden, pero enfatizaron que continuarían presionando para obtener una orden de emergencia de la Corte Suprema que permita el despliegue.

Los abogados que representan a Chicago e Illinois han pedido a la Corte Suprema que continúe bloqueando el despliegue, calificándolo de “paso dramático”.

Los demócratas demandan para detener el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis

En Tennessee, funcionarios electos demócratas presentaron una demanda el viernes pasado para detener el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis. Afirmaron que el gobernador republicano Bill Lee, a petición de Trump, violó la constitución estatal, que establece que la Guardia Nacional puede ser convocada durante una «rebelión o invasión», pero solo con la autorización de los legisladores estatales.

Desde su llegada el 10 de octubre , las tropas han estado patrullando el centro de Memphis, incluyendo las inmediaciones de la icónica Pirámide, con uniformes de camuflaje y chalecos de protección con la leyenda «policía militar», y armas enfundadas. Los guardias no tienen poder de arresto, según las autoridades.