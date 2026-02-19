Los demócratas reclutan a creadores de contenido populares para recuperar a los votantes latinos

Un mitin vespertino para impulsar la participación demócrata en las primarias que se acercan rápidamente en Texas contó con la presencia de muchas de las estrellas políticas del partido estatal, pero fue alguien que no estará en la boleta electoral quien atrajo la mayor atención.

Carlos Eduardo Espina, un influencer político progresista que cuenta con más de 14 millones de seguidores en TikTok, se mezcló con los legisladores y se tomó selfies con los asistentes, quienes con entusiasmo las publicaron en línea.

La reunión del martes por la noche en un restaurante mexicano de Houston fue más que un simple mitin previo a las primarias. También fue el preludio de una estrategia de campaña que los demócratas esperan les ayude en las elecciones intermedias de este año y más allá.

Espina y otros nueve influencers de Houston invitados al evento están en el centro de esa estrategia, que busca construir una red de creadores de contenido en línea para involucrar mejor a los votantes latinos después de que muchos de ellos gravitaran hacia los republicanos hace dos años.

Espina, quien ha promovido candidatos y políticas demócratas en el pasado, dijo que el partido finalmente parecía estar reconociendo que necesitaba alcanzar a los republicanos y encontrar formas de conectarse con los votantes fuera de los eventos de campaña tradicionales.

“Creo que hubo muchos fracasos en el pasado del Partido Demócrata, pero creo que iniciativas como ésta son bastante interesantes”, dijo Espina en una entrevista.

Una estrategia local para abordar una brecha de mensajes a nivel nacional

La estrategia, desarrollada por el brazo político del Caucus Hispano del Congreso, se está implementando en el área de Houston mientras comienza la votación anticipada para las primarias estatales de Texas el 3 de marzo. La idea es aprovechar la popularidad de los influencers locales y las superestrellas de las redes sociales como Espina para difundir de manera más efectiva el mensaje de los demócratas a los votantes latinos .

Los estrategas esperan expandir la iniciativa, llamada » RUIDO «, que consiste en una red de creadores de contenido en línea, a otras primarias competitivas y elecciones generales donde los candidatos y votantes latinos podrían ser decisivos. Sin embargo, los líderes del Comité de Acción Política (PAC) del Caucus Hispano aún no han decidido cuándo ni dónde invertirán próximamente.

“La campaña de Trump contactó a esas voces no tradicionales para amplificar su mensaje”, dijo la representante Linda Sánchez, demócrata de California y presidenta del comité de acción política del caucus, sobre la interacción del republicano con influencers de redes sociales y podcasters hace dos años. “No anticipamos que esa sería una forma de difundir la política. Hemos visto lo contrario: que también necesitamos estar en esos espacios”.

El lanzamiento del programa se produce mientras los demócratas siguen lidiando con una amplia insatisfacción con el partido y preguntas sobre cómo involucrar eficazmente a los votantes, particularmente a los más jóvenes, los votantes de color y aquellos sin títulos universitarios que se alejaron del partido durante las elecciones presidenciales de 2024.

Ese año , el presidente Donald Trump ganó terreno entre los votantes latinos con una estrategia que se basó en gran medida en la participación de streamers, podcasters y otros creadores de contenido en línea.

Las elecciones de 2024 fueron una llamada de atención

La estrategia del Caucus Hispano ofrece estipendios a los creadores de contenido aceptados en el programa. El dinero está destinado a cubrir sus gastos de viaje para colaborar con campañas políticas, según los materiales del programa.

En elecciones pasadas, ambos partidos principales compraron contenido patrocinado a influencers, quienes luego deben revelar la relación. Espina afirmó que el dinero que le ofrecieron era una fracción de lo que gana con sus frecuentes videos, que en promedio acumulan cientos de miles de visualizaciones, pero añadió que podría tener un mayor impacto para influencers con audiencias más pequeñas.

Espina, quien publica videos en español sobre política que regularmente acumulan cientos de miles de «me gusta», dijo que, en última instancia, los legisladores tendrían que defender ellos mismos sus elecciones. Pero la autenticidad y la esencia del mensaje son fundamentales para ganarse el apoyo de los votantes en línea, afirmó.

El partido dejó de hablar de temas que afectaban a la “clase trabajadora” y empezó a discutir cuestiones económicas y culturales de maneras que parecían ajenas a la forma en que la gente vivía su vida, dijo Espina.

Creo que muchos de esos mensajes de hace unos años se perdieron. Pero ahora creo que, sobre todo tras la llamada de atención de las elecciones de 2024, las cosas definitivamente han mejorado», dijo.

Ha llegado el momento político de los influencers

Los nueve creadores de contenido del área de Houston reclutados por el caucus (los republicanos tienen su propio grupo hispano en el Congreso) abarcan desde influencers políticos hasta creadores de contenido que hablan de gastronomía, viajes, deportes y atracciones locales. Sus seguidores en línea varían desde unos pocos miles hasta alrededor de 100,000.

“La gente reacciona más cuando se entera de un familiar o de un amigo”, dijo Carlos Castillo, uno de los influencers que se unió a la red. “Simplemente hablando con la gente de forma natural, ya sea con videos de prepárate conmigo o simplemente mencionando: ‘Ah, por cierto, se acercan las primarias en nuestro estado’”.

Castillo dijo que el estipendio del programa era comparable a lo que le ofrecían en comisiones de empresas como Comcast, United Airlines y FIFA Houston.

No está claro si la estrategia de reclutar personas influyentes locales en zonas con contiendas reñidas será efectiva para los demócratas. Sin embargo, ambos partidos principales se han dado cuenta en los últimos ciclos electorales de que necesitan complementar sus métodos de campaña tradicionales para llegar a los votantes que no suelen participar en política.

Es probable que esto aumente el poder de los creadores de contenido como Espina.

“Honestamente, tengo más influencia, al menos en este momento, como creador de contenido en las redes sociales, que en cualquier tipo de cargo electo, al menos cualquiera al que pueda postularme”, dijo Espina sobre si alguna vez se postularía para un cargo.

«Quién sabe, quizá me presente contra Ted Cruz dentro de unos años», añadió, refiriéndose al senador republicano de Texas. «Sería muy divertido».