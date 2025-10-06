Los agentes de inmigración se vuelven cada vez más agresivos en Chicago

Asaltar un complejo de apartamentos en helicóptero mientras las familias dormían. Desplegar agentes químicos cerca de una escuela pública. Esposar a un miembro del Concejo Municipal de Chicago en un hospital.

Activistas, residentes y líderes dicen que las tácticas cada vez más combativas utilizadas por los agentes federales de inmigración están provocando violencia y alimentando las tensiones vecinales en la tercera ciudad más grande del país.

«Son ellos quienes lo están convirtiendo en una zona de guerra», declaró el domingo el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, en CNN. «Disparan gases lacrimógenos y granadas de humo, y lo hacen parecer una zona de guerra».

Más de 1.000 inmigrantes han sido arrestados desde que comenzó la ofensiva migratoria el mes pasado en el área de Chicago. La administración Trump también ha prometido desplegar tropas de la Guardia Nacional en su agenda para impulsar las deportaciones.

Pero ciudadanos estadounidenses , inmigrantes con estatus legal y niños han estado entre los detenidos en enfrentamientos cada vez más descarados y agresivos que surgen diariamente en los barrios de la ciudad de 2,7 millones de habitantes y sus numerosos suburbios.

Llegando en helicóptero

Activistas y residentes hacían balance el domingo en un edificio de apartamentos en el South Side de Chicago, donde el Departamento de Seguridad Nacional dijo que 37 inmigrantes fueron arrestados recientemente en una operación que generó pedidos de investigación por parte de Pritzker.

Aunque los agentes federales se han centrado principalmente en enclaves con gran población de inmigrantes y latinos , la operación del martes por la mañana se desarrolló en el barrio mayoritariamente negro de South Shore que ha tenido una pequeña afluencia de inmigrantes reasentados en Chicago mientras buscaban asilo.

Los agentes utilizaron camiones sin identificación y un helicóptero para rodear el edificio de apartamentos de cinco plantas. NewsNation, que fue invitado a observar la operación, informó que los agentes «descendieron en rappel desde helicópteros Black Hawk». Luego, fueron puerta por puerta, despertaron a los residentes y los sujetaron con bridas.

Los residentes y la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, que recorrió el área, dijeron que entre los que estaban atados con bridas había niños y ciudadanos estadounidenses.

Rodrick Johnson, un ciudadano estadounidense detenido brevemente, dijo que los agentes irrumpieron en su puerta y le colocaron bridas.

«Pregunté si tenían una orden judicial y pedí un abogado», declaró el hombre de 67 años al Chicago Sun-Times. «Nunca trajeron uno».

Dixon Romero, de Southside Together, una organización que también ha estado ayudando a los residentes, dijo que las puertas se salieron de sus bisagras.

“Todos con los que hablamos no se sentían seguros”, dijo. “Esto no es normal. No está bien. No está bien”.

Pritzker, demócrata en dos mandatos, ordenó a las agencias estatales que investigaran las denuncias de que niños fueron atados con bridas y detenidos por separado de sus padres, afirmando que no se deberían usar «tácticas de estilo militar» con los niños. Varios miembros demócratas de la delegación del Congreso de Illinois se reunieron cerca del lugar el domingo para pedir el fin de las redadas de inmigración.

Funcionarios del DHS afirmaron que buscaban conexiones con la pandilla Tren de Aragua . Sin ofrecer detalles sobre los arrestos ni abordar el trato que recibieron los menores, el DHS indicó que «se cree que algunos de los sujetos en cuestión están involucrados en el tráfico y distribución de drogas, delitos relacionados con armas y violaciones de inmigración».

El sábado, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó en X videos muy editados de la operación que muestran a los agentes atravesando puertas, helicópteros y adultos con bridas, pero la música se reprodujo durante la mayor parte del video de aproximadamente 1 minuto.

Los funcionarios de la agencia no respondieron un mensaje dejado el domingo.

Brandon Lee, de ICIRR, dijo que si bien a algunos residentes se les colocaron monitores de tobillo, otros permanecieron desaparecidos.

Más gases lacrimógenos y bombas de humo

Mientras tanto, el uso de agentes químicos se ha vuelto más frecuente y visible la semana pasada. Inicialmente utilizados para controlar a los manifestantes, los agentes los emplearon esta semana en las calles de la ciudad y durante operativos migratorios, según ICIRR.

Una línea directa de emergencia para reportar avistamientos de agentes de inmigración superó las 800 llamadas el viernes, el mismo día en que, según activistas, los agentes lanzaron una lata de una sustancia química cerca de una escuela en el barrio de Logan Square. La actividad en el barrio noroeste provocó que la cercana Escuela Primaria Funston celebrara el recreo en el interior.

Ese mismo día, la concejala de Chicago, Jessie Fuentes, fue esposada en un hospital. Dijo que pidió a los agentes que mostraran una orden judicial para una persona que se había roto una pierna mientras era perseguida por agentes de ICE, quienes luego la trasladaron a urgencias.

“ICE actuó como un ejército invasor en nuestros vecindarios”, dijo la representante estatal demócrata Lilian Jiménez. “Helicópteros sobrevolaban nuestras casas, aterrorizando a las familias y perturbando la paz de nuestra comunidad. Estas acciones vergonzosas e ilegales no solo violan nuestros derechos constitucionales, sino también nuestra libertad más fundamental: el derecho a vivir sin persecución ni miedo”.

Agentes de inmigración dispararon a una mujer que, según alegan, estaba armada e intentaron atropellarlos después de que los agentes se vieran rodeados por 10 vehículos. Ella y otra persona fueron acusadas el domingo de agredir, obstaculizar e interferir con un agente federal de la ley. Sin embargo, activistas afirmaron que los agentes de inmigración causaron el choque de varios vehículos y detuvieron a la mujer, ciudadana estadounidense.

Noem ha defendido las tácticas agresivas, calificando la misión de traicionera para los agentes y alegando amenazas a la vida de los oficiales.

«Es una situación extremadamente peligrosa», dijo el domingo en el programa de fin de semana «Fox & Friends».

Ir a la corte

Los líderes de un suburbio de Chicago que alberga un centro de procesamiento de inmigración han llevado su lucha contra los agentes federales a los tribunales.

El pueblo de Broadview se ha convertido en una zona de primera línea en la operación migratoria. El centro de esta comunidad de 8.000 habitantes es donde se procesa a los inmigrantes para su detención o deportación.

Las protestas en el exterior se han vuelto tensas, con arrestos casi a diario. Organizaciones de derechos civiles han criticado las tácticas agresivas de los agentes, mientras que las autoridades locales han iniciado tres investigaciones penales independientes contra agentes federales.

Funcionarios municipales han exigido al gobierno federal que retire una valla de 2,4 metros que, según afirman, fue instalada ilegalmente en el exterior de las instalaciones. El viernes presentaron una demanda federal solicitando una orden de restricción temporal y la retirada inmediata de la valla que, según afirman, bloquea el acceso de los bomberos.

“La valla también constituye un peligro inmediato para la seguridad pública”, afirma la demanda.

También está pendiente un fallo sobre presuntas violaciones a un decreto de consentimiento de 2022 que regula cómo los agentes federales de inmigración pueden realizar arrestos en seis estados, incluido Illinois. Si bien la orden expiró en mayo, los abogados han solicitado una prórroga y han presentado docenas de denuncias adicionales por presuntas violaciones durante el último mes.