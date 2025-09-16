Los activistas dicen que la aplicación de las leyes migratorias aumentó

Activistas de la bien conectada red de derechos de los inmigrantes de Chicago dicen que ha habido un aumento notable en el número de agentes de control de inmigración en los últimos días, lo que profundiza el temor en comunidades que ya temen los arrestos a gran escala o las tácticas agresivas utilizadas en otras ciudades atacadas por el presidente Donald Trump .

Estas tácticas aún no se han visto en la tercera ciudad más grande del país ni en sus alrededores. Sin embargo, activistas reportan un aumento en los arrestos en barrios con alta densidad de inmigrantes y en los suburbios de Chicago. Los agentes de inmigración se centran en controles de tráfico aislados y su presencia en los juzgados locales ha aumentado.

“Definitivamente sentimos que ya se están intensificando las operaciones”, dijo Lawrence Benito, director de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois.

La administración Trump ha anunciado que enviará numerosos agentes de inmigración y tropas de la Guardia Nacional a Chicago, a pesar de las fuertes objeciones de los líderes y residentes locales . Sin embargo, Trump ha oscilado entre enviar un despliegue militar a Chicago. La semana pasada dijo que enviaría a la Guardia Nacional a lugares más cooperativos, pero el lunes volvió a plantear Chicago como la siguiente opción.

Para aumentar la confusión, la semana pasada se anunció una nueva campaña del Departamento de Seguridad Nacional que se centraría en las políticas de refugio en los alrededores de Chicago. Los funcionarios del DHS no han dicho si la denominada «Operación Midway Blitz» forma parte de la intervención federal prometida por Trump.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, quien se ha opuesto a cualquier intervención federal, dijo a los periodistas el lunes que estaba claro que las operaciones de inmigración estaban aumentando en los alrededores de Chicago.

“ICE ha estado reuniendo a sus agentes. Les ha llevado más tiempo del que creo que anticiparon”, dijo. “Espero que ahora tengan más personal sobre el terreno y que sus planes se lleven a cabo con mayor eficacia”.

Las llamadas a una línea directa de emergencia para reportar avistamientos de agentes de inmigración han aumentado la última semana. Un día reciente, la cifra superó las 500, aunque las llamadas incluían información repetida, informes erróneos y acoso antiinmigrante.

Los activistas de inmigración citaron tácticas más agresivas con agentes enmascarados y armados, algunos de ellos vestidos con camuflaje militar. Muchas comunidades inmigrantes ya se encontraban en alerta , y los temores se reavivaron la semana pasada después de que un agente federal disparara mortalmente a un hombre que presuntamente evadía el arresto.

Los activistas afirman que la mayoría de los arrestos se han producido mediante controles de tráfico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Esto incluyó el lunes, cuando hubo una fuerte presencia de ICE en el suburbio de West Chicago, a unos 72 kilómetros de Chicago.

La senadora estatal de Illinois, Karina Villa, citó más de 15 arrestos en esta comunidad de aproximadamente 25,000 habitantes, con una gran población inmigrante y donde aproximadamente la mitad es latina. La mayoría se produjeron tras una parada de tráfico a una camioneta, afirmó. Otros arrestos se llevaron a cabo en un supermercado, un complejo de apartamentos y una calle de la ciudad.

Villa no tenía detalles de lo que motivó las detenciones ni las circunstancias de los arrestos.

La intensa actividad impulsó a Villa, demócrata de West Chicago, a seguir los vehículos de ICE el lunes y transmitir en vivo por Facebook. En un video, camina por una intersección concurrida, mientras una camioneta prende las luces de la policía y otra se aleja.

—¡En mi ciudad no! ¡En mi ciudad no! —les dijo a los conductores.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron preguntas el lunes sobre arrestos en Chicago, citando un comunicado de prensa de la semana pasada sobre la «Operación Midway Blitz», que ha resultado en 13 arrestos. Sin embargo, al menos tres personas fueron detenidas fuera del estado, en Indiana y Kentucky, según el Chicago Sun-Times.