Murió Robert Redford, leyenda de Hollywood

Robert Redford, ícono del cine estadounidense de las últimas seis décadas, comprometido con la izquierda y padrino del cine independiente en su país, murió el martes por la mañana en Utah a la edad de 89 años.

Redford murió mientras dormía «en su casa en Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos», dijo su agente Cindi Berger en un comunicado. La familia «pide respeto a su intimidad», agregó, sin informar la causa del deceso.

Con su insolente belleza, Robert Redford encarnaba una cierta cara de Estados Unidos: ecologista, comprometida, independiente y próspero.

El galán pecoso y de pelo despeinado hizo su gran debut junto a Paul Newman como el delincuente simpático en el hippie occidental «Butch Cassidy y el niño» (1969).

Además actuó en otros grandes clásicos como «El golpe» (1973) y «Todos los hombres del presidente» (1976).

– «Querido amigo» –

El presidente Donald Trump y la actriz Maryl Streep estuvieron entre los primeros en rendirle tributo.

«Robert Redford tuvo una sucesión de años en los que no había nadie mejor», dijo Trump a la prensa cuando partía de la Casa Blanca y un periodista le informó de la muerte del actor. «Hubo una época en la que era el más popular. Creo que era un grande».

«Uno de los leones ha fallecido», expresó Meryl Streep, quien actuó junto a Redford en «África Mía» (1985).

«Descansa en paz mi querido amigo», añadió en un comunicado enviado a la AFP.

Después de 20 años como actor, pasó detrás de la cámara convirtiéndose en director ganador del Óscar y cofundador del emblemático festival Sundance para aspirantes a cineastas independientes.

Activista ambiental comprometido, Redford también luchó para preservar el paisaje natural y los recursos de Utah, donde vivía.

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, era hijo de un contador.

Redford tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Lola Van Wagenen, pero uno de ellos murió cuando era bebé.

En 2009 se casó con la artista alemana y su novia de toda la vida, Sibylle Szaggars.

– Marca registrada –

Una destacada figura del cine en inglés en Estados Unidos y el mundo, Redford ganó el Óscar a Mejor Director con la película «Gente como uno» (Gente corriente en España, 1980) así como una estatuilla dorada honoraria en 2002.

«El trabajo de Robert Redford como actor, director y productor siempre representa al hombre mismo: el intelectual, el artista, el cowboy», describió la actriz estadounidense Barbra Streisand al entregarle el Óscar honorífico por su trayectoria.

Redford ganó su única nominación a mejor actor con la interpretación de un artista de la década de 1930 en «El golpe» (1973).

Uno de sus mayores logros del actor fue el lanzamiento del festival de cine independiente Sundance en 1985.

Creado para impulsar a directores descontentos con el cine comercial y carente de diversidad de Hollywood, el festival impulsó a cineastas destacados como Jim Jarmusch, Quentin Tarantino y Steven Soderbergh.