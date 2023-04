LO ÚLTIMO: Legislador de Florida promete apoyo a Trump

LEGISLADOR DE FLORIDA PROMETE SEGUIR APOYANDO A TRUMP

Un exlegislador estatal de Florida dijo que él y otros viajaron desde Orlando a Nueva York a tiempo para la audiencia del martes a fin de enviarle un mensaje al expresidente Donald Trump: No dejaremos de apoyarlo.

Anthony Sabatini, presidente del Partido Republicano en el condado Lake en Florida, se sumó a los partidarios de Trump afuera del tribunal en Manhattan donde el expresidente debe comparecer.

“Es un mal día para Estados Unidos, uno de los peores días en la historia estadounidense”, declaró.

El ánimo entre los partidarios de Trump, sin embargo, es positivo, indicó Sabatini. Agradeció a la policía de Nueva York por mantener separados a los manifestantes, por un lado los que apoyan a Trump y por el otro los que están en su contra.

GREENE ARENGA A PARTIDARIOS DE TRUMP FRENTE AL TRIBUNAL

La legisladora republicana Marjorie Taylor Greene arengó el martes en la mañana a partidarios de Donald Trump afuera del tribunal en Manhattan donde el expresidente debe comparecer.

Una enorme multitud rodeó a la representante de Georgia, que antes era repudiada por los republicanos debido a su retórica extremista, mientras ella se abría paso por el parque donde cientos de espectadores y periodistas se aglomeraron previo a la audiencia.

Greene salió del lugar rápidamente tras percibir el alboroto armado en el lugar donde ella iba a hablar. No quedaba claro si regresaría.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, envió el lunes un mensaje a la congresista: “Mientras esté en la ciudad, muestre su mejor comportamiento”.

SANTOS APOYA A TRUMP FRENTE A LA CORTE

George Santos, el legislador republicano que enfrenta varias investigaciones por las mentiras que dijo cuando era candidato, se suma a la multitud creciente frente al tribunal de Manhattan a la espera de la audiencia en que se presentará la acusación contra el expresidente Donald Trump.

Santos dijo a The Associated Press que no planeaba entrar a la sala, pero que vino a “apoyar al presidente”.

“Quiero apoyar al presidente porque pienso que esto no tiene precedentes y es un mal día para la democracia”, expresó Santos. “¿Qué le impedirá al próximo fiscal dentro de dos años hacerle lo mismo a (el presidente) Joe Biden y así sucesivamente cada cuatro años? Este es un mal precedente legal. Y degrada al sistema judicial y no es bueno para Estados Unidos”.

Santos ha rechazado los reclamos de que renuncie, incluso de algunos de sus propios correligionarios. Se negó a responder si espera el respaldo de Trump a cambio de esta muestra de apoyo.

“No vine por eso”, aseguró.

MITIN EN APOYO A TRUMP

La gente comenzó a reunirse el martes por la mañana para un mitin a favor de Donald Trump en un parque frente al juzgado en Nueva York donde está prevista la presentación de cargos al expresidente.

El mitin con la congresista republicana Marjorie Taylor Greene estaba programado para comenzar varias horas antes de la comparecencia de Trump en la corte.

También aparecieron algunos opositores a Trump, quienes desplegaron una gran pancarta que decía “Trump miente todo el tiempo”.

También se espera que los partidarios de Trump se reúnan afuera de Mar-a-Lago, su residencia en Florida, el martes por la noche cuando regrese.