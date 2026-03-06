Lindsey Halligan, ex fiscal federal interina designada por Trump, enfrenta una investigación del Colegio de Abogados de Florida

Lindsey Halligan , ex asesora de la Casa Blanca para el presidente Donald Trump, quien como fiscal federal de alto rango en Virginia impulsó casos contra los opositores del presidente pero finalmente dejó el trabajo después de que su nombramiento fuera considerado ilegal, enfrenta una investigación por parte del Colegio de Abogados de Florida.

La Campaña por la Rendición de Cuentas, una organización sin fines de lucro que solicitó la investigación del Colegio de Abogados, publicó una carta en su sitio web en la que un representante del Colegio de Abogados de Florida confirmó que la organización tenía una investigación pendiente. Un portavoz del Colegio de Abogados de Florida confirmó a The Associated Press que había un expediente abierto sobre Halligan, pero declinó hacer más comentarios debido a que los casos disciplinarios son confidenciales.

Halligan no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la investigación.

La denuncia se centra en el breve pero turbulento período de Halligan como fiscal interino de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, históricamente una de las fiscalías más prestigiosas y elitistas del Departamento de Justicia.

Halligan, quien se había desempeñado como uno de los abogados de Trump pero no tenía experiencia previa como fiscal federal, fue instalada en septiembre después de que la administración Trump forzó efectivamente la salida de su predecesor, Erik Siebert, en medio de presiones para presentar cargos contra un par de oponentes políticos de Trump : el ex director del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James.

Halligan logró ambas acusaciones formales, pero se topó con dificultades de inmediato, ya que los abogados de Comey cuestionaron una serie de irregularidades, según ellos, en la presentación del caso ante el gran jurado, incluyendo errores legales y fácticos que contaminaron el proceso. En noviembre, un juez reprendió a Halligan por «tergiversaciones fundamentales de la ley», incluyendo lo que, según él, fue su sugerencia al gran jurado de que Comey no tenía derecho a no testificar en el caso amparado por la Quinta Enmienda.

Posteriormente, otro juez desestimó los procesos contra Comey y James tras concluir que el nombramiento de Halligan por parte del Departamento de Justicia había sido ilegal. Halligan dejó el cargo en enero.

La denuncia del colegio de abogados repite esa cronología y también sugiere que Halligan puede haber violado reglas de conducta profesional al continuar haciéndose pasar en los documentos judiciales como fiscal interina de los EE. UU. para el distrito después de que un juez dictaminara que estaba desempeñando el cargo ilegalmente.

“De esta manera, la Sra. Halligan parece haber emitido comunicaciones falsas o engañosas sobre sí misma y sus servicios”, señala la denuncia.