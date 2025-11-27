Líder sindical se declara inocente de un delito menor por protestas migratorias
El líder de un importante sindicato del sur de California que fue arrestado mientras protestaba contra una redada de inmigración a principios de este año se declaró inocente de un delito menor y enfrentará juicio en enero.
David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, fue arrestado el 6 de junio mientras se unía a una gran multitud de manifestantes frente a un negocio en Los Ángeles, donde agentes federales investigaban presuntas violaciones migratorias.
Inicialmente, Huerta fue acusado de obstrucción, resistencia u oposición a un agente federal, un delito grave de clase A. Sin embargo, el mes pasado , la fiscalía federal desestimó el cargo original de conspiración para obstaculizar a un agente.
El martes, se declaró inocente del delito menor de obstrucción a la justicia. Su juicio está programado para comenzar el 20 de enero de 2026, según informó Los Angeles Times .
Durante la protesta de junio, Huerta se sentó frente a una puerta vehicular y alentó a otros a caminar en círculos para tratar de evitar que la policía entrara o saliera, escribió un agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, que es parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en una presentación judicial federal anterior.
Un oficial le ordenó a Huerta que se fuera y luego lo agarró para apartarlo del camino de un vehículo, escribió el agente. Huerta lo empujó y el oficial lo tiró al suelo, deteniéndolo, según el expediente.
El sindicato de Huerta representa a cientos de miles de conserjes, agentes de seguridad y otros trabajadores en toda California. Su arresto se convirtió en un grito de guerra para los defensores de los inmigrantes en todo el país, que pedían su liberación y el fin de la represión migratoria del presidente Donald Trump
Abbe David Lowell y Marilyn Bednarski, abogados de Huerta, dijeron en un comunicado que buscarán “el juicio más rápido” para reivindicarlo.