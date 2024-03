Liberty University pagará 14 millones de dólares, la multa más grande jamás impuesta

Liberty University acordó pagar una multa sin precedentes de 14 millones de dólares por no revelar información sobre crímenes en su campus y por su tratamiento a sobrevivientes de agresión sexual, anunció el martes el Departamento de Educación de Estados Unidos.

La multa es, con diferencia, la mayor jamás impuesta en virtud de la Ley Clery , una ley que exige que los colegios y universidades que reciben fondos federales recopilen datos sobre la delincuencia en el campus y notifiquen a los estudiantes sobre las amenazas. Las escuelas deben difundir un informe de seguridad anual que incluya informes sobre delitos e información sobre los esfuerzos para mejorar la seguridad del campus.

Liberty se ha promocionado durante años como uno de los campus más seguros del país, con más de 15.000 estudiantes matriculados en la escuela de Lynchburg, Virginia. Pero su departamento de policía tuvo un solo oficial con supervisión mínima para la investigación de delitos durante la mayor parte del período revisado por los investigadores federales, de 2016 a 2023.

El Departamento de Educación de Estados Unidos dijo que identificó numerosos casos que resultaron en una clasificación errónea o una subdeclaración de delitos. Y fueron varios los incidentes que la universidad determinó como infundados, sin pruebas el informe inicial era falso.

«Esto era especialmente común con respecto a delitos sexuales, incluidos casos de violación y manoseo», según la Determinación de Revisión Final del Programa del departamento.

Los investigadores federales citaron un caso en el que una mujer denunció haber sido violada y el atacante le dijo que tenía un cuchillo, según la revisión final del programa.

El investigador de Liberty “infundó este caso basándose en una afirmación de que la ‘víctima indica que dio su consentimiento para el acto sexual’”, afirmó la revisión final del programa. «De hecho, la propia declaración de la víctima simplemente indicó que ella ‘cedió’ en un intento de alejarse del perpetrador».

Ese episodio finalmente se contó en las estadísticas de delitos, según indicó la revisión final del programa, después de que el oficial de cumplimiento de Liberty’s Clery se diera cuenta de que el caso fue «mal manejado en varios puntos del proceso».

Muchas víctimas de delitos sexuales temían denunciar por temor a represalias, según la revisión final del programa. Varios fueron castigados por violar el código de conducta estudiantil conocido como “The Liberty Way”, mientras que sus agresores quedaron impunes.

«En consecuencia, las víctimas de agresión sexual a menudo se sintieron disuadidas por la reputación de la administración Liberty de castigar a los sobrevivientes de agresión sexual en lugar de ayudarlos», decía la revisión final del programa. «Esos temores crearon una cultura de silencio en la que las agresiones sexuales normalmente no se denunciaban».

La universidad dijo en un comunicado el martes que está «totalmente comprometida a mantener la seguridad de los estudiantes y el personal sin excepción».

La escuela dijo que continuaría cooperando con el Departamento de Educación de Estados Unidos. Y señaló que ha realizado más de $10 millones en mejoras significativas desde 2022 para cumplir con la Ley Clery y otras leyes, incluso en programación educativa, nuevo liderazgo y dotación de personal.

Liberty también reconoció problemas pasados, incluidos “informes estadísticos incorrectos, así como advertencias oportunas necesarias y notificaciones de emergencia que no se enviaron”. Pero la universidad también dijo que el Departamento de Educación de Estados Unidos utilizó métodos y cálculos que eran “drásticamente diferentes de su tratamiento histórico de otras universidades”.

«Liberty no está de acuerdo con este enfoque y sostiene que hemos soportado repetidamente un trato selectivo e injusto por parte del departamento», dijo la escuela.

Pero Dustin Wahl, cofundador de Save71, una organización dirigida por exalumnos que aboga por cambios, dijo que Liberty está tratando de echarle la culpa.

“Liberty debería disculparse con los estudiantes que han sido perjudicados a lo largo de los años y demostrar un compromiso con el cambio”, dijo. «No porque estén siendo arrastrados por el gobierno, sino porque realmente quieren ser transparentes y solucionar los problemas».

Antes del martes, la multa más grande de la historia según la Ley Clery fue de 4,5 millones de dólares contra el estado de Michigan en 2019, según un informe de febrero del Servicio de Investigación del Congreso . Los investigadores federales dijeron que el estado de Michigan no respondió adecuadamente a las denuncias de agresión sexual contra Larry Nassar, un médico deportivo del campus que abusó sexualmente de gimnastas de élite y otras atletas femeninas.

En 2016, la Universidad Estatal de Pensilvania recibió una multa récord de 2,4 millones de dólares a raíz de denuncias de abuso sexual infantil contra el ex entrenador asistente de fútbol Jerry Sandusky.

La multa de 14 millones de dólares contra Liberty University parece ser una pequeña fracción de sus ingresos operativos totales, que fueron de 1.200 millones de dólares sin restricciones de donantes en el año fiscal 2022, según un informe anual. Los activos netos de la escuela fueron de 3.500 millones de dólares.

Pero las violaciones de la Ley Clery son “mayores que las simples multas”, dijo Abigail Boyer, directora ejecutiva asociada del Clery Center, con sede en Pensilvania, que brinda capacitación y asistencia a los campus.

«De la mano de las multas están las instituciones que analizan cómo ahora son percibidas públicamente como un campus que puede o no centrarse en la seguridad y el bienestar de los estudiantes», dijo Boyer a The Associated Press.

Liberty se ha convertido en una de las escuelas cristianas más grandes del mundo desde que fue cofundada en 1971 por el locutor religioso Jerry Falwell Sr. En 2022, la escuela dijo que alcanzó un récord de 115.000 estudiantes cursando títulos en línea, además de los más de 15.000 en el campus.

La investigación de la Ley Clery se hizo pública en 2022 a raíz de un litigio sobre su manejo de casos de agresión sexual.

Las demandas de exalumnos y empleados han acusado a la escuela de estropear los informes de agresión sexual o de no investigar las acusaciones de violación. El litigio se presentó bajo el Título IX, la ley federal que protege contra la discriminación sexual en la educación y que a menudo se superpone con Clery.

Liberty resolvió una demanda civil presentada por 12 mujeres en 2022 después de que acusaran a la escuela de fomentar un ambiente inseguro y manejar mal los casos de agresión y acoso sexual.

La demanda decía que la universidad tenía una “política tácita” de ponderar las investigaciones a favor de los estudiantes varones acusados, y decía que la universidad tomaba represalias contra las mujeres que hacían tales informes.

Los términos del acuerdo de esa demanda no fueron revelados. Pero en ese momento, Liberty describió una serie de cambios que emprendió para mejorar la seguridad del campus y revisar cómo responde a incidentes de acoso o violencia sexual.

El anuncio del martes se produce tres años después de la amarga ruptura de Liberty con el ex presidente Jerry Falwell Jr., cuya salida siguió a la publicación de una foto provocativa de él mismo en línea, así como a revelaciones de la relación extramatrimonial de su esposa. Desde entonces, Falwell y la universidad han presentado demandas entre sí por su partida.