Las tarifas aumentan los costos vacacionales de los árboles artificiales

Los aranceles están haciendo que los árboles de Navidad artificiales sean más caros esta temporada. La Asociación Estadounidense de Árboles de Navidad informa que un arancel del 30% sobre los árboles y la decoración ha elevado los precios entre un 10 y un 15%.

“Los minoristas han hecho todo lo posible para absorber la mayor cantidad posible de costos adicionales inesperados”, dijo Jami Warner, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense del Árbol de Navidad.

Para compradores como Hannah Pine de Rockville, Maryland, que ya posee un árbol artificial, eso es un alivio.

«Hemos tenido uno durante los últimos años y está en buenas condiciones, así que estamos felices de tenerlo», dijo, y agregó que la limpieza es más fácil con un niño pequeño y un perro.

Luis Baez, de Silver Spring, dijo que notó el aumento de precio de primera mano.

“Definitivamente fue más caro este año”, dijo. “Ahora mismo, cuesta casi $800 en Costco, el mismo.”

En Good Earth Garden Market en Potomac, el propietario David Johannes dijo que los árboles artificiales ya no son una parte importante de su negocio.

“Para nosotros, lo artificial prácticamente ha desaparecido. Se ha trasladado a más grandes superficies”, dijo.

Johannes comentó que su negocio tiene varias docenas de árboles artificiales en stock y que haber hecho los pedidos con anticipación este año podría haberles permitido evitar aumentos en los precios. Añadió que no ha visto indicios de que los altos costos impulsen a más personas a comprar árboles naturales este año.

«No he oído hablar de eso, pero ciertamente no me sorprendería», dijo.

Johannes dijo que los árboles naturales siguen siendo los más vendidos en el mercado y que sus precios se han mantenido estables durante los últimos dos años.

A pesar de los aumentos de precios, la asociación dijo que cuatro de cada cinco familias que celebran con un árbol todavía eligen uno artificial, y hay una tendencia creciente hacia la decoración con múltiples árboles, tanto reales como artificiales.