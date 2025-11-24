Las secuelas de la intensa represión migratoria dejan demandas, investigaciones y ansiedad

Chicago ha entrado en lo que muchos consideran una nueva fase incómoda de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump que ya ha provocado miles de arrestos.

Mientras un comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos conocido por liderar intensas y controvertidas oleadas de inmigrantes se trasladó a Carolina del Norte , agentes federales siguen arrestando inmigrantes en la tercera ciudad y suburbios más grandes del país.

Un número creciente de demandas derivadas de la represión se están tramitando en los tribunales. Las autoridades investigan las acciones de los agentes, incluyendo un tiroteo mortal. Los activistas afirman que no bajarán la guardia por si la situación se agrava de nuevo, mientras que muchos residentes del bastión demócrata, donde pocos acogieron con satisfacción la represión, siguen preocupados .

“Siento paranoia sobre cuándo podrían regresar”, dijo Santani Silva, empleada de una tienda vintage en Pilsen, un barrio predominantemente mexicano. “La gente todavía tiene miedo”.

La intensidad disminuye, pero continúan las detenciones

Durante más de dos meses, el área de Chicago fue el foco de una agresiva operación liderada por Gregory Bovino , un comandante de la Patrulla Fronteriza que está detrás de esfuerzos similares en Los Ángeles y pronto en Luisiana.

Agentes armados y enmascarados utilizaron camionetas todoterreno sin identificación y helicópteros por toda la ciudad de 2,7 millones de habitantes y sus suburbios para localizar a presuntos delincuentes e infractores de inmigración. Los arrestos a menudo resultaban en intensos enfrentamientos con los transeúntes, desde barrios adinerados hasta suburbios de clase trabajadora.

Si bien la intensidad ha disminuido en la semana transcurrida desde la salida de Bovino, siguen apareciendo informes de arrestos. Activistas que rastrean a los agentes de inmigración afirmaron haber confirmado 142 avistamientos diarios durante el pico de la operación el mes pasado. Actualmente, la cifra es de aproximadamente seis al día.

«Esto no ha terminado», dijo Brandon Lee, de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados. «No creo que termine».

Suburbio bajo asedio

El principal afectado por la operación ha sido Broadview, un suburbio de Chicago de aproximadamente 8.000 habitantes que ha albergado durante años un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Las protestas frente a las instalaciones se han vuelto cada vez más tensas debido al uso de agentes químicos por parte de agentes federales que los vecinos de la zona consideraron inapropiados. La policía de Broadview también inició tres investigaciones criminales sobre las tácticas de los agentes federales.

Los líderes de la comunidad tomaron la inusual medida de declarar una emergencia civil la semana pasada, después de que Bovino abandonó el área, y trasladaron las reuniones públicas a Internet.

La alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, dijo que la comunidad ha enfrentado amenazas de bomba, amenazas de muerte y protestas violentas debido a la represión.

«No permitiré que amenazas de violencia o intimidación interrumpan las funciones esenciales de nuestro gobierno», dijo Thompson.

Arrestos y detenciones cuestionables

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha anunciado más de 3.000 arrestos, pero la agencia sólo ha proporcionado detalles sobre unos pocos casos en los que los inmigrantes sin permiso legal para vivir en el país también tenían antecedentes penales.

La administración Trump recurre a las redes sociales para publicar fotografías de supuestos criminales violentos detenidos en operaciones de inmigración, pero los propios datos del gobierno federal pintan un panorama diferente.

De los 614 inmigrantes arrestados y detenidos en los últimos meses en Chicago, solo 16 (menos del 3%) tenían antecedentes penales que representaban un «alto riesgo para la seguridad pública», según datos del gobierno federal presentados ante el tribunal como parte de un decreto de consentimiento de 2022 sobre arrestos del ICE. Dichos antecedentes incluían violencia doméstica y conducción en estado de ebriedad.

Un juez a cargo de los casos declaró que cientos de inmigrantes detenidos cumplen los requisitos para ser liberados bajo fianza, aunque un tribunal de apelaciones ha suspendido su liberación. Los abogados afirman que se presentarán muchos más casos a medida que el gobierno les dé detalles sobre los arrestos.

“Nada de esto ha tenido sentido”, dijo Ed Yohnka, de la Unión Americana de Libertades Civiles de Illinois, que ha estado involucrada en varias demandas. “¿De qué se trataba todo esto? ¿Para qué servía? ¿Qué efecto tenía todo esto?”

Investigaciones y demandas

El número de demandas derivadas de la represión va en aumento, incluyendo las relacionadas con el uso de la fuerza por parte de los agentes y las condiciones en el centro Broadview. En los últimos días, miembros del clero presentaron una demanda contra la administración Trump, alegando que se les impedía ejercer su ministerio dentro de una instalación.

Los fiscales federales también han retirado repetidamente los cargos contra manifestantes y otros transeúntes, incluyendo la desestimación de los cargos contra una mujer que recibió varios disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza el mes pasado.

Mientras tanto, agentes federales también están bajo investigación en relación con la muerte de un hombre de los suburbios, quien fue baleado fatalmente por agentes del ICE durante una parada de tráfico. El presidente de México ha solicitado una investigación exhaustiva, mientras que el ICE ha declarado que no hizo uso excesivo de la fuerza.

Un informe de autopsia, obtenido recientemente por The Associated Press, indicó que Silverio Villegas González murió por una herida de bala a quemarropa en el cuello. La muerte fue declarada homicidio.

En octubre, el cuerpo del padre de 38 años que pasó dos décadas en Estados Unidos fue enterrado en el estado de Michoacán, en el oeste de México.

Un efecto escalofriante

Muchos de los corredores comerciales otrora bulliciosos de las comunidades mayoritariamente inmigrantes del área de Chicago que se habían calmado estaban volviendo a sentir actividad con algunos vendedores ambulantes regresando lentamente a sus puestos habituales.

Andrea Meléndez, propietaria de Pink Flores Bakery and Cafe, dijo que ha visto un aumento en las ventas esta semana después de luchar durante meses.

“Como empresa nueva, me asusté un poco cuando vimos que bajaban las ventas”, dijo. “Pero esta semana tengo más esperanza de que las cosas mejoren”.

Eleanor Lara, de 52 años, ha pasado meses evitando viajes innecesarios fuera de su casa de Chicago, temerosa de que un encuentro con agentes de inmigración pueda tener consecuencias nefastas.

Aun siendo ciudadana estadounidense, tiene miedo y lleva consigo su certificado de nacimiento. Está casada con un venezolano cuyo estatus legal está en el limbo.

“Seguimos en casa”, dijo.