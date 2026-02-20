Las empresas de redes sociales se enfrentan a un ajuste de cuentas legal por los daños a la salud mental de los niños

Durante años, las empresas de redes sociales han refutado las acusaciones de que perjudican la salud mental infantil mediante decisiones de diseño deliberadas que los vuelven adictos a sus plataformas y no los protegen de depredadores sexuales ni de contenido peligroso. Ahora, estos gigantes tecnológicos tienen la oportunidad de presentar su caso en tribunales de todo el país, incluso ante un jurado por primera vez.

Algunas de las empresas más importantes, desde Meta hasta TikTok, enfrentan juicios federales y estatales que buscan responsabilizarlas por dañar la salud mental infantil. Las demandas provienen de distritos escolares, gobiernos locales, estatales y federales, así como de miles de familias.

Dos juicios están en curso en Los Ángeles y Nuevo México, y se esperan más. Estos enfrentamientos judiciales son la culminación de años de escrutinio de las plataformas en cuanto a la seguridad infantil y si decisiones de diseño deliberadas las hacen adictivas y ofrecen contenido que conduce a la depresión, los trastornos alimentarios o el suicidio.

Los expertos consideran que este ajuste de cuentas recuerda a los casos contra los mercados de tabaco y opioides , y los demandantes esperan que las plataformas de redes sociales vean resultados similares a los de los fabricantes de cigarrillos y las compañías farmacéuticas, las farmacias y los distribuidores.

Los resultados podrían cuestionar la protección de las empresas amparada por la Primera Enmienda y la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que protege a las empresas tecnológicas de la responsabilidad por el material publicado en sus plataformas. También podrían resultar costosos en forma de honorarios legales y acuerdos extrajudiciales. Y podrían obligar a las empresas a cambiar su forma de operar, lo que podría suponer una pérdida de usuarios e ingresos por publicidad.

A continuación, presentamos un vistazo a los principales casos de daños causados ​​por las redes sociales en los Estados Unidos.

El caso de Los Ángeles se centra en la adicción

Los jurados de un caso histórico sobre redes sociales que busca responsabilizar a las empresas tecnológicas por los daños causados ​​a los niños tuvieron su primer vistazo a lo que será un largo juicio caracterizado por narrativas contrapuestas de los demandantes y los dos acusados ​​restantes, Meta y YouTube.

En el centro del caso de Los Ángeles se encuentra un joven de 20 años, identificado únicamente por las iniciales «KGM», cuyo caso podría determinar el desenlace de miles de demandas similares. KGM y los casos de otros dos demandantes han sido seleccionados como juicios de referencia, esencialmente casos de prueba para que ambas partes vean cómo se desarrollan sus argumentos ante el jurado.

“Este es un punto de inflexión crucial en las redes sociales”, declaró Matthew Bergman, del Centro Legal de Víctimas de las Redes Sociales, con sede en Seattle, que representa a más de 1000 demandantes en demandas contra empresas de redes sociales. “Cuando empezamos a hacer esto hace cuatro años, nadie dijo que llegaríamos a juicio. Y aquí estamos, llevando nuestro caso ante un jurado justo e imparcial”.

El miércoles, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, testificó, ciñéndose principalmente a los puntos de conversación anteriores, incluido un largo intercambio de opiniones sobre la verificación de edad donde dijo: «No veo por qué esto es tan complicado», reiterando que la política de la empresa restringe a los usuarios menores de 13 años y que trabaja para detectar a los usuarios que han mentido sobre su edad para eludir las restricciones.

En un momento, el abogado del demandante, Mark Lanier, le preguntó a Zuckerberg si la gente tiende a usar más algo si es adictivo.

«No sé qué decir al respecto», dijo Zuckerberg. «No creo que sea aplicable en este caso».

Nuevo México persigue a Meta por explotación sexual

Un equipo dirigido por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien demandó a Meta en 2023 , construyó su caso haciéndose pasar por niños en las redes sociales y luego documentando las solicitudes sexuales que recibieron, así como la respuesta de Meta.

Torrez quiere que Meta implemente una verificación de edad más efectiva y haga más para eliminar a los malos actores de su plataforma.

También busca cambios en los algoritmos que pueden distribuir material dañino y ha criticado el cifrado de extremo a extremo, que puede impedir la monitorización de las comunicaciones con menores por motivos de seguridad. Meta ha señalado que algunas autoridades estatales y federales fomentan, en general, el uso de mensajes cifrados como medida de privacidad y seguridad.

El juicio comenzó a principios de febrero . En su alegato inicial, el fiscal Donald Migliori afirmó que Meta ha tergiversado la seguridad de sus plataformas, optando por diseñar sus algoritmos para mantener a los jóvenes en línea a sabiendas de que los niños corren el riesgo de ser explotados sexualmente .

“Meta sabía claramente que la seguridad de los jóvenes no era su prioridad corporativa… que la seguridad de los jóvenes era menos importante que el crecimiento y la participación”, dijo Migliori al jurado.

El abogado de Meta, Kevin Huff, refutó esas afirmaciones en su declaración de apertura, destacando una serie de esfuerzos de la empresa para eliminar contenido dañino de sus plataformas y al mismo tiempo advirtiendo a los usuarios que algunos contenidos peligrosos aún logran evadir su red de seguridad.

Los distritos escolares se dirigen a juicio

Un juicio programado para este verano enfrenta a distritos escolares contra empresas de redes sociales ante la jueza federal de distrito Yvonne Gonzalez Rogers en Oakland, California. Denominado litigio multidistrital, el litigio nombra a seis distritos escolares públicos de todo el país como referentes.

Jayne Conroy, abogada del equipo de los demandantes en el juicio, también representó a los demandantes que buscaban responsabilizar a las compañías farmacéuticas por la epidemia de opioides. Afirmó que la piedra angular de ambos casos es la misma: la adicción.

“En el caso de las redes sociales, nos centramos principalmente en los niños y sus cerebros en desarrollo y en cómo la adicción es una gran amenaza para su bienestar y… los daños que se les causan: cuánto miran y qué tipo de segmentación se está realizando”, dijo.

La ciencia médica, añadió, «sorprendentemente, no es tan diferente de la adicción a los opioides o a la heroína. Todos hablamos de la reacción a la dopamina».

Tanto los casos en redes sociales como los de opioides alegan negligencia por parte de los acusados.

“Lo que pudimos demostrar en los casos de opioides es que los fabricantes, distribuidores y farmacias conocían los riesgos, los minimizaron, sobreabastecieron y hubo muertes”, dijo Conroy. “Aquí, es prácticamente lo mismo. Estas empresas conocían los riesgos, los ignoraron y redoblaron sus esfuerzos para obtener ganancias de los anunciantes en detrimento de la seguridad de los niños. Y los niños resultaron perjudicados y murieron”.

La resolución podría llevar años en medio de narrativas contrapuestas

Las empresas de redes sociales han negado que sus productos sean adictivos. Durante el interrogatorio del miércoles por parte del abogado del demandante durante el juicio en Los Ángeles, Zuckerberg afirmó que sigue coincidiendo con una declaración previa suya de que la evidencia científica existente no ha demostrado que las redes sociales causen daños a la salud mental.

Algunos investigadores cuestionan si la adicción es el término adecuado para describir el uso excesivo de las redes sociales. La adicción a las redes sociales no está reconocida oficialmente como un trastorno en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la autoridad dentro de la comunidad psiquiátrica.

Pero las empresas se enfrentan a una creciente resistencia sobre el tema de los efectos de las redes sociales en la salud mental de los niños, no sólo entre los académicos sino también entre los padres, las escuelas y los legisladores.

«Si bien Meta ha redoblado sus esfuerzos en esta área para abordar las crecientes preocupaciones mediante la implementación de funciones de seguridad, varios informes recientes sugieren que la compañía continúa priorizando agresivamente a los adolescentes como base de usuarios y no siempre se adhiere a sus propias reglas», dijo la analista de Emarketer, Minda Smiley.

Con las apelaciones y cualquier negociación para llegar a un acuerdo, los casos contra las empresas de redes sociales podrían tardar años en resolverse. Y, a diferencia de Europa y Australia, la regulación tecnológica en EE. UU. avanza a un ritmo glacial.

“Los padres, la educación y otras partes interesadas esperan cada vez más que los legisladores hagan más”, dijo Smiley. “Si bien hay impulso a nivel estatal y federal, la presión de las grandes tecnológicas, los desafíos de cumplimiento y los desacuerdos legislativos sobre cómo optimizar el uso regular de las redes sociales han frenado un progreso significativo”.