La tarifa de $100,000 para la visa H-1B de Trump amenaza a las escuelas y hospitales rurales que dependen de trabajadores inmigrantes

Cuando Rob Coverdale comenzó su trabajo en 2023 como superintendente de la Escuela Tribal Crow Creek K-12 en Dakota del Sur, había 15 puestos docentes vacantes.

En nueve meses, había llenado esas vacantes con profesores filipinos, la mayoría de los cuales llegaron con una visa H-1B, una visa para trabajadores calificados en ocupaciones especializadas.

“Contratamos a los maestros con visa H-1B porque simplemente no teníamos otros solicitantes para esos puestos”, dijo Coverdale. “Así que, desde luego, no les están quitando puestos a los estadounidenses. Están cubriendo puestos que, de otro modo, simplemente no habríamos cubierto”.

Ahora, una nueva tarifa de $100,000 para las solicitudes de visa H-1B significa problemas para aquellos como Coverdale en las zonas rurales del país que dependen de los inmigrantes para llenar vacantes en profesiones calificadas como educación y atención médica.

La administración Trump anunció la tarifa el 19 de septiembre, argumentando que los empleadores estaban reemplazando a trabajadores estadounidenses con talento extranjero de menor costo. Desde entonces, la Casa Blanca ha declarado que la tarifa no se aplicará a los titulares de visas existentes y ha ofrecido un formulario para solicitar exenciones del cargo.

Las visas H-1B se asocian principalmente con trabajadores tecnológicos de la India. Las grandes empresas tecnológicas son las principales usuarias de la visa, y casi tres cuartas partes de los aprobados son de la India. Sin embargo, hay trabajadores esenciales, como profesores y médicos, que no entran en esta categoría.

Durante la última década, Estados Unidos ha enfrentado una escasez de profesionales en estos y otros sectores. Una de cada ocho plazas en escuelas públicas está vacante o es ocupada por docentes sin certificación, y la Asociación Médica Estadounidense proyecta una escasez de 87.000 médicos en la próxima década. Esta escasez suele ser mayor en comunidades pequeñas y rurales que tienen dificultades para cubrir puestos de trabajo debido a los bajos salarios y a menudo carecen de servicios básicos como la compra y el alquiler de viviendas.

Las visas H-1B y J-1 ofrecen a las comunidades la opción de contratar inmigrantes con capacitación y certificación avanzadas. Las J-1 son visas de corto plazo para programas de intercambio cultural que no están sujetas a la nueva tarifa, pero, a diferencia de la H-1B, no ofrecen una vía para obtener la residencia permanente.

Si bien las grandes empresas pueden absorber la nueva tarifa, esa no es una opción para la mayoría de las comunidades rurales, dijo Melissa Sadorf, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Educación Rural.

“Realmente es potencialmente el costo del salario y las prestaciones de un maestro, quizás incluso de dos, dependiendo del estado”, dijo. “Asignar ese precio a una sola contratación simplemente pone ese puesto fuera del alcance de los presupuestos rurales”.

Una coalición de proveedores de atención médica, grupos religiosos y educadores presentó una demanda el viernes para detener la tarifa de la visa H-1B, alegando que perjudicaría a hospitales, iglesias, escuelas e industrias que dependen de la visa. El Departamento de Seguridad Nacional declinó hacer comentarios y remitió la consulta a su sitio web.

Llenar aulas donde los estadounidenses no quieren ir

Coverdale dijo que lugares como Stephan, donde se encuentra Crow Creek, tienen dificultades para atraer trabajadores, en parte debido a su aislamiento. Stephan está a casi una hora en coche del Walmart más cercano o de cualquier tienda de ropa, añadió.

“Cuanto más lejos estés, más difícil será para tu personal llegar a tu escuela y atender a tus niños”, dijo.

Entre las contrataciones de Coverdale se encuentra Mary Joy Ponce-Torres, quien tuvo 24 años de experiencia docente en Filipinas y ahora enseña historia en Crow Creek. Fue un cambio cultural, pero Ponce-Torres comentó que ha hecho amigos y que Stephan ahora es su segundo hogar.

“Vengo de una escuela privada”, dijo. “Cuando llegué aquí, vi que era más bien una zona rural… pero quizá también buscaba el mismo ambiente, la misma atmósfera donde poder tomarme mi tiempo, tomarme las cosas con mucha más calma”.

Muchos inmigrantes como Ponce-Torres dejan atrás a sus familias para buscar la experiencia y los salarios más altos que puede proporcionar un trabajo en Estados Unidos.

Sean Rickert, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Pima, Arizona, afirmó que dejaría de buscar maestros con visa H-1B si se impusiera la nueva tarifa. «Simplemente no tengo el dinero», afirmó.

Aunque las escuelas también pueden usar visas J-1 para traer maestros inmigrantes, esto aumenta la rotación porque es a más corto plazo.

“Es fundamental que encontremos personas que se queden de forma permanente, que puedan comprar una casa y formar parte de nuestra comunidad”, dijo George Shipley, superintendente de las Escuelas Bison en la ciudad de Bison, Dakota del Sur. “Así que la visa H-1B abre esa posibilidad. En mi opinión, es fundamental hacer la transición de las visas J-1 a la H-1B”.

Sin suficiente personal, las escuelas podrían contratar docentes no certificados, combinar clases, aumentar la carga de trabajo de los administradores de educación especial o eliminar algunos cursos. Shipley afirmó que cualquier escasez futura de docentes en Bison obligaría a que algunas clases se impartieran en línea.

La dependencia rural de los maestros inmigrantes se concentra en especialidades más difíciles de cubrir, dijo Sadorf.

“Es mucho más difícil encontrar un profesor de matemáticas avanzado de secundaria que esté calificado que cubrir un puesto en una clase de segundo o tercer grado de primaria”, dijo.

Cerrar las brechas en la escasez de médicos en el país

La tarifa podría representar un «gran problema» para la atención médica, afirmó Bobby Mukkamala, presidente de la Asociación Médica Estadounidense y médico en Flint, Michigan. Sin suficientes médicos, los pacientes tendrán que conducir más lejos y esperar más tiempo para recibir atención.

Según la AMA, una cuarta parte de los médicos del país son graduados médicos internacionales.

“Va a ser terrible la escasez de médicos, sobre todo en las zonas rurales”, dijo Mukkamala, cuyos padres llegaron a Estados Unidos como médicos graduados internacionales. “Quienes se gradúan aquí y quieren ejercer la medicina, obviamente tienen opciones: Detroit, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco… Aquí es donde va todo el mundo”.

Las principales sociedades médicas han pedido a la administración Trump y a los legisladores que otorguen exenciones de la tarifa a los trabajadores de la salud inmigrantes.

“Dados los desafíos financieros y de personal que nuestros hospitales ya enfrentan, el aumento de las tarifas de petición descritas en la Proclamación del 19 de septiembre probablemente impediría que muchos de ellos continúen reclutando personal de atención médica esencial y podría forzar una reducción en los servicios que pueden brindar”, dijo la Asociación Estadounidense de Hospitales en un comunicado.

Allison Roberts, vicepresidenta de recursos humanos de Prairie Lakes Healthcare System en Watertown, Dakota del Sur, dijo que el cambio podría ser terrible para la atención médica en las zonas rurales de Estados Unidos.

«Si terminamos sin estar exentos, la variación entre lo que es ahora y esa tarifa de $100,000 realmente dejará fuera de escena a las instituciones de atención médica rurales más pequeñas», dijo.