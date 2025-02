¿La suspensión de remesas por Western Union afecta al cubano de a pie?

La suspensión de envío de remesas por Western Union a Cuba, motivada por las nuevas sanciones de Washington, poco afectará al cubano de a pie más acostumbrado a buscar vías alternativas con mejores tasas de cambio, consideran analistas.

El ingreso de remesas representa un respiro para las familias de la isla, pero enfrenta un doble obstáculo: las recurrentes sanciones de Estados Unidos, por un lado, y la desfavorables tasa de cambio oficial en Cuba, por el otro.

La flamante administración de Donald Trump incluyó de nuevo a Cuba en su lista negra de Estados patrocinadores del terrorismo y reinstauró un listado restringido, con compañías cubanas que tienen prohibidas algunas transacciones financieras.

Entre ellas está Orbit, una firma creada por el gobierno cubano para la gestión de transferencias desde el extranjero, que según Washington opera «para o en nombre del ejército cubano».

Las fuerzas armadas revolucionarias también son objeto de sanciones.

Ante ello, «Western Union se ve obligada a suspender indefinidamente su servicio de transferencia de dinero entre Estados Unidos y la isla», dijo la institución en un comunicado enviado a AFP esta semana.

La cancillería cubana consideró que se trata de una «vuelta de tuerca del Gobierno de Estados Unidos en su irracional política de línea dura hacia la isla», dijo en comunicado.

Sin embargo, para Yamile García esta medida es intrascendente. «Ni me da ni me quita. No me afecta porque los cubanos siempre resolvemos», dice a AFP esta trabajadora de la salud de 48 años, mientras curiosea en un aparador de una tienda en Habana Vieja.

Explica que sus familiares le hacen llegar dólares «por otras vías» hasta la puerta de su casa. Se refiere a particulares, conocidos como «mulas», que trasladan el dinero desde el exterior a cambio de una comisión.

En medio de la profunda crisis económica que enfrenta el país, los emigrados optan incluso por el envío de paquetes de comida, contratados desde el extranjero.

– «Más competitivos» –

Western Union, que ya había suspendido en 2020 sus servicios hacia Cuba, los reanudó en 2023.

En esta nueva etapa, las remesas, gestionadas por Orbit, se depositaban en una tarjeta bancaria de una Moneda Libremente Convertible (MLC) y digital, únicamente utilizable en las desabastecidas tiendas del Estado cubano.

Como resultado, «la mayor parte de las remesas de Estados Unidos a Cuba no se hacían por la Western Union», confirma el economista cubano Omar Everleny Pérez, quien sostiene que la medida no tendrá «un impacto tan significativo».

Muchos envían divisas a través de personas que ofrecen sus servicios en redes sociales con una comisión que ronda el 10%.

El último informe del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), publicado por el sitio de noticias El Toque, indica que estos operadores son «más competitivos al realizar transacciones con una tasa de cambio cercana a la tasa informal».

La tasa de cambio oficial se ubica en 120 pesos cubanos por dólar, mientras en el mercado informal un billete verde equivale a 340 pesos y un MLC a 245 pesos.

«El mercado informal de divisas no ha reaccionado hasta el momento al anuncio desde el Departamento de Estado», indica OMFi, mostrando la poca «importancia del canal de remesas a través de Western Union».

Entre 2005 y 2020 las remesas representaron en promedio anual el 6,8% del Producto Interno Bruto del país, según Pavel Vidal, economista cubano, académico de Universidad Javeriana de Cali, Colombia, y autor del reporte de OMFi.

Las remesas constituyen la segunda entrada de divisas a Cuba, después de los servicios médicos que la isla exporta a otras naciones.

La cifra oficial de remesas que ingresan al país no es pública, pero según Havana Consulting Group, una firma consultora con sede en Miami, estos ingresos «cayeron de 2.040 millones de dólares en 2022 a 1.972 millones en 2023».