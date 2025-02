Los niños de jardín de infantes podrían aprender a usar armas de manera segura

Los estudiantes de Utah desde el jardín de infantes estarían obligados a aprender sobre la seguridad de las armas de fuego en el aula según un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Representantes del estado con un apoyo abrumador el viernes.

La cámara controlada por los republicanos aprobó la medida en una votación de 59 a 10 y la envió al Senado, a pesar de las preocupaciones de algunos defensores de la prevención de la violencia armada de que supone una carga indebida para los niños.

Según la propuesta, los estudiantes de las escuelas públicas recibirían instrucción obligatoria durante sus años de primaria y secundaria sobre cómo reaccionar si se encuentran con un arma. Las lecciones, que podrían presentarse en un video o a cargo de un instructor que muestre un arma de fuego real, demostrarían las mejores prácticas para manipular y almacenar un arma de manera segura para prevenir accidentes.

Los niños en edad primaria aprenderían sobre seguridad con armas de fuego al menos en tres ocasiones cuando llegan al sexto grado, con la posibilidad de que esa instrucción comience en el jardín de infantes, cuando los niños tienen alrededor de cinco años.

El patrocinador republicano del proyecto de ley, el representante Rex Shipp de Cedar City, dijo que el objetivo es prevenir los disparos accidentales de niños pequeños. Las lecciones, dijo, serán apropiadas para cada nivel escolar, y los estudiantes más pequeños aprenderán a evitar tocar un arma y a alertar a un adulto de inmediato.

“Muchas veces, cuando no tienen armas de fuego en sus casas o no practican la caza ni el tiro, a estos niños no se les enseña qué hacer cuando entran en contacto con un arma de fuego”, dijo Shipp.

Otro estado, Tennessee, tiene una ley vigente que exige la capacitación en seguridad con armas de fuego en las escuelas públicas, pero permite a los funcionarios de educación determinar en qué grado creen que es apropiado que los estudiantes comiencen a recibir esa instrucción. Las lecciones, que comenzarán el próximo año escolar, serán anuales y no pueden incluir armas de fuego reales ni municiones.

Una ley de Utah ya permite que se enseñe en las escuelas la seguridad de las armas de fuego, pero Shipp dijo que los profesores no lo hacen actualmente. Su proyecto de ley lo hace obligatorio, pero permite a los padres optar por que sus hijos no reciban esa instrucción.

Si se aprueba en el Senado, liderado por republicanos, y se convierte en ley, las clases comenzarían el próximo año escolar.

La iniciativa se produce un año después de que el gobernador Spencer Cox firmara un proyecto de ley que financia la formación táctica para los profesores que quieran defender sus aulas con armas de fuego . Los patrocinadores republicanos dijeron que el proyecto tenía como objetivo incentivar a los profesores a llevar armas de fuego en las escuelas para proteger a los estudiantes. Los opositores temían que aumentara la probabilidad de que un estudiante pudiera tener acceso a un arma.

Los defensores de la prevención de la violencia con armas de fuego han aplaudido este año a los republicanos de Utah por aumentar los programas de educación sobre seguridad con armas de fuego, pero algunos argumentan que esas lecciones solo deberían estar dirigidas a los adultos.

La propuesta coloca injustamente la responsabilidad de la seguridad de las armas en los niños en lugar de en sus padres, dijo Barbara Gentry del Centro de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego de Utah.

“Las armas y la seguridad de las mismas son responsabilidad de los adultos que poseen armas, no de los niños en edad escolar”, dijo Gentry. “Apoyamos que las escuelas envíen a casa material para los padres en el que se destaque la importancia de guardarlas de forma segura para mantener a nuestras familias y escuelas a salvo de la violencia con armas de fuego”.

Jaden Christensen, voluntario del capítulo de Utah de Moms Demand Action, dijo que los legisladores deberían en cambio buscar desarrollar programas que enseñen a los padres la importancia de mantener las armas de fuego lejos de los niños.

“La carga siempre debería recaer sobre los adultos”, afirmó Christensen.