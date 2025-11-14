La próxima ofensiva migratoria de Trump tendrá como objetivo Charlotte, Carolina del Norte

La última ciudad que se prepara para la represión migratoria del gobierno de Trump es Charlotte, Carolina del Norte, que podría ver una afluencia de agentes federales ya este fin de semana, dijo el jueves un sheriff del condado.

El sheriff del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, declaró que dos funcionarios federales confirmaron un plan de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para iniciar un operativo el sábado o a principios de la próxima semana en la ciudad más grande de Carolina del Norte. Su oficina se negó a identificar a dichos funcionarios. McFadden indicó que no se han divulgado detalles sobre el operativo y que su oficina no ha sido solicitada para colaborar.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declinó hacer comentarios y declaró: “El DHS vela por el cumplimiento de las leyes nacionales en todo el país. No comentamos sobre operaciones futuras ni potenciales”.

El presidente Donald Trump ha defendido el envío de militares y agentes de inmigración a ciudades gobernadas por demócratas como Los Ángeles , Chicago e incluso la capital del país, argumentando que estas operaciones sin precedentes son necesarias para combatir el crimen y llevar a cabo su agenda de deportaciones masivas.

Charlotte es otro bastión demócrata. Un comunicado de solidaridad de varios funcionarios locales y estatales estimó que la ciudad alberga a más de 150.000 personas nacidas en el extranjero. La población de la ciudad se compone aproximadamente de un 40% de blancos, un 33% de negros, un 16% de hispanos y un 7% de asiáticos.

El gobierno de Trump ha utilizado el apuñalamiento mortal de la refugiada ucraniana Iryna Zarutskahas este verano en un tren ligero en Charlotte como prueba de que las ciudades gobernadas por demócratas no protegen a sus residentes de los delitos violentos. Un hombre con un largo historial delictivo ha sido acusado de asesinato.

Activistas, líderes religiosos y funcionarios locales y estatales afirman que ya comenzaron a preparar a la comunidad inmigrante para una posible represión, compartiendo información sobre recursos y tratando de calmar los temores. Casi 500 personas participaron en una llamada organizada por el grupo CharlotteEAST el miércoles.

“El propósito de esta convocatoria era crear una red de ayuda mutua”, declaró el concejal electo JD Mazuera Arias. El director ejecutivo de CharlotteEAST, Greg Asciutto, instó a los residentes a contactar con los grupos que ofrecen apoyo.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg ha aclarado que “no tiene autoridad para hacer cumplir las leyes federales de inmigración” y que no participa en la planificación ni en la ejecución de estas operaciones.

Mazuera Arias y otros dijeron que ya habían comenzado a recibir informes no confirmados de lo que parecían ser agentes vestidos de civil en los vecindarios y en el transporte público.

“Esto es parte del caos que también vimos en Chicago”, dijo el jueves el senador estatal Caleb Theodros, quien representa a Charlotte y al condado de Mecklenburg.

Gregory Bovino , el jefe de la Patrulla Fronteriza que dirigió la reciente operación de Aduanas y Protección Fronteriza en Chicago y fue pieza clave en la operación de inmigración en Los Ángeles, se había mostrado reservado sobre dónde se centrarían los agentes a continuación.

La “ Operación Midway Blitz ” del gobierno de Trump comenzó en el área de Chicago a principios de septiembre, a pesar de las objeciones de los líderes locales. Inicialmente, consistió en arrestos limitados por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los suburbios, pero se amplió hasta incluir a cientos de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Sus tácticas se volvieron cada vez más agresivas . Más de 3.200 personas sospechosas de violar las leyes de inmigración han sido arrestadas en toda la región.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa ambas agencias de inmigración, ha ofrecido pocos detalles sobre las detenciones, más allá de destacar a un pequeño grupo de personas que vivían en Estados Unidos sin permiso legal y tenían antecedentes penales.

El grupo Indivisible Charlotte y la Red de Migrantes de Carolina capacitarán a voluntarios el viernes sobre los derechos que tienen las personas al interactuar con las autoridades de inmigración y cómo identificar a los agentes federales de inmigración.

“No siempre llevan chalecos que digan ‘ICE’”, dijo Tony Siracusa, portavoz de Indivisible Charlotte.

Los grupos también discutirán posibles “protestas espontáneas”, pero él enfatizó que los activistas no estaban alentando a la gente a dejarse arrestar.

Siracusa dijo que los lugareños “no están en pánico, pero sí muy preocupados”.

Daniela Andrade, directora de comunicaciones de Carolina Migrant Network, señaló que los organizadores cancelaron un festival de la herencia hispana este año debido a la preocupación por la aplicación de las leyes de inmigración. El grupo había estado realizando sesiones presenciales sobre los derechos de los inmigrantes desde principios de año, pero optó por eventos virtuales incluso antes de las noticias del jueves.

“Es la preocupación por la separación familiar, por ser expulsados ​​de una comunidad donde muchas personas han vivido aquí durante años”, dijo.