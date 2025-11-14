Estos son los 37 donantes que ayudan a pagar el salón de baile de la Casa Blanca de Trump

El presidente Donald Trump dice que su salón de baile de la Casa Blanca, valorado en 300 millones de dólares, será pagado “al 100% por mí y algunos amigos míos”.

La Casa Blanca publicó una lista de 37 donantes, entre los que se incluyen multimillonarios del sector de las criptomonedas , organizaciones benéficas, propietarios de equipos deportivos, poderosos financieros, gigantes tecnológicos y tabacaleros, empresas de medios de comunicación, partidarios de larga data de causas republicanas y varios vecinos del presidente en Palm Beach, Florida.

Está incompleta. Entre otros, la lista no incluye a Carrier Group, que se ofreció a donar un sistema de climatización para el salón de baile, ni al fabricante de chips de inteligencia artificial Nvidia , cuyo director ejecutivo, Jensen Huang , habló públicamente sobre su donación.

La Casa Blanca no ha revelado la cantidad de las donaciones de cada persona, y casi nadie ha querido divulgarla. Muy pocos hicieron comentarios sobre sus contribuciones al ser contactados por The Associated Press.

Un alto funcionario de la Casa Blanca afirmó que la lista ha crecido desde su publicación inicial en octubre, pero algunas empresas prefieren no ser nombradas públicamente hasta que las normas de transparencia financiera lo exijan. Según el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato para tratar detalles que no se han hecho públicos, no figuran personas ni entidades extranjeras entre los donantes.

Gigantes tecnológicos (8):

Antecedentes de Amazon: Trump fue en su momento muy crítico con el fundador de la compañía , Jeff Bezos , también propietario de The Washington Post, pero últimamente ha moderado sus críticas. Amazon donó un millón de dólares para la investidura de Trump , evento al que asistió Bezos. Su servicio de transmisión de video pagó 40 millones de dólares por la licencia de un documental sobre la primera dama Melania Trump . Su división de computación en la nube, Amazon Web Services, es un importante contratista del gobierno.

Antecedentes de Apple: Tras una relación inestable durante el primer mandato de Trump, el director ejecutivo Tim Cook ha buscado mejorar su posición ante el presidente en esta ocasión. Antes de regresar a la Casa Blanca, Trump recibió a Cook en su residencia de Palm Beach, Mar-a-Lago, y afirmó haber conversado con él sobre la prolongada disputa fiscal de la compañía con la Unión Europea. Cook también donó un millón de dólares al fondo para la toma de posesión de Trump. En primavera, Trump amenazó al gigante tecnológico con aranceles después de que Apple anunciara sus planes para construir plantas de fabricación en India. En agosto, Cook obsequió al presidente con una placa de cristal personalizada con base de oro, coincidiendo con el anuncio del director ejecutivo de que la inversión total de Apple en la fabricación en Estados Unidos ascendería a 600 mil millones de dólares en un plazo de cuatro años.

Antecedentes de Google: Durante su primer mandato, la administración Trump demandó a Google por prácticas monopolísticas. Siendo candidato el año pasado, Trump insinuó que podría intentar dividir al gigante de las búsquedas. Tras su victoria electoral, Google donó un millón de dólares para su investidura, y su director ejecutivo, Sundar Pichai , asistió a la ceremonia junto con otros altos ejecutivos del sector tecnológico. YouTube, filial de Google, acordó en septiembre pagar 24,5 millones de dólares para resolver una demanda contra Trump después de que suspendiera su cuenta tras los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos . Según consta en los documentos judiciales, 22 millones de dólares se destinaron al Fondo para el National Mall, que puede contribuir a financiar la construcción de salones de baile.

Antecedentes de HP: Pionera de Silicon Valley, la compañía realizó donaciones al fondo de investidura de Trump. El CEO de HP , Enrique Lores, participó en una mesa redonda en la Casa Blanca en septiembre. Lores también se reunió previamente con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca en varias ocasiones, cuando altos ejecutivos respaldaron los planes económicos de esa administración.

Antecedentes de Meta: El fundador y director ejecutivo, Mark Zuckerberg, había criticado a Trump desde 2016, y Facebook suspendió su cuenta durante años tras la revuelta del 6 de enero. En esta ocasión, Meta contribuyó con un millón de dólares a la investidura de Trump , a la que asistió Zuckerberg.

Antecedentes tecnológicos de Micron: El fabricante de chips de memoria avanzados anunció en abril de 2024 un acuerdo con la administración Biden para proporcionar 6100 millones de dólares en apoyo gubernamental a Micron para la fabricación de chips en Estados Unidos. Posteriormente, en junio, Micron se comprometió a invertir 200 000 millones de dólares para la expansión de la fabricación de chips de memoria en EE. UU. bajo la administración Trump. Sin embargo, al menos 120 000 millones de dólares de esa cantidad correspondían a proyectos ya anunciados durante la administración Biden .

Antecedentes de Microsoft: La compañía donó un millón de dólares para la investidura de Trump, el doble de lo que gastó para la de Biden o para la primera investidura del propio Trump. El director ejecutivo, Satya Nadella, se ha reunido con Trump en numerosas ocasiones, dado que Microsoft ha apoyado la flexibilización de las regulaciones sobre inteligencia artificial por parte del gobierno. También se reunió previamente con Biden. Trump ha exigido el despido de la presidenta de asuntos globales de Microsoft, Lisa Monaco, por haber sido fiscal general adjunta durante la administración Biden, cuando el Departamento de Justicia dirigió varias investigaciones en su contra.

Información general sobre Palantir Technologies: Cofundada por el multimillonario libertario Peter Thiel , la empresa se centra en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Sus beneficios se han disparado gracias a los lucrativos contratos de defensa y otros contratos federales.

Criptomonedas (5):

Antecedentes de Coinbase: Esta importante plataforma de intercambio de criptomonedas fue fundada por Brian Armstrong , uno de los principales donantes de un comité de acción política que apoyó a Trump y a otros candidatos pro-criptomonedas en 2024. Armstrong asistió a la primera cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca en marzo. Coinbase también contrató a Chris LaCivita, exjefe de campaña de Trump, para su Consejo Asesor Global .

Antecedentes de Ripple: En marzo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) retiró una demanda presentada durante el primer mandato de Trump, en la que se acusaba a la empresa de infringir las leyes de valores al vender criptomonedas XRP sin estar registradas. Durante su segundo mandato, Trump flexibilizó la normativa sobre activos digitales, derogando una norma contable de la SEC y una orden ejecutiva presidencial anterior que exigía un mayor estudio federal, además de proponer cambios en la regulación de las criptomonedas.

Información general sobre Tether: Tether , una empresa de criptomonedas y emisora ​​importante de monedas estables , pagó multas por engañar a los inversores . Su director ejecutivo, Paolo Ardoino, visitó la Casa Blanca de Trump y, en abril, la empresa contrató a Bo Hines, exfuncionario de la administración Trump especializado en políticas de criptomonedas, para dirigir su expansión en Estados Unidos.

Información sobre Cameron Winklevoss y Tyler Winklevoss: Cada gemelo Winklevoss figura como donante independiente. Conocidos principalmente por ser los principales antagonistas de Zuckerberg en «La red social», los hermanos fundaron la plataforma de intercambio de criptomonedas Gemini. La SEC, bajo la administración de Biden, demandó a Gemini por la venta de valores no registrados , pero el caso se encuentra suspendido durante la presidencia de Trump.

Energía e industria (4):

Información general sobre Caterpillar: El comité de acción política (PAC) del fabricante de maquinaria ha realizado donaciones a candidatos de ambos partidos, pero ha aportado más a los republicanos. También ha declarado públicamente que los aranceles de Trump, algunos de los cuales la administración ha suavizado , podrían aumentar sus costos y perjudicar sus ganancias.

Información general sobre NextEra Energy: NextEra es la mayor compañía holding de servicios eléctricos del mundo. Trump afirma que trabajará para garantizar que los gigantes tecnológicos puedan asegurar sus propias fuentes de electricidad para alimentar sus centros de datos, especialmente a medida que expanden sus operaciones de inteligencia artificial, que consumen grandes cantidades de energía. Google firmó recientemente un acuerdo para comprar energía de una central nuclear clausurada en Iowa, propiedad de NextEra, que la compañía planea reactivar en 2029.

Información sobre Paolo Tiramani: Diseñador industrial estadounidense que ha realizado donaciones a las campañas políticas de Trump. Junto con su hijo, dirige BOXABL, una empresa especializada en viviendas modulares prefabricadas.

Antecedentes de Union Pacific: Trump ha respaldado la propuesta de adquisición de Norfolk Southern por parte de la compañía , valorada en 85.000 millones de dólares , que constituiría la mayor fusión ferroviaria de la historia . También le corresponderá al presidente nombrar a dos miembros republicanos más de la Junta de Transporte Terrestre, quienes decidirán en última instancia si aprueban la fusión. En agosto, Trump destituyó a uno de los dos miembros demócratas de la junta.

Filantropía (3):

Antecedentes de la Fundación Familiar Adelson: Fundada para fortalecer el Estado de Israel y al pueblo judío, la fundación fue creada por Miriam Adelson, propietaria mayoritaria de los Dallas Mavericks de la NBA, aliada cercana de Trump y donante habitual del Partido Republicano. También es la viuda de Sheldon Adelson, el multimillonario fundador y propietario de Las Vegas Sands.

Información general de la Fundación Betty Wold Johnson: Con sede en Palm Beach, la fundación apoya iniciativas de salud, arte y cultura, así como programas ambientales y educativos. Lleva el nombre de la madre del propietario de los New York Jets, Woody Johnson , quien fue embajador de Trump en el Reino Unido durante su primer mandato.

Información sobre la Fundación Laura e Isaac Perlmutter: Esta organización sin fines de lucro, con sede en Lake Worth Beach, cerca de Palm Beach, se centra en la promoción de la salud, la justicia social, las artes y las iniciativas comunitarias. Isaac es un empresario y financiero israelí-estadounidense, y expresidente de Marvel Entertainment. Él y su esposa han realizado donaciones a las campañas presidenciales de Trump y a comités de acción política (PAC) afiliados.

Funcionarios de la administración Trump (3):

Antecedentes de Benjamin Leon Jr.: El fundador cubanoamericano de los Leon Medical Centers, con sede en Miami, es el nominado de Trump para embajador de Estados Unidos en España.

Antecedentes de Kelly Loeffler y Jeffrey Sprecher: Kelly Loeffler , exsenadora republicana por Georgia , dirige la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de la administración Trump. Su esposo es director ejecutivo de la empresa de mercado energético Intercontinental Exchange Inc. y presidente de la Bolsa de Nueva York. La pareja fue objeto de escrutinio en 2020 por deshacerse de una parte sustancial de su cartera de inversiones y adquirir nuevas acciones , incluso de empresas fabricantes de equipos de protección, después de que el Congreso recibiera informes sobre la gravedad de la inminente pandemia de coronavirus .

Antecedentes de la familia Lutnick: Howard Lutnick es el secretario de comercio de Trump. Entusiasta de las criptomonedas, dirigió en su momento la firma de corretaje y banca de inversión Cantor Fitzgerald .

Comunicaciones/entretenimiento (3):

Antecedentes de Comcast: Este conglomerado de medios de comunicación y telecomunicaciones ha sido frecuentemente criticado por Trump, incluso en abril, cuando el presidente publicó que Comcast era una “vergüenza para la integridad de la radiodifusión”. La compañía es propietaria de NBC y está en proceso de escisión de MSNBC. Podría estar interesada en adquirir Warner Bros. Discover, lo que obligaría a Comcast a buscar la aprobación del gobierno.

Información general de Hard Rock International: Esta empresa de juegos y turismo con sede en Florida, propiedad de la tribu Seminole, opera varios casinos, incluido el antiguo casino Trump Taj Mahal en Atlantic City, Nueva Jersey. Trump ha criticado durante décadas las exenciones federales que permiten a las tribus operar casinos.

Antecedentes de T-Mobile: Esta operadora móvil está indirectamente vinculada a Trump Mobile, controlada por la familia del presidente , que ofrece teléfonos de lujo y servicio celular mediante un acuerdo de licencia. Trump Mobile utiliza Liberty Mobile Wireless, una pequeña red con sede en Florida que, según T-Mobile, opera sobre su propia red. T-Mobile afirma que esto no guarda relación con su decisión de donar al salón de baile de Trump, cuyo objetivo, según la compañía, es “restaurar y enriquecer los monumentos históricos que definen la capital de nuestra nación”.

Grandes tabacaleras (2):

Información general del Grupo Altria: Este gigante tabaquero controla Philip Morris USA, fabricante de Marlboro. Ha presionado para que el gobierno federal tome medidas enérgicas contra los productos de vapeo falsificados e ilegales. La compañía donó 50 000 dólares para la investidura de Trump.

Antecedentes de Reynolds American: Con marcas como Lucky Strike y Camel, la compañía ha participado activamente en actividades de cabildeo para alejar a la administración Trump de la prohibición de los cigarrillos mentolados propuesta por Biden .

Defensa/seguridad nacional (2):

Antecedentes de Booz Allen Hamilton: Importante empresa de tecnología para la defensa y la seguridad nacional, con numerosos contratos gubernamentales, pagó multas para resolver demandas con el Departamento de Justicia durante la administración Biden. Booz Allen Hamilton acordó pagar más de 377 millones de dólares en 2023 para resolver las acusaciones de facturación irregular de costos en sus contratos gubernamentales. En enero, pagó casi 16 millones de dólares para resolver las acusaciones de haber presentado reclamaciones fraudulentas relacionadas con dichos contratos.

Antecedentes de Lockheed Martin Corporation: Este importante contratista de defensa cuenta con enormes contratos gubernamentales. En un comunicado, expresó su agradecimiento por la oportunidad de contribuir a hacer realidad la visión del Presidente y de llevar a cabo esta ampliación de la Casa Blanca.

Individuos (7):

Antecedentes de Stefan E. Brodie: Empresario biotecnológico y cofundador de la empresa química Purolite, Brodie y su familia realizaron donaciones a la campaña presidencial de Trump en 2024 y a comités afiliados. Brodie y su hermano, Donald, fueron condenados en 2002 por eludir las sanciones estadounidenses contra Cuba.

Información general sobre Charles y Marissa Cascarilla: Charles Cascarilla es cofundador de la empresa de blockchain Paxos. Él y su esposa son filántropos que han abogado por la desregulación del sector de la tecnología financiera.

Antecedentes de J. Pepe y Emilia Fanjul: Donantes republicanos de larga trayectoria y residentes de Palm Beach, la pareja controla intereses de refinación de azúcar en Estados Unidos que incluyen la marca Domino.

Antecedentes de Edward y Shari Glazer: Miembros de la familia propietaria de los Tampa Bay Buccaneers de la NFL y accionista mayoritaria del Manchester United, la pareja realizó donaciones a la campaña de Trump. Edward es el fundador y director ejecutivo de US Property Trust, empresa que gestiona centros comerciales, y de la concesionaria de automóviles US Auto Trust.

Información sobre Harold Hamm: Este magnate petrolero multimillonario y pionero de la fracturación hidráulica dirige la productora de petróleo Continental Resources. Ha elogiado a la administración Trump por su enérgica iniciativa para adquirir petróleo y reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo .

Antecedentes de Stephen A. Schwarzman: Residente de Palm Beach, presidente y director ejecutivo de Blackstone Group, una firma global de capital privado que ayudó a fundar en 1985. Schwarzman ha realizado donaciones a Trump y a sus comités de acción política (PAC) anteriormente y dirigió el Foro Estratégico y Político de su primer mandato como presidente.

Información sobre Konstantin Sokolov: Nacido en Rusia, emigró a Estados Unidos y actualmente dirige la firma de capital privado IJS Investments, con sede en Chicago. Sokolov ha realizado donaciones a numerosas causas educativas y benéficas, así como a las campañas políticas de Trump.