La policía mata a un hombre en una casa en llamas y encuentra a una mujer muerta y a otras personas atrapadas

La policía de un suburbio de Atlanta dijo que disparó y mató a un hombre dentro de una casa en llamas la madrugada del jueves, encontró a una mujer muerta con quemaduras y rescató a otros dos adultos y un niño que estaban encerrados dentro de una habitación.

Los agentes respondieron alrededor de las 3:40 a. m. a un reporte de un incendio en una casa con personas atrapadas dentro, según informó el jefe de policía de Locust Grove, Derrick Austin. Derribaron la puerta trasera y encontraron a un hombre empuñando un cuchillo grande. Tras no lograr convencer al hombre de que soltara el cuchillo, le dispararon y lo mataron, añadió.

Los agentes encontraron a la mujer muerta con quemaduras en una habitación del piso superior, según Austin. Se desconoce la causa de su muerte. Los agentes encontraron a otras tres personas en una segunda habitación y las escoltaron hasta el exterior.

Las autoridades de la localidad situada a unas 30 millas (50 kilómetros) al sureste del centro de Atlanta aún no han identificado a las personas que murieron ni han explicado si todos los implicados están relacionados.

Ningún agente resultó herido. Los bomberos apagaron el incendio.

La Oficina de Investigaciones de Georgia (GIB) está investigando el tiroteo policial, como es habitual. El fiscal de distrito del condado de Henry decidirá entonces si se justifican cargos penales.