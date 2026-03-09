La opción exclusiva para mujeres de Uber llega a todo el país

Uber lanzó el lunes una función que permite que tanto mujeres que viajan como que conducen en todo Estados Unidos puedan ser emparejadas con otras mujeres para realizar viajes, ampliando un programa piloto destinado a abordar las preocupaciones sobre la seguridad de su plataforma de transporte.

La nueva función se está implementando a nivel nacional a pesar de una demanda colectiva en curso contra la política en California, presentada por conductores de Uber que argumentan que es discriminatoria contra los hombres. La empresa rival de transporte Lyft también enfrenta una demanda por discriminación por una oferta similar que introdujo a nivel nacional en 2024.

La función, anunciada en una entrada de blog , permite a las mujeres solicitar una conductora a través de una opción en la aplicación llamada «Conductoras». Las pasajeras pueden optar por otro viaje si la espera para una mujer es demasiado larga y también pueden reservar un viaje con una conductora con antelación. Una tercera opción permite a las usuarias configurar su preferencia de conductora en la configuración de la aplicación, lo que aumentaría las posibilidades de ser asignadas a una conductora, aunque no lo garantizaría. Uber también permite a sus usuarios adolescentes solicitar conductoras.

Las mujeres conductoras de Uber pueden configurar las preferencias de la aplicación para solicitar viajes con pasajeras mujeres y pueden desactivar esa preferencia en cualquier momento.

Uber, con sede en San Francisco, dice que aproximadamente una quinta parte de sus conductores en Estados Unidos son mujeres, aunque la proporción varía según la ciudad.

Dos conductores de Uber de California presentaron una demanda colectiva contra Uber en noviembre, argumentando que su función «Preferencias para Mujeres» viola la Ley Unruh de California, que prohíbe la discriminación sexual en empresas. La demanda alega que la función otorga a sus conductoras pertenecientes a minorías étnicas acceso a todo el grupo de pasajeros, mientras que deja a sus conductores, mayoritariamente masculinos, compitiendo por un grupo más pequeño. La demanda también argumenta que la política de Uber «refuerza el estereotipo de género de que los hombres son más peligrosos que las mujeres».

Uber presentó una moción para obligar a un arbitraje en el caso, citando un acuerdo que los demandantes firmaron al unirse a la aplicación como conductores. En la moción, Uber negó que su nueva función violara la Ley Unruh, argumentando que «sirve a un sólido y reconocido interés público en mejorar la seguridad».

“Esta función es una solución de sentido común a una solicitud de larga data de las mujeres conductoras y pasajeras que le dijeron a Uber que se sentirían más cómodas y seguras si pudieran elegir viajar con otra mujer”, dijo la compañía en la presentación judicial.

Dos conductores de Lyft presentaron una demanda similar contra esa empresa por su función “Women+Connect” , que permite a mujeres y pasajeros no binarios conectarse con conductores de la misma identificación.

Uber puso a prueba la función «Preferencias de Mujeres» en San Francisco, Los Ángeles y Detroit el verano pasado y la expandió a 26 ciudades estadounidenses en noviembre. La compañía lanzó una versión de la función en Arabia Saudita en 2019, tras la histórica ley que otorgó a las mujeres el derecho a conducir. Actualmente ofrece opciones similares en otros 40 países, incluyendo Canadá y México.

Tanto Uber como Lyft han enfrentado críticas durante años por su historial de seguridad, incluyendo miles de denuncias de agresiones sexuales tanto de pasajeros como de conductores. En febrero, un jurado federal declaró a Uber legalmente responsable en un caso de agresión sexual ocurrido en 2023 y la compañía recibió la orden de pagar 8,5 millones de dólares a una mujer de Arizona que afirmó haber sido violada por uno de sus conductores.

Uber sostiene que, dado que sus conductores son contratistas y no empleados, no es responsable de su mala conducta. Sin embargo, Uber afirma haber tomado varias medidas para mejorar la seguridad, incluyendo la colaboración con Lyft en 2021 para crear una base de datos de conductores expulsados ​​de sus servicios de transporte por denuncias de agresión sexual y otros delitos.

Uber afirma que las denuncias de agresión sexual han disminuido con los años. Según informes de Uber, se reportaron 5981 incidentes de agresión sexual en viajes en EE. UU. entre 2017 y 2018, en comparación con 2717 entre 2021 y 2022 (los últimos años con datos disponibles), lo que, según la plataforma, representó el 0,0001 % del total de viajes a nivel nacional.