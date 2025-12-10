La ley de Illinois protege a los inmigrantes del arresto cerca de juzgados, hospitales o universidades

Los inmigrantes que viven en Illinois, uno de los estados más afectados por la ofensiva migratoria del gobierno de Trump , ahora están protegidos de la aplicación de la ley federal cerca de juzgados, hospitales, campus universitarios y guarderías bajo una ley que el gobernador demócrata JB Pritzker firmó el martes.

La ley, que entra en vigor inmediatamente , también prevé medidas legales para las personas cuyos derechos constitucionales fueron violados durante la acción de cumplimiento federal en el área de Chicago , incluidos $10,000 en daños para alguien arrestado ilegalmente mientras intentaba asistir a un procedimiento judicial.

“Dejar a tu hijo en la guardería, ir al médico o asistir a clases no debería ser una tarea que te cambie la vida”, dijo Pritzker durante la firma de un proyecto de ley en el barrio mayoritariamente latino de La Villita en Chicago. “Illinois, frente a la crueldad y la intimidación, ha optado por la solidaridad y el apoyo”.

Los críticos se quejan de que los tribunales revocarán la ley .

La «Operación Midway Blitz» del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que parece haber llegado a su fin, arrestó a más de 4.000 personas. Los datos sobre los arrestados desde principios de septiembre hasta mediados de octubre mostraron que solo el 15% tenía antecedentes penales , y la gran mayoría se debía a infracciones de tránsito, delitos menores o delitos graves no violentos.

Los legisladores no volvieron a sesionar hasta octubre y aprobaron la medida a finales de mes, enviándola a Pritzker, cuyo personal la revisó en las semanas intermedias.

Los agentes federales tienen prohibido realizar arrestos civiles dentro o en los alrededores de los juzgados a personas que asistan a ciertos procedimientos legales, y la ley establece multas de $10,000 por el arresto de alguien que el agente debería haber sabido que asistía a una audiencia judicial. Impide la divulgación de historiales médicos privados por parte de los hospitales, impide que las universidades tomen ciertas medidas con respecto al estatus migratorio de estudiantes o empleados e impide que las guarderías compartan dicha información.

Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, dijo sobre Pritzker: “Debe no estar familiarizado con la Constitución de Estados Unidos”, cuya Cláusula de Supremacía declara que la ley federal no puede ser reemplazada.

“Esperamos que los titulares, los “me gusta” en las redes sociales y los correos electrónicos de recaudación de fondos que recibió valgan la pena”, dijo McLaughlin.

Cuando la Legislatura aprobó el plan, el presidente del Senado estatal, el demócrata Don Harmon, reconoció las quejas de los críticos sobre su posible impugnación legal. Afirmó que lo considera constitucional, pero indicó que la administración Trump podría buscar un tribunal favorable para revocarlo.

“No hay insignia, título ni máscara que ponga a nadie por encima de la Constitución”, declaró Harmon el martes. “Esta ley transmite el mensaje de que si abusas de tu autoridad, habrá consecuencias”.

Linda Tortolero, directora del grupo de defensa Latino Policy Forum, dijo que la nueva ley muestra cómo “en Illinois, apoyamos a las familias inmigrantes, la democracia y los derechos civiles”.