La justicia de EEUU pide al servicio de migración liberar a una científica rusa de Harvard

Una jueza federal estadounidense ordenó el miércoles la libertad condicional de una científica rusa que trabajaba en la prestigiosa Universidad de Harvard, quien huyó al extranjero por temor a persecución política y a quien el gobierno del republicano Donald Trump plantea repatriar.

Kseniia Petrova, investigadora de la Facultad de Medicina de Harvard, fue arrestada por efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en febrero en el aeropuerto de Boston cuando regresaba de un viaje a París. Fue acusada de no declarar las muestras biológicas que llevaba en su equipaje.

Las autoridades estadounidenses le informaron que su visa había sido revocada y que sería deportada a Rusia. Posteriormente, fue trasladada a un centro de detención administrado por el ICE en el estado de Luisiana.

Christina Reiss, jueza federal del estado de Vermont, ordenó al ICE la liberación de la científica antes de una futura decisión de fondo sobre su visa.

El 14 de mayo, se presentaron cargos penales contra Petrova por contrabando, que contempla una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares.

«Demostramos en la audiencia que Kseniia no es un peligro para la sociedad, no representa un riesgo de fuga y no debe estar en un centro de detención de inmigrantes», declaró tras la orden judicial su abogado, Greg Romanovsky, en un comunicado.

Ahora la investigadora rusa debe ser devuelta a Boston para esperar una nueva audiencia sobre su detención, esta vez debido a los cargos de contrabando.