La exabogada de Trump, Alina Habba, dimite como fiscal federal principal en Nueva Jersey

La ex abogada personal del presidente Donald Trump, Alina Habba, renunció el lunes como fiscal federal principal de Nueva Jersey, dejando el trabajo después de que un tribunal de apelaciones dijera que había estado sirviendo en el cargo ilegalmente .

En una declaración publicada en las redes sociales, Habba criticó el fallo del tribunal por considerarlo político, pero dijo que renunciaba «para proteger la estabilidad y la integridad» de su cargo.

“Pero no confundan acatamiento con rendición”, dijo, y añadió que el gobierno continuaría apelando las sentencias judiciales que la destituyeron del cargo. “Esta decisión no debilitará al Departamento de Justicia ni a mí”.

Habba afirmó que permanecería en el Departamento de Justicia como asesora principal de la Fiscal General de EE. UU., Pam Bondi. Sus funciones anteriores se dividirán, por ahora, entre tres abogados de la oficina.

Habba, de 41 años, fue designado en marzo para cumplir un mandato temporal como fiscal interino de Estados Unidos para Nueva Jersey, un puesto poderoso encargado de hacer cumplir la ley penal y civil federal.

Habba, que en su día fue socio de una pequeña firma de abogados de Nueva Jersey, fue uno de los defensores legales más visibles de Trump durante los cuatro años que estuvo fuera del poder, representándolo en los tribunales y apareciendo frecuentemente en los noticieros de la televisión por cable como su «portavoz legal».

Pero tenía una experiencia limitada en la corte federal y ninguna experiencia como fiscal, y los dos senadores demócratas de Nueva Jersey indicaron que bloquearían su confirmación en el Senado de Estados Unidos.

La conclusión de un juez de primera instancia de que Habba estaba ejerciendo ilegalmente el cargo pronto desencadenó un enfrentamiento legal que duró meses, provocando confusión y demoras dentro del sistema judicial federal de Nueva Jersey.

Luego, a principios de este mes, un tribunal federal de apelaciones de Filadelfia la descalificó para ejercer el cargo, escribiendo en su opinión que «los ciudadanos de Nueva Jersey y los empleados leales de la Fiscalía de los Estados Unidos merecen algo de claridad y estabilidad».

Los críticos de Trump dicen que ha estado explotando lagunas legales cuestionables para colocar a leales no calificados en puestos que requieren la confirmación del Senado de Estados Unidos.

Bondi afirmó que el departamento seguirá luchando para revocar el fallo judicial sobre Habba, y que regresará como fiscal federal si las apelaciones prosperan. Sin embargo, la fiscal general afirmó que el fallo «ha hecho insostenible» que Habba permanezca «con jueces politizados que suspenden juicios diseñados para llevar a criminales violentos ante la justicia».

«Estos jueces no deberían poder revocar la elección del Presidente de los abogados encargados de llevar a cabo la responsabilidad central del poder ejecutivo de procesar los delitos», dijo Bondi.

Habba es uno de los varios fiscales de la administración Trump cuyos nombramientos han enfrentado desafíos.

El Departamento de Justicia había prometido apelar la decisión de un juez que desestimó los casos penales contra el ex director del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James, con el argumento de que el fiscal que presentó los cargos, Lindsey Halligan, fue designado ilegalmente como fiscal interino de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.

No está claro si la decisión de la administración de abandonar la lucha para mantener a Habba en el cargo puede afectar a otros fiscales estadounidenses cuyos nombramientos han sido impugnados por los abogados defensores.

En una declaración publicada en X el lunes, Bondi y el fiscal general adjunto Todd Blanche acusaron a los jueces de participar en una «campaña desmesurada de parcialidad y hostilidad» contra Halligan por cuestionar por qué todavía se la identificaba como fiscal de los Estados Unidos en los documentos judiciales.