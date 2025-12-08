Posible avistamiento de auroras boreales en la región de DC

Si los cielos nocturnos de diciembre no estuvieran ya ofreciendo un espectáculo con una lluvia de meteoritos y una superluna ( por nombrar solo algunas ), las auroras boreales podrían posiblemente adornar la región de DC justo después de la medianoche hacia el amanecer del martes.

El domingo, el Centro de Predicciones del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica emitió un pronóstico de una fuerte tormenta geEomagnética (G3) para el martes.

Este evento no será como el que experimentó la región de DC en noviembre , cuando la aurora boreal fue visible durante varias noches.

Esta tormenta geomagnética G3 pronosticada fue causada por una eyección de masa coronal, o CME, que a su vez fue causada por una fuerte llamarada solar .

El posible avistamiento de la aurora, si las luces realmente aparecen, no alcanzaría el nivel del histórico evento auroral que tuvo lugar el 10 de mayo de 2024, pero si quieres echar un vistazo, entonces dirige tu mirada y tu cámara hacia los cielos del norte por si acaso.

Con cielos despejados en la región de DC, las posibles luces estarían al norte durante los próximos dos días .

Mientras escribo esto al mediodía del lunes, el pronóstico de la NOAA indica que el mejor momento para buscar auroras es entre la 1 a. m. y las 6 a. m. del martes.

Si el pronóstico del SWPC se mantiene, las condiciones de aurora para la región de DC pueden ser lo suficientemente fuertes como para detectar la aurora visualmente y con cámaras.

Es posible que se pueda detectar visualmente algo de color en el cielo si hay auroras brillantes, pero probablemente estarán bajas en el horizonte norte. Incluso con cielo parcialmente nublado, si hay auroras, se pueden detectar en los espacios vacíos.

Tu cámara o smartphone mejoran significativamente tus posibilidades de detectar e fotografiar la aurora gracias a sus sensores digitales. Incluso si no ves la aurora, toma imágenes del horizonte norte para poder fotografiarla.

Usa una cámara o un teléfono inteligente que pueda tomar exposiciones de varios segundos, incluyendo las opciones «Cielo Nocturno» o «Poca Luz» si tu cámara las tiene, del horizonte norte. Mantén la cámara fija o usa un trípode para obtener mejores resultados de imagen. Es probable que la cámara capture auroras que tus ojos no captaron.

Lo mejor es consultar Clear Sky Chart (ingrese su ubicación) para conocer las condiciones del cielo y sitios web relacionados con el espacio, como EarthSky.org y el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, para obtener actualizaciones sobre la observación de auroras. También existen aplicaciones para observar auroras que pueden ayudarle.

En la página web de pronóstico de auroras de la NOAA, verás las horas indicadas como UT, por lo que deberás convertirlas a tu zona horaria .

Si bien nuestro clima terrestre es un factor tan importante en nuestra vida diaria en el área de DC y, francamente, en el resto del mundo, también nos vemos afectados directamente por el clima espacial , que puede producir una variedad de eventos, incluidas tormentas geomagnéticas y auroras.

Además del Centro de Predicciones del Clima Espacial, consulto spaceweather.com todos los días, al igual que mi pronóstico del tiempo local, ya que tiene una instantánea diaria de cómo será el clima espacial en el sistema solar y una imagen actual del sol.

El clima espacial, al igual que nuestro clima terrestre, se debe a la interacción de la Tierra con el Sol. Sabemos que estará presente cada día y dependemos de él para obtener calor y energía vitales. También nos hemos acostumbrado a su buen comportamiento.

Lo que mucha gente quizá no sepa es que nuestro Sol atraviesa un ciclo solar de 11 años que puede afectar el clima espacial en todo nuestro sistema solar.

El Sol es una estrella de 4.500 millones de años que hemos estado monitoreando desde la época de Galileo.

El sol tuvo un episodio de comportamiento alterado en 1859 que, si ocurriera hoy, podría afectarnos negativamente si no estuviéramos preparados.

El 1 de septiembre de 1859, el Sol experimentó una tormenta solar observada por el astrónomo solar Richard Carrington, que finalmente recibió su nombre: el Evento Carrington. Este fue un hito en la astronomía solar y también en el efecto del Sol sobre la Tierra, ya que, afortunadamente, no se ha visto nada parecido desde entonces.

Si hoy ocurriera un evento solar como el de Carrington, el efecto en la infraestructura de la sociedad moderna (especialmente la red eléctrica, que alimenta prácticamente todo) podría ser potencialmente catastrófico. Si cree que esto es improbable o demasiado ficticio para ser cierto, le sugiero que lea el informe de las Academias Nacionales de Ciencias publicado en 2008.

Buena suerte, cazadores de auroras.