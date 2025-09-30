La escalada de operativos migratorios en Chicago genera denuncias de detenciones discriminatorias

La imagen de agentes de la Patrulla Fronteriza armados, camuflados y enmascarados realizando arrestos cerca de lugares famosos del centro de Chicago ha aumentado las preocupaciones sobre la creciente intervención federal del gobierno de Trump en las ciudades de Estados Unidos.

Mientras Memphis, Tennessee, y Portland, Oregon , se preparan para un aumento repentino de las fuerzas policiales federales, los residentes de la tercera ciudad más grande del país respondieron a una descarada escalada del fin de semana de tácticas de control de inmigración con ira, miedo y nuevas denuncias de discriminación.

«Parece antiamericano», dijo el concejal de Chicago, Brandon Reilly, quien representa al centro en el Ayuntamiento. Consideró la exhibición del domingo una «oportunidad fotográfica» para el presidente Donald Trump, haciendo eco de otros líderes.

Trump ha declarado necesaria la expansión de agentes federales de inmigración y tropas de la Guardia Nacional en las ciudades estadounidenses, criticando duramente a los demócratas por la delincuencia y las políticas migratorias laxas. Tras la represión de la delincuencia en el Distrito de Columbia y la aplicación de la ley migratoria en Los Ángeles , se ha referido a Portland como «devastada por la guerra» y ha amenazado con un despliegue de fuerza apocalíptica en Chicago.

«Ya sea que ocurra aquí en la ciudad o en los suburbios, para nosotros es lo mismo», dijo el domingo el agente de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino , conocido por sus tácticas agresivas en Los Ángeles, mientras caminaba por las calles de Chicago con docenas de agentes.

A continuación se presenta una instantánea de la situación actual de la actividad policial federal en Chicago, Portland y Memphis.

Chicago plantea denuncias por discriminación

Muchos habitantes de Chicago ya estaban inquietos tras el inicio de las medidas federales contra la inmigración a principios de este mes. Los agentes se han centrado en zonas con gran población inmigrante y mayoritariamente latina , incluso mediante controles de tráfico.

Decenas de agentes de la Patrulla Fronteriza que recorrieron la Avenida Michigan y los barrios lujosos el domingo dispararon la respuesta.

Una de las mayores preocupaciones de activistas y líderes electos son las detenciones discriminatorias, especialmente después de que la Corte Suprema levantara las restricciones a las patrullas itinerantes en Los Ángeles. La corte allanó el camino para que los agentes de inmigración detengan a personas por motivos de raza, idioma, trabajo o ubicación.

En Chicago, activistas dijeron que una familia latina de cuatro miembros fue llevada el domingo por agentes federales cerca de la popular escultura “Cloud Gate”, comúnmente llamada “The Bean”.

“La operación en el centro de la ciudad, donde se les discrimina racialmente y secuestra a personas por inmigración a plena luz del día, representa una escalada importante por parte de la administración Trump”, dijo Verónica Castro de la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados.

El representante estadounidense Jesús “Chuy” García, demócrata de Illinois, dijo que los agentes continúan elaborando perfiles basados ​​en la apariencia.

Bovino dijo a The Associated Press que los agentes perseguirán a «cualquiera que esté aquí ilegalmente», una medida que se enmarca en la autoridad migratoria, conocida como Título 8. Dijo al Chicago Sun-Times que la apariencia de una persona entra en el cálculo.

“Se basaría en la experiencia del agente, en información que indique la presencia de inmigrantes ilegales en un lugar o ubicación específicos”, declaró al periódico. “Luego, obviamente, las características particulares de cada individuo, su apariencia”.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a los mensajes el lunes.

Los habitantes de Chicago siguen a la Patrulla Fronteriza

Mientras los agentes de la Patrulla Fronteriza marchaban cerca del centro, un grupo de activistas y ciudadanos los seguía de cerca. En un momento dado, los agentes persiguieron a un hombre en bicicleta, quien se dio a la fuga.

Shirley Zúniga celebraba su 24.º cumpleaños cuando vio a los agentes. Todavía con su banda rosa chillón, salió del brunch para seguirlos.

Zúñiga, una de las primeras integrantes de su familia de inmigrantes hondureños en nacer en Estados Unidos, dijo que se olvidó por completo de sus planes de cumpleaños mientras les gritaba que se fueran a casa.

“Esto es mucho más importante para mí”, dijo emocionada. “Estoy celebrando a mi gente”.

Portland acude a los tribunales

En Oregón, el fiscal general demócrata Dan Rayfield presentó el lunes una moción en un tribunal federal buscando bloquear temporalmente al gobierno de Trump de desplegar la Guardia Nacional.

La moción es parte de una demanda que Rayfield presentó el domingo, después de que los líderes estatales recibieran un memorando del Departamento de Defensa que decía que 200 miembros de la Guardia Nacional del estado serían puestos bajo control federal durante 60 días para «proteger la propiedad federal, en lugares donde se están produciendo o es probable que se produzcan protestas contra estas funciones».

El alcalde de Portland, Keith Wilson, y la gobernadora demócrata Tina Kotek se encuentran entre los líderes de la ciudad y el estado que se oponen al despliegue.

“Poner a nuestro propio ejército en las calles es un abuso de poder y un perjuicio para nuestras comunidades y nuestros miembros del servicio”, dijo Rayfield en un comunicado el lunes.

El edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en las afueras de Portland ha sido escenario de protestas nocturnas que alcanzaron su punto máximo en junio, y desde entonces se han producido enfrentamientos menores.

Una multitud más numerosa se manifestó frente al edificio el domingo. Dos personas fueron arrestadas por agresión, según las autoridades. Esto se produjo tras una marcha pacífica ese mismo día que atrajo a miles de personas al centro de la ciudad y en la que no hubo arrestos, según informó la policía.

Algunos residentes ya están frustrados.

El administrador del edificio de viviendas asequibles adyacente al edificio ICE dijo que “los impactos de las tácticas violentas, incluidos los gases lacrimógenos y los altercados nocturnos, son traumatizantes para los residentes”, incluidos los veteranos que viven allí.

“Enviar tropas federales solo agravará la situación. Lo último que necesitamos es una escalada”, declaró Reach Community Development.

Los residentes de Memphis se preocupan

Memphis se encontraba en un estado de espera el lunes, el primer día de un aumento planificado de las fuerzas del orden federales ordenado por Trump para ayudar a combatir la delincuencia. No hubo informes inmediatos de operativos policiales federales a gran escala.

Aún algunos residentes, incluidos latinos , expresaron preocupación de que los agentes de inmigración aumentarán su presencia y detendrán a personas independientemente de su estatus migratorio.

“Sabemos que la presencia de la Guardia Nacional hará que nuestros vecinos tengan miedo de buscar ayuda cuando necesiten atención médica, denuncien delitos o requieran servicios sociales, debido a esta presencia militar”, dijo Sandra Pita, organizadora comunitaria.

La ciudad ha experimentado un alto número de delitos violentos, como robos de vehículos y homicidios, en los últimos años, pero tanto funcionarios demócratas como republicanos han señalado que la ciudad de mayoría negra está viendo disminuciones este año en algunas categorías de delitos.