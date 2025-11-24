La Corte Suprema suspende el bloqueo judicial a los nuevos distritos electorales en Texas

La Corte Suprema de Estados Unidos dio el viernes un respiro a los republicanos del presidente Donald Trump en su intento por obtener cinco escaños más en el Congreso, antes de las elecciones intermedias de 2026.

El Partido Republicano busca la creación de cinco nuevos distritos electorales en ese estado, en donde probablemente gane los comicios, lo que dificultaría aún más que los demócratas tomen el control del Congreso y obstaculicen el poder de Trump.

Texas solicitó a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, permitir al estado usar un nuevo mapa electoral rediseñado, lo que generó esta orden que pausa temporalmente el fallo de un tribunal inferior y da tiempo a los jueces para considerar el caso.

La orden, conocida como suspensión administrativa, fue otorgada por el magistrado Samuel Alito, y pide a la parte demandante presentar una respuesta antes del lunes por la tarde.

Un tribunal inferior de El Paso, Texas, había rechazado el martes el nuevo mapa electoral al alegar en su fallo que involucraba un sesgo racial.

California, gobernada por los demócratas, ya ha aprobado la elaboración de un nuevo mapa electoral que también crearía cinco distritos más propensos a votar por su partido.

Los esfuerzos de redistribución de distritos están en marcha o siendo considerados en otros estados.