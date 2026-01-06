La casa de George Washington recibe importantes mejoras a tiempo para el semiquincentenario de EEUU

Han sido años de planificación y ejecución, pero la mayor parte de la renovación más grande jamás realizada en la propiedad de George Washington en Mount Vernon está completa justo a tiempo para el 250.° aniversario del país.

«Si entras a la casa ahora, se parece más a la casa que George Washington conoció en la época en que vivió allí que nunca antes en su historia», dijo Doug Bradburn, presidente y director ejecutivo de Mount Vernon de George Washington.

Durante los últimos años, los visitantes sólo han visto secciones de la casa del primer presidente mientras se reparaban y restauraban profundos problemas en sus cimientos.

“La casa se construyó originalmente en la década de 1730, hecha de madera y con ampliaciones fragmentadas”, declaró Bradburn. “Es una casa compleja. Desde luego, nunca se pretendió que durara casi 300 años”.

La casa de Washington había caído en mal estado hasta que el sitio fue tomado por la Asociación de Damas de Mount Vernon en 1860.

Decidieron hacer que la casa pareciera una instantánea de 1799, el último año en que vivió el primer presidente.

“Este fue un lugar diseñado por George Washington. Su intención era que tuviera una apariencia determinada”, dijo Bradburn. “Y para 1799, lo vemos como la máxima expresión de sus esperanzas y sueños para Mount Vernon, que pudo alcanzar en vida”.

Esto incluye pilares de ladrillo de los siglos XIX y XX en el sótano que sostenían la casa a medida que se hundía con el paso de los años. Estos se están retirando mientras continúan las obras de renovación del sótano, que se abrirá a los visitantes por primera vez el próximo año.

Este proyecto de revitalización de una mansión es el más grande que Mount Vernon ha emprendido jamás. El proyecto cerró gran parte de la casa en los últimos dos años, reparando integralmente el drenaje, la estructura y los cimientos, además de instalar un nuevo sistema de climatización que solucionará los problemas de humedad.

“El desafío más difícil y el que ocupó gran parte del proceso de planificación de siete años fue cómo íbamos a mantener la casa en su lugar”, dijo Thomas Reinhart, director de preservación en Mount Vernon.

La parte más inferior del marco de la pared tuvo que ser reemplazada sin mover la casa.

Lo que utilizaron fueron vigas de acero que pesaban lo mismo que la mansión presidencial y que les permitieron colocar la casa en voladizo.

“Literalmente estaban equilibrando esas vigas de acero en un punto central para mantener la casa exactamente nivelada y exactamente en el espacio”, dijo Reinhart sobre la maravilla de la ingeniería.

No sólo tienen la tarea de renovar esta casa, sino que también están llevando a cabo la renovación utilizando métodos y materiales fieles a la época.

“Podría parecer que, en realidad, estamos retrocediendo al usar pintura de aceite de linaza y materiales y técnicas que se emplearon para construir la casa en el siglo XVIII”, dijo Reinhart. “Pero, al evaluar el proceso de conservación durante los últimos 170 años, estamos descubriendo que esas fueron las maneras más efectivas de cuidar esta casa, de hacerla lo más saludable posible y de darle la mayor probabilidad de supervivencia indefinida”.

Los especialistas en restauración también se tomaron el tiempo para hacer que ciertas habitaciones de la casa fueran más precisas históricamente.

“El dormitorio es realmente la pieza de resistencia”, dijo Bradburn sobre el dormitorio de los Washington.

Lo que antes eran paredes blancas ahora es un papel pintado ricamente decorativo. El nuevo papel pintado azul celeste con motivos florales y de pájaros se encontró en otra casa de Nueva Jersey. El propietario original de esa casa había comprado el papel pintado al mismo vendedor que los Washington.

«Hay grandes posibilidades de que este documento fuera muy similar al que se encontraba aquí», dijo Reinhart.

La cama original y el escritorio francés de Martha Washington también están en la habitación.

Aunque la mayor parte de este proyecto monumental concluyó en diciembre, las obras en Mount Vernon son realmente interminables para Reinhart y otros conservacionistas. Ya se habla de repintar y renovar la «Sala Nueva».

“Trabajar en la preservación de Mount Vernon es un honor”, ​​dijo Reinhart. “No me voy a andar con rodeos: es la casa más importante de Estados Unidos y el hogar de posiblemente la persona más importante de la historia de este país. Por lo tanto, que me pidan que la cuide es un gran honor”.