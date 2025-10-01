La Casa Blanca retira a su nominado para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales

La Casa Blanca retiró su nominado para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) en Estados Unidos, informaron este martes medios estadounidenses.

El Senado recibió un documento para retirar la nominación de E. J. Antoni, un economista de derecha que trabajó para el centro de estudios conservador Heritage Foundation.

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a la cadena CNN que pronto se anunciará otro nominado para el puesto.

El cargo ha estado vacante desde agosto cuando el presidente Donald Trump despidió a Erika McEntarfer, la anterior comisionada.

Trump alegó que McEntarfer había manipulado datos para restar importancia a los logros de su administración.

Trump también ha dicho repetidamente, sin aportar pruebas, que el informe de empleo de julio, que indicaba un mercado laboral en desaceleración, «estaba manipulado».

Antoni no tenía experiencia previa trabajando en el gobierno y había atacado con frecuencia los procesos de elaboración de informes de la oficina, en consonancia con las críticas de Trump, según informó el The New York Times.

Tras la nominación de Antoni, los medios de comunicación revelaron que tenía antecedentes de publicar «retórica incendiaria» en redes sociales, incluyendo teorías conspirativas y publicaciones misóginas, informó CNN.

En julio, los datos del BLS mostraron que las cifras de crecimiento del empleo estaban en su nivel más bajo desde la pandemia del coronavirus.