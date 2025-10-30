La Casa Blanca despide al comité que supervisaba planes de la construcción de Trump en Washington

La Casa Blanca despidió a los seis miembros de una agencia federal independiente que supervisa los trabajos de construcción en Washington, informaron el martes medios de Estados Unidos, mientras Donald Trump impulsa planes para remodelar la capital a su estilo.

Se esperaba que la Comisión de Bellas Artes revisara algunos de los proyectos actuales de Trump, incluido un nuevo salón de baile en la Casa Blanca y un arco de triunfo, informó The Washington Post.

El despido de los miembros del comité, también reportado por The New York Times y CNN, elimina un posible obstáculo para las ambiciones del presidente, las cuales han sido criticadas por historiadores de la arquitectura y opositores políticos.

Trump, de 79 años, se ha embarcado con entusiasmo en una serie de proyectos de renovación y construcción desde su regreso al poder en enero.

La Comisión de Bellas Artes fue creada por el Congreso en 1910 y ofrece asesoría sobre diseño y preservación en Washington, con énfasis en edificios gubernamentales y monumentos.

De acuerdo con el Washington Post, los funcionarios de la Casa Blanca tradicionalmente han buscado la aprobación de esta agencia, pero Trump ha ignorado tales formalidades.

La semana pasada, equipos de construcción derribaron parte de la Casa Blanca para construir un nuevo salón de baile. El republicano también ha considerado erigir un arco similar al famoso Arco de Triunfo de París frente al Monumento a Lincoln.

La Sociedad de Historiadores de la Arquitectura emitió un comunicado el 16 de octubre expresando «gran preocupación» y añadió que los planes de Trump para la

Casa Blanca «deberían seguir un proceso riguroso y deliberado de diseño y revisión».

The New York Times informó que la Casa Blanca nombraría ahora un nuevo comité alineado con las políticas de Trump.