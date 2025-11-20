La Casa Blanca defiende que Trump llame «cerdita» a una periodista

La Casa Blanca defendió este miércoles que el presidente Donald Trump le dijo «cerdita» a una periodista que le hizo una pregunta sobre el caso Epstein, un episodio que suscitó indignación.

El incidente ocurrió el pasado viernes durante un intercambio con la prensa a bordo del avión presidencial: la periodista de la agencia Bloomberg, Catherine Lucey, le preguntó a Trump por qué no quería publicar los archivos sobre la investigación del delincuente sexual Jeffrey Epstein, «si no había nada incriminatorio» en ellos

«Cállate. Cállate, cerdita», le respondió Trump. El video tardó hasta este martes en volverse viral en las redes.

«Esta periodista se comportó de una manera inapropiada y poco profesional hacia sus colegas en el avión. Si uno busca pelea, la encuentra», dijo a la AFP un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato.

El modo en que la periodista le preguntó a Trump no tenía nada de inusual.

Cuando el presidente responde a las preguntas en su avión o en el Despacho Oval, los reporteros rivalizan llamando su atención alzando la voz y, a veces, interrumpiéndose unos a otros.

Es eso lo que ocurrió durante el intercambio con Lucey.

Como de costumbre, Trump se acercó unos minutos a la cabina del Air Force One reservada a la prensa y le preguntaron sobre el caso Epstein, en el cual su gobierno se encuentra empantanado desde hace meses.

Visiblemente molesto, respondió que no sabía nada sobre los crímenes sexuales del financiero, a quien frecuentó durante muchos años y que se suicidó en prisión antes de su juicio

Fue entonces cuando la periodista de Bloomberg intentó retomar la conversación con el presidente e hizo una pregunta sobre su negativa a publicar los documentos de la investigación.

Trump la interrumpió, la señaló con el dedo y le dijo: «Cállate. Cállate, cerdita».

Desde que volvió al poder en enero, el presidente republicano multiplicó sus ataques verbales contra periodistas de medios a los que considera hostiles a su gobierno

Contactada por la AFP sobre el tema, la asociación que representa a los corresponsales en la Casa Blanca (WHCA) no respondió inmediatamente.

El martes, Trump cargó contra otra periodista y amenazó con revocar la licencia de transmisión de la cadena ABC, después de que la reportera Mary Bruce lo cuestionara sobre un posible conflicto de intereses por los negocios de su familia en Arabia Saudita, durante la visita a la Casa Blanca del príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

La periodista también lo cuestionó sobre el escándalo Epstein.

«Sabe, no es la pregunta lo que me molesta. Es su actitud. Creo que usted es una terrible periodista», respondió Trump, furioso.