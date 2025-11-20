‘ICE!’ da vida a ‘El Expreso Polar’ en National Harbor esta temporada navideña

¡Una película navideña clásica, en forma congelada, cobra vida en National Harbor esta temporada navideña!

En el episodio de hoy de “Matt About Town”, nos dirigimos al Gaylord National Hotel and Convention Center en Maryland para disfrutar del espectáculo de “¡ICE!” y “El Expreso Polar”.

Utilizando 7000 bloques de hielo, cada uno con un promedio de 1.2 metros de largo, 0.6 metros de ancho y 30 centímetros de espesor, constructores y escultores especializados prepararon 1 millón de kilogramos de hielo para la exhibición, que es el 15.º año que “¡ICE!” se presenta en Gaylord.

Hay nueve escenas en total de la clásica película navideña que los visitantes pueden seguir en el espacio, representando las escenas favoritas de muchos, adaptadas del popular libro navideño.

Gran parte del hielo es colorido, vibrante y alegre, pero también hay un belén de hielo completamente transparente al final, utilizando un tipo especial de hielo que lo convierte en un regalo especial para todos los asistentes

¡ICE! mantiene sus instalaciones en el Gaylord a 9 grados Fahrenheit, ¡así que asegúrese de abrigarse bien!

Para obtener más información y comprar boletos, visite el sitio web del Hotel Gaylord National.