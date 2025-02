La administración Trump está expulsando a más periodistas del Pentágono

El gobierno de Trump duplicó el viernes el número de organizaciones de noticias que está desalojando de sus espacios de trabajo en el Pentágono para rotarlos en medios más amigables.

Se les pedirá a CNN, The Washington Post, The Hill y War Zone que abandonen sus espacios, y que Newsmax, Washington Examiner, Daily Caller y Free Press se instalen en ellos, según un memorando de John Ullyot, asistente interino del Secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La decisión, que la Asociación de Prensa del Pentágono calificó de “irrazonable”, continúa un patrón de hostilidad hacia los periodistas por parte de la administración, que esta semana dijo que estaba buscando cancelar las suscripciones a los medios pagadas por agencias del gobierno federal.

“Al entregar el espacio de oficina que le prestó el secretario, garantizará que otros medios disfruten de la misma oportunidad de cubrir lo mejor de nuestra nación de cerca desde los espacios de oficina dentro de los muros del Pentágono este año y cada año en el futuro”, escribió Ullyot.

Es habitual que los medios de comunicación ocupen espacios en lugares como la Casa Blanca y los capitolios estatales para tener un acceso más rápido a los funcionarios que necesitan para hacer su trabajo y difundir las noticias rápidamente. El Pentágono no impide que los medios expulsados ​​cubran sus asuntos, sólo les dificulta hacer su trabajo.

En un comunicado, la CNN afirmó que su “misión de informar sobre el Departamento de Defensa, el ejército estadounidense y la administración Trump continuará independientemente de los acuerdos de oficina. No nos desviaremos de nuestro deber de exigirles a los tres que rindan cuentas de manera justa y completa”.

De manera similar, The Washington Post afirmó que seguiría cubriendo el Pentágono de manera independiente y justa, independientemente del espacio disponible.

El Pentágono anunció su nueva política de rotación hace una semana, diciendo que NBC News, New York Times, NPR y Politico tendrían que desocupar sus espacios. Sus espacios serán ocupados por One America News Network, New York Post, Breitbart News y Huffpost.

El presidente Donald Trump ha criticado a The Times, Washington Post, CNN y Politico. Cada uno de los medios que han rotado esta semana ha sido más favorable en su cobertura.

Ninguno de los medios a los que la administración ha ofrecido un espacio privilegiado ha solicitado más espacio a la Asociación de Prensa del Pentágono, que generalmente trabaja para conseguir espacio para los periodistas. Algunos ya están en el Pentágono, afirmó la asociación.

La asociación dijo en un comunicado el viernes que estaba “conmocionada y profundamente decepcionada” por la decisión.

“En lugar de reconsiderar su enfoque después de los intentos de buena fe de más de 20 organizaciones de noticias esta semana, el Departamento de Defensa parece estar redoblando su apuesta por una política irrazonable hacia los medios de comunicación que han cubierto las actividades militares de Estados Unidos durante décadas”, dijo la asociación.

La asociación dijo que no cree que haya limitaciones de espacio en el Pentágono y su oferta de encontrar lugar para todos “fue descartada”.

Muchos medios de comunicación con espacios de trabajo en el Pentágono han invertido mucho en ellos para obtener acceso confiable a Internet o, en el caso de las cadenas de televisión, cableado que les permita entregar instantáneamente informes en vivo durante noticias urgentes.

Ullyot rechazó los argumentos de la prensa, diciendo que la mayoría de los medios que cubren el Pentágono no tienen espacio de oficina y algunos medios de televisión no tienen problemas para transportar su equipo cada día.