La administración Trump abandona un plan de la era Biden

La administración Trump dijo el jueves que está abandonando un plan de la era Biden que buscaba exigir a las aerolíneas compensar a los pasajeros varados con dinero en efectivo, alojamiento y comidas por cancelaciones o cambios de vuelos causados ​​por una aerolínea.

La norma propuesta habría armonizado mejor la política estadounidense con las protecciones al consumidor de las aerolíneas europeas. Se propuso en diciembre pasado, durante las últimas semanas del gobierno del entonces presidente Joe Biden, dejando su destino en manos de su sucesor republicano.

En un documento publicado el jueves , el Departamento de Transporte del presidente Donald Trump afirmó que su plan para eliminar la norma propuesta es «coherente con las prioridades del Departamento y la administración». Trump ha buscado reducir o modificar significativamente las regulaciones federales que su administración considera derrochadoras o onerosas.

El grupo comercial industrial Airlines for America, que representa a aerolíneas como United, Delta y Southwest Airlines, dio la bienvenida a la medida de la administración Trump.

“Nos sentimos alentados por el hecho de que este Departamento de Transporte esté revisando regulaciones innecesarias y onerosas que exceden su autoridad y no resuelven problemas importantes para nuestros clientes”, dijo el grupo el jueves en un comunicado.

Las aerolíneas ya ofrecen cierto nivel de servicio al cliente cuando provocan cancelaciones de vuelos o retrasos graves, pero los pasajeros generalmente tienen que pedir ayuda en el aeropuerto y las promesas de las aerolíneas no tienen el peso de las normas federales.

Sin embargo, la norma propuesta buscaba una compensación a partir de $200 cuando un vuelo se cancela o se retrasa significativamente debido a un problema mecánico con el avión o una falla informática de la aerolínea. Se proponía una compensación de hasta $775 por retrasos de nueve horas o más.

Las aerolíneas se opusieron firmemente. En un comentario público presentado este verano, Spirit Airlines afirmó que la norma amenazaba con aumentar los costos operativos de las aerolíneas y los precios de los boletos para los pasajeros.

La aerolínea de bajo costo se declaró en bancarrota (Capítulo 11) la semana pasada por segunda vez en un año. Spirit anunció rápidamente que planeaba suspender sus operaciones el próximo mes en una docena de ciudades.

“No hay nada gratis”, dijo Spirit. “Si cada vez que un vuelo tiene que cancelarse debido, por ejemplo, a un problema de mantenimiento de la aeronave, las aerolíneas tuvieran que pagar a cada pasajero afectado 300 dólares, más alojamiento y comidas, existiría un incentivo perverso para cancelar vuelos preventivamente ante cualquier indicio de problema”.

El Departamento de Transporte de Biden también estaba considerando la posibilidad de volver a reservar de forma gratuita en el próximo vuelo disponible, incluidos los vuelos de aerolíneas rivales, así como comidas y alojamiento cuando los pasajeros se queden varados durante la noche.