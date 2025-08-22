Kilmar Abrego García podría salir de la cárcel el viernes

Se espera que un juez magistrado de EE. UU. ordene la liberación de Kilmar Abrego García de una cárcel de Tennessee el viernes mientras espera el juicio por cargos federales de tráfico de personas.

La liberación le brindará a Abrego García lo más cercano a la libertad que ha sentido desde que fue deportado injustamente a una notoria prisión de El Salvador en marzo, convirtiéndolo en un rostro, si no el rostro, de las políticas de inmigración de línea dura del presidente Donald Trump.

Los abogados de Abrego García declararon en documentos judiciales el martes que una empresa de seguridad privada llevará a Abrego García de Tennessee a Maryland cuando sea liberado.

Pero la libertad de Abrego García antes del juicio podría ser efímera. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) podría detenerlo una vez que llegue a su estado adoptivo, Maryland, y podría intentar deportarlo de nuevo.

Dependiendo de quién cuente su historia, hay dos versiones muy diferentes de Abrego García.

Trump y su administración lo presentan como miembro de la pandilla MS-13 y un incansable traficante de migrantes por todo el país. Los abogados de Abrego García lo presentan como un hombre de familia y trabajador de la construcción que fue deportado arbitrariamente y luego acusado vengativamente para salvar la imagen política.

Mientras la historia de Abrego García toma otro giro, esto es lo que debemos saber:

‘Temor fundado’

Abrego García, de 30 años, creció en El Salvador y huyó a los 16 porque una pandilla local extorsionó y aterrorizó a su familia, según consta en registros judiciales. Viajó a Maryland, donde su hermano reside como ciudadano estadounidense, pero no tenía autorización para quedarse.

Abrego García encontró trabajo en la construcción y conoció a su futura esposa, Jennifer Vásquez Sura. En 2018, se mudó con ella y sus dos hijos después de que ella quedara embarazada de él. Vivían en el condado de Prince George, a las afueras de Washington.

En marzo de 2019, Abrego García acudió a un Home Depot en busca de trabajo como obrero cuando él y otros tres hombres fueron detenidos por la policía local, según consta en registros judiciales. Se sospechaba que pertenecían a la MS-13 por sus tatuajes y su vestimenta.

Un informante criminal le dijo a la policía que Abrego García estaba en la MS-13, según registros judiciales, pero la policía no lo acusó y lo entregó a ICE.

Un juez de inmigración estadounidense denegó la solicitud de asilo posterior de Ábrego García debido a que había transcurrido más de un año desde su llegada. Sin embargo, el juez le otorgó protección contra la deportación a El Salvador, al determinar que tenía un «temor fundado» de persecución por parte de pandillas allí, según consta en los registros judiciales.

Abrego García fue liberado y puesto bajo supervisión federal. Obtuvo un permiso de trabajo federal y se reportó con ICE cada año, según sus abogados. Se afilió a un sindicato y trabajó a tiempo completo como aprendiz de metalistería.

‘Audacia para contraatacar’

En febrero, la administración Trump designó a la MS-13 como organización terrorista extranjera . En marzo, deportó a Abrego García a la prisión de El Salvador, violando la orden de 2019 del juez de inmigración estadounidense.

Abrego García afirmó posteriormente en documentos judiciales que fue golpeado y torturado psicológicamente , mientras que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó las acusaciones .

La administración Trump calificó la violación de la orden del juez de inmigración de 2019 como un error administrativo . Trump y otros funcionarios también insistieron en las afirmaciones de que Abrego García pertenecía a la MS-13.

Vásquez Sura presentó una demanda para que su esposo regresara. Tras la creciente presión política y una orden de la Corte Suprema, el gobierno de Trump devolvió a Ábrego García a Estados Unidos a principios de junio. Pero fue para enfrentar los cargos de tráfico de personas.

El caso de contrabando se deriva de una parada de tráfico en 2022 por exceso de velocidad, durante la cual Abrego García conducía un vehículo con nueve pasajeros. La policía de Tennessee sospechó de tráfico de personas, pero se le permitió seguir conduciendo y no se le imputaron cargos.

Abrego García se declaró inocente de los cargos de contrabando presentados en junio. El caso se basa en el testimonio de testigos colaboradores, algunos de los cuales han solicitado o recibido ayuda con asuntos migratorios y penales, según testimonios previos al juicio.

Los abogados de Abrego García presentaron el martes una moción poco utilizada para desestimar el caso basándose en un “procesamiento vengativo y selectivo”.

“Este caso es el resultado del esfuerzo concertado del gobierno para castigarlo por tener la audacia de contraatacar”, escribieron sus abogados.

La respuesta del gobierno deberá presentarse ante el tribunal el martes.

Los temores de deportación se hicieron realidad

La magistrada estadounidense Barbara Holmes en Nashville dictaminó en junio que Abrego García tiene derecho a ser liberado de la cárcel mientras espera el juicio, determinando que no representa un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad.

En una audiencia judicial, Holmes analizó las condiciones de liberación, que requerirían que Abrego García permaneciera con su hermano en Maryland. También tendría monitoreo electrónico y sería puesto en arresto domiciliario.

Pero Ábrego García ha permanecido en prisión a petición de sus abogados durante aproximadamente 11 semanas por temor a que el ICE intente deportarlo de inmediato. Estos temores se confirmaron en un tribunal federal de Maryland, donde la esposa de Ábrego García está demandando a la administración Trump.

Thomas Giles, subdirector del ICE, testificó el mes pasado que Abrego García sería detenido en cuanto fuera liberado. Añadió que México o Sudán del Sur podrían estar dispuestos a aceptar a Abrego García, pero que la administración Trump aún no había tomado ninguna decisión.

Los funcionarios estadounidenses han argumentado que Abrego García puede ser deportado porque llegó a Estados Unidos ilegalmente y porque un juez de inmigración estadounidense lo consideró elegible para la expulsión en 2019, pero no a su natal El Salvador.

El juez ofrece algunas protecciones

A pesar del temor a la deportación, los abogados de Abrego García han pedido a Holmes que finalmente lo libere de la cárcel en Tennessee. La suspensión de la libertad que habían solicitado vence el viernes.

En un escrito presentado el jueves, Holmes escribió que emitirá una orden para la libertad condicional de Abrego García antes del juicio. La orden no se había publicado hasta la tarde del jueves.

La esperada liberación de Abrego García se produce después de que un juez federal en Maryland le brindara algunas protecciones.

La jueza federal de distrito Paula Xinis, que supervisa la demanda, ha prohibido a ICE detener inmediatamente a Abrego García cuando sea liberado en Tennessee.

En una orden de finales de julio, Xinis exigió que cualquier proceso de deportación comenzara en Baltimore. Allí debieron haber comenzado cuando la administración Trump lo deportó injustamente a El Salvador, escribió Xinis.

Xinis también ordenó que el ICE notifique con tres días hábiles de anticipación si tiene intención de iniciar un proceso de deportación. Este plazo permitirá a Abrego García y a sus abogados plantear cualquier temor fundado de persecución o tortura en el país al que el ICE planea enviarlo.

Xinis escribió que la administración Trump “ha hecho poco para asegurarle a la Corte que, sin intervención, los derechos al debido proceso de Abrego García estarán protegidos”.

Si el ICE quería devolverlo a El Salvador, tendría que reabrir su caso de 2019 ante un juez de inmigración, escribió Xinis. Y eso requeriría una notificación formal y «la oportunidad de ser escuchado».

Xinis reconoció que a Abrego García se le podría ordenar comparecer en Baltimore para procedimientos de inmigración, que “pueden o no incluir arresto legal, detención y eventual deportación”.

“Siempre que tales acciones se tomen dentro de los límites de la Constitución y las leyes aplicables, este Tribunal no tendrá nada más que decir”, escribió Xinis.