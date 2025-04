Kamala Harris planea un discurso criticando duramente las políticas de Donald Trump

La exvicepresidenta Kamala Harris planea usar un discurso de alto perfil el miércoles para criticar duramente al presidente Donald Trump en medio de especulaciones sobre si montará otra campaña presidencial u optará por postularse para gobernadora de California.

Harris hablará en la gala del 20° aniversario de Emerge America, una organización que recluta y capacita a mujeres demócratas para postularse a cargos públicos y que surgió en parte de la candidatura de Harris para fiscal de distrito de San Francisco a principios de la década de 2000.

Su discurso se produce al día siguiente de que Trump cumpliera 100 días en el cargo. Se espera que sea su discurso público más extenso desde que dejó el cargo en enero tras su derrota ante Trump, con críticas previstas a la gestión del presidente republicano de la economía, las instituciones estadounidenses y la política exterior.

Harris está intensificando su presencia pública mientras los demócratas a nivel nacional buscan una estrategia tras las elecciones de noviembre, en las que los republicanos también obtuvieron el control del Congreso. Mientras varios demócratas de alto perfil, desde gobernadores hasta empresarios, buscan puestos de liderazgo dentro del partido, la exvicepresidenta conserva una influencia única y podría transformar cualquier contienda futura en la que decida participar.

Harris, ex fiscal general estatal y senadora estadounidense por California , no ha desanimado las especulaciones sobre su posible candidatura para reemplazar al gobernador Gavin Newsom, con mandato limitado y un posible candidato a la presidencia. Y no ha descartado una nueva candidatura a la Casa Blanca.

Continúa recaudando fondos a través de un comité conjunto que incluye a Harris para Presidente, el Comité Nacional Demócrata y los partidos demócratas estatales. El comité, el Fondo para la Victoria de Harris, informó tener aproximadamente $4.5 millones disponibles a finales de marzo, según registros federales.

En recientes correos electrónicos de recaudación de fondos, Harris ha sido franca sobre la necesidad de que los demócratas se unan antes de las elecciones de mitad de período de 2026.

Los demócratas necesitan «organizarse y frenar la agenda de Trump mientras eligen demócratas en todas partes», escribió en correos electrónicos recientes. «Nunca ha habido un momento más importante para un Partido Demócrata fuerte, uno dispuesto a plantar cara a Donald Trump, Elon Musk y lo que le están haciendo a este país».

El evento marcará una especie de regreso a casa. Harris, quien reside en Los Ángeles, es originario del área de la Bahía de San Francisco.