Juez busca garantías de que Abrego García no será deportado

Una jueza federal en Maryland pidió el lunes garantías de que el gobierno no deportará a Kilmar Abrego García antes de que ella levante una orden judicial que prohíbe su expulsión de Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió un aviso a finales de la semana pasada sobre su plan de deportarlo a Liberia, país de África Occidental, a partir del viernes. Este es el último de una serie de países africanos que la agencia ha designado como posibles destinos para el salvadoreño.

Abrego García tiene esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos ilegalmente cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación a El Salvador, donde enfrenta un «temor fundado» de violencia por parte de una pandilla que atacó a su familia. A principios de este año, su deportación por error a El Salvador, donde estuvo recluido en una prisión notoriamente brutal a pesar de no tener antecedentes penales, impulsó la oposición a las medidas represivas del presidente Donald Trump contra la inmigración . Ante la creciente presión pública y una orden judicial, el gobierno de Trump lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio.

Durante una conferencia de estado el lunes, la jueza federal de distrito Paula Xinis cuestionó por qué el gobierno no deporta simplemente a Abrego García a Costa Rica, un país al que ha dicho que está dispuesto a ir porque el gobierno ha prometido que será bienvenido como inmigrante legal y no redeportado a El Salvador.

«¿Podrían explicarnos por qué aplazamos esta audiencia si podrían deportarlo a un tercer país mañana?», preguntó Xinis a los abogados del gobierno. Señaló que tanto el gobierno como Ábrego García estaban a punto de gastar importantes recursos en la disputa sobre si podía ser deportado legalmente a Liberia.

Los abogados del gobierno, incluido el fiscal general adjunto Drew C Ensign y el fiscal general adjunto Jonathan Guynn, no tuvieron una respuesta de inmediato, pero sugirieron que podría ser parte de una próxima presentación ante el tribunal.

Mientras tanto, los abogados afirmaron que el ICE se prepara para entrevistar a Ábrego García después de que este presentara una notificación oficial expresando su temor a ser deportado a Liberia. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, informó al juez que recibieron documentos confidenciales relacionados con las garantías del gobierno liberiano sobre el trato que recibiría allí. Sin embargo, no están satisfechos con lo recibido. Insinuó que el gobierno liberiano solo ha acordado recibir a Ábrego García por un tiempo limitado.

Los acuerdos de deportación del gobierno con los llamados terceros países han sido impugnados en los tribunales por grupos de defensa, quienes argumentan que violan el debido proceso y que los inmigrantes están siendo enviados a países con un largo historial de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en junio, una Corte Suprema dividida permitió la expulsión rápida de inmigrantes a países distintos de sus países de origen y con un preaviso mínimo.

Cuando Abrego García fue devuelto a Estados Unidos en junio, fue acusado en Tennessee de tráfico de personas. Se declaró inocente y solicitó al juez la desestimación del caso . La audiencia sobre la moción de desestimación está programada para la próxima semana, y Xinis señaló que el gobierno parece estar listo para deportarlo justo antes, afirmando que su deportación pondría fin al proceso penal.

«No pasa la prueba del olfato que no haya habido algún tipo de coordinación», dijo Xinis, señalando que la audiencia en el caso penal era «de conocimiento común».

«Si no levanto la orden judicial, ¿ustedes la acatan y él no va a ser destituido? ¿Es correcto?», preguntó a los abogados del gobierno. Asintieron.

En una acción separada en la corte de inmigración, Abrego García solicitó asilo en los Estados Unidos.